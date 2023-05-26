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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Ориенте Петролеро
0:4
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
21' Гол
Саша Эдуардо
0:2
30' Гол
Брунинью Филипе
50' Желтая карточка
Luan Patrick
0:3
78' Гол
Эвангелиста Лукас
0:4
82' Гол
Thiago Borbas
90'+3
1
Wilson
Daniel
Quinonez
27
Sebastian
Alvarez
3
Wilfredo
Soleto
4
David
Villalba2
32
Ayrton
Paz
19
Санчес
Эрвин
14
Juan
Mercado
6
Daniel
Rojas
9
Рока
Фердди
25
Leonardo
Villagra
8
Cristian
Alvarez
IV
1
Cleiton
Schwengber
34
Уртадо
Хосе
2
Leonardo
Realpe
30
Luan
Patrick
29
Juninho
Capixaba
11
Helio
Junio
8
Эвангелиста
Лукас
5
Jadson
3
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
17
Брунинью
Филипе
Ориенте Петролеро
Ред Булл Брагантино

История личных встреч

Ориенте Петролеро
Ред Булл Брагантино

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Ориенте Петролеро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alvarez IV 1 (1) 0.25
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavinho 2 0.5
Саша Эдуардо 2 (1) 0.5
Брунинью Филипе 1 0.25
Эвангелиста Лукас 1 0.25
Силва Адерлан 1 0.25
Juninho Capixaba 1 0.25
Alerrandro 1 0.25
Helio Junio 1 0.25
Thiago Borbas 1 0.25
Marcos Vinicios 1 0.25
_Talisson 1 0.25

Карточки

Ориенте Петролеро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Mercado 0 1
Санчес Роналдо 1 0
Sebastian Alvarez 1 0
Cristian Alvarez IV 1 0
Leonardo Villagra 1 0
Wilfredo Soleto 1 0
Daniel Rojas 1 0
David Villalba2 1 0
Samuel Guzman 1 0
Ayrton Paz 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвертон Энрике 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Natan 1 0
Juninho Capixaba 1 0
Витиньо Витор V 1 0
Luan Patrick 1 0
Marcos Vinicios 1 0

Результаты матчей

Ориенте Петролеро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Ориенте Петролеро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
5
Ориенте Петролеро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
1
100%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
100%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ориенте Петролеро
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аурора - Ориенте Петролеро 2:2 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 0:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1
Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Либертад Гран Маморе - Ориенте Петролеро 2:1 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Универсидад Католика Сантьяго - Ориенте Петролеро 3:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0

Результаты матчей

Ориенте Петролеро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ориенте Петролеро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 4 3 1 0 13 - 1 10
2.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 9 - 0 10
3.
Такуари
 4 1 0 3 4 - 13 3
4.
Ориенте Петролеро
 4 0 0 4 1 - 13 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Такуари
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Ориенте Петролеро
 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эмелек Кабеса Алехандро 1 2
Весь список
  • 53'
    Саша Эдуардо уходит с поля. Thiago Borbas выходит вместо него
  • Желтая карточка
    50'
    Луан Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Sebastian Alvarez уходит с поля. Luis Zeballos выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Bruninho уходит с поля. Рамирес Эрик II выходит вместо него
  • 30'
    Саша Эдуардо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Bruninho бьет в цель!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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