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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Стронгест
1:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
4' Гол
Enrique Triverio
31' Желтая карточка
Alvaro Quiroga
54' Желтая карточка
Браз Давид
60' Желтая карточка
Эскердинья Франсиско
90'+4
13
Вискарра
Гильермо
7
Торрес
Сауль
22
Gonzalo
Castillo
5
Джузино
Эдриан
19
Carlos
Roca2
8
Урсино
Лусиано
6
Alvaro
Quiroga
10
Ортега
Микаэль
23
Чура
Хейсон
11
Enrique
Triverio
26
Gabriel
Sotomayor
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
26
Маноэл
44
Браз
Давид
53
Эскердинья
Франсиско
9
Джон
Кеннеди
29
Тьяго
Сантос
8
Мартинелли
Габриэл
32
Isaac
20
Gabriel
Pirani
99
Lele
Стронгест
4-3-3
Флуминенсе
4-4-2

История личных встреч

Стронгест
Флуминенсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enrique Triverio 3 (1) 0.75
Gonzalo Castillo 1 0.25
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 5 1.25
Jhon Arias 2 0.5
Vitor Mendes 1 0.25
Huan Nino2 1 0.25

Карточки

Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enrique Triverio 2 0
Урсино Лусиано 1 0
Alvaro Quiroga 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Андре 1 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Марсело Виера 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Vinicius Lima 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Huan Nino2 1 0

Результаты матчей

Стронгест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Стронгест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
6
Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стронгест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стронгест - Вака Диес 4:1 Либертад Гран Маморе - Стронгест 1:0 Стронгест - Гуабира 1:0 Стронгест - Аурора 2:2
Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Ройял Пари - Стронгест 0:2 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1 Тукуман - Стронгест 3:1 Олвейс Реди - Стронгест 3:3 Стронгест - Реал Санта Крус 5:2
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0

Результаты матчей

Стронгест
Флуминенсе

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стронгест
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:1 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Стронгест
 1:0 4 2 0 2 4 - 3 6
3.
Спортинг Кристал
 3 1 0 2 4 - 7 3
4.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 6 - 10 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Стронгест
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Спортинг Кристал
 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
2.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 2 - 4 0
3.
Стронгест
 1:0 2 0 0 2 0 - 2 0
4.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    54'
    Браз Давид получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Джейсон Чура уходит с поля. Арраскайта Хайме выходит вместо него
  • 46'
    Габриэль Пирани уходит с поля. Jhon Arias выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Alvaro Quiroga получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Ортега Микаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Энрике Триверио бьет в цель!
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