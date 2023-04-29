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Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 1. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Конец матча
Стандард
0'
44' Желтая карточка
Доннум Арон
49' Желтая карточка
Деман Оливье
70' Желтая карточка
Лопес Леонардо
90'+4
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
24
Марселен
Жан
66
Christiaan
Ravych
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясэ
11
Гбоо
Янн
16
Бодар
Арно
34
Лайфис
Константинос
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
11
Доннум
Арон
13
Фосси
Марлон
21
Мелегони
Филиппо
8
Цимирот
Гойко
22
Баликвиша
Вильям
10
Noah
Ohio
9
Эмон
Рено
Серкль Брюгге
3-4-3
Стандард
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Стандард

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

28 матчей

14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ТМК
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
4:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:5
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
К
4:0
ПЛ
0:0
К
4:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1
0.43

Среднее время на гол

90
210

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.21

Среднее время на гол

46
74

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.46
0.82

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

61
109

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 1 0
Деман Оливье 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 1 0

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3
Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Вестерло
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерло
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Кумс Свен 1
Вестерло Mathias Fixelles 1
Гент Хон Хён-Сок 1
Гент Орбан Гифт 1
Гент Кейперс Уго 0 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гент Тиссудали Тарик 1
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 1
Вестерло Mathias Fixelles 1
Стандард Доннум Арон 1
Серкль Брюгге Деман Оливье 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Доннум Арон получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Баликвиша Вильям уходит с поля. Cihan Canak выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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