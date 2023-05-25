Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолEnrique Triverio
31' Желтая карточкаAlvaro Quiroga
54' Желтая карточкаБраз Давид
60' Желтая карточкаЭскердинья Франсиско
90'+4
Ход матча
4'
1:0
31'
54'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.01 Победа «Стронгеста»
-
19
Carlos
Roca2
23
Чура
Хейсон
23
Guga3
26
Маноэл
44
Браз
Давид
29
Тьяго
Сантос
32
Isaac
99
Lele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чура ХейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jhon Garcia
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Biaggio
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Нападающий
-
99 LeleНападающий
- Запасные игроки
-
7 АндреПолузащитник
-
18 АланПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
33 Huan Nino2
-
-
21 Jhon Arias
-
-
-
22 Pedro Rangel
-
46 Jefte
-
-
39 Elias Kaua
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Стронгест
Флуминенсе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enrique Triverio
|3 (1)
|0.75
|Gonzalo Castillo
|1
|0.25
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|5
|1.25
|Jhon Arias
|2
|0.5
|Vitor Mendes
|1
|0.25
|Huan Nino2
|1
|0.25
Карточки
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enrique Triverio
|2
|0
|Урсино Лусиано
|1
|0
|Alvaro Quiroga
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Андре
|1
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
Результаты матчей
Стронгест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Стронгест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
6
Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стронгест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стронгест - Вака Диес 4:1 Либертад Гран Маморе - Стронгест 1:0 Стронгест - Гуабира 1:0 Стронгест - Аурора 2:2
Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Ройял Пари - Стронгест 0:2 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1 Тукуман - Стронгест 3:1 Олвейс Реди - Стронгест 3:3 Стронгест - Реал Санта Крус 5:2
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0
Результаты матчей
Стронгест
Флуминенсе
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Стронгест
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
21
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|3.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2