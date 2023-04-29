Тур: 1. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаДоннум Арон
49' Желтая карточкаДеман Оливье
70' Желтая карточкаЛопес Леонардо
90'+4
Ход матча
44'
49'
70'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Марселен
Жан
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясэ
11
Гбоо
Янн
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
13
Фосси
Марлон
10
Noah
Ohio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
-
11 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
17 Osher Davida
-
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Серкль Брюгге
Стандард
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1
0.43
Среднее время на гол
90
210
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.93
1.21
Среднее время на гол
46
74
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.46
0.82
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
61
109
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|1
|0
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3
Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Кумс Свен
|1
|Вестерло
|Mathias Fixelles
|1
|Гент
|Хон Хён-Сок
|1
|Гент
|Орбан Гифт
|1
|Гент
|Кейперс Уго
|0 (2)
|Гент
|Тиссудали Тарик
|1
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|1
|Вестерло
|Mathias Fixelles
|1
|Стандард
|Доннум Арон
|1
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|1