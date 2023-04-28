  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 1. Стадион: .
Гент
3:1
Конец матча
Вестерло
0'
14' Желтая карточка
Mathias Fixelles
0:1
27' Гол
Mathias Fixelles
1:1
52' Гол
Хон Хён-Сок
2:1
55' Гол
Кумс Свен
83' Желтая карточка
Тиссудали Тарик
3:1
88' Гол
Орбан Гифт
90'+4
1
Нарди
Поль
4
Пёнтковски
Камиль
2
Окуму
Джозеф
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
34
Тиссудали
Тарик
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
4
Mathias
Fixelles
7
Lucas
Van
Eenoo
55
Диркс
Тюр
5
Шадли
Насер
39
Томас
ван
ден
Кейбус
14
Kyan
Vaesen
Гент
3-5-2
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Вестерло

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

3.13
1.2

Среднее время на гол

28
75

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.22

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

38
73

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кумс Свен 1 1
Хон Хён-Сок 1 1
Орбан Гифт 1 1
Кейперс Уго 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Fixelles 1 1
Диркс Тюр 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиссудали Тарик 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Fixelles 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3
Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0

Результаты матчей

Гент
Вестерло

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гент
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерло
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерло
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Кумс Свен 1
Вестерло Mathias Fixelles 1
Гент Хон Хён-Сок 1
Гент Орбан Гифт 1
Гент Кейперс Уго 0 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гент Тиссудали Тарик 1
Вестерло Mathias Fixelles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Диркс Тюр сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Mathias Fixelles бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Mathias Fixelles получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гент 3:1 Вестерло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     