Тур: 4.
0:4
Конец матча
0'
0:1
21' ГолСаша Эдуардо
0:2
30' ГолБрунинью Филипе
50' Желтая карточкаLuan Patrick
0:3
78' ГолЭвангелиста Лукас
0:4
82' ГолThiago Borbas
90'+3
Ход матча
21'
0:1
30'
0:2
50'
78'
82'
0:4
Прогноз на матч от Liveresult
32
Ayrton
Paz
19
Санчес
Эрвин
14
Juan
Mercado
34
Уртадо
Хосе
30
Luan
Patrick
11
Helio
Junio
5
Jadson
3
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton PazЗащитник
-
19 Санчес ЭрвинПолузащитник
-
14 Juan MercadoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
34 Fabio Vargas
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
30 Luan PatrickЗащитник
- Защитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
- Полузащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Ориенте Петролеро
Ред Булл Брагантино
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alvarez IV
|1 (1)
|0.25
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavinho
|2
|0.5
|Саша Эдуардо
|2 (1)
|0.5
|Брунинью Филипе
|1
|0.25
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.25
|Силва Адерлан
|1
|0.25
|Juninho Capixaba
|1
|0.25
|Alerrandro
|1
|0.25
|Helio Junio
|1
|0.25
|Thiago Borbas
|1
|0.25
|Marcos Vinicios
|1
|0.25
|_Talisson
|1
|0.25
Карточки
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Mercado
|0
|1
|Санчес Роналдо
|1
|0
|Sebastian Alvarez
|1
|0
|Cristian Alvarez IV
|1
|0
|Leonardo Villagra
|1
|0
|Wilfredo Soleto
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
|David Villalba2
|1
|0
|Samuel Guzman
|1
|0
|Ayrton Paz
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Juninho Capixaba
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
|Luan Patrick
|1
|0
|Marcos Vinicios
|1
|0
Результаты матчей
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Ориенте Петролеро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
5
Ориенте Петролеро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
1
100%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
100%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аурора - Ориенте Петролеро 2:2 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 0:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1
Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Либертад Гран Маморе - Ориенте Петролеро 2:1 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Универсидад Католика Сантьяго - Ориенте Петролеро 3:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0
Результаты матчей
Ориенте Петролеро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ориенте Петролеро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|3.
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|4.
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 2