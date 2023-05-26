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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Метрополитанос
1:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
14' Желтая карточка
Ферро Андрес
0:1
16' Пенальти
Патрик Алан
0:2
30' Гол
Адриано Луис
49' Желтая карточка
Nicolas Hernandez2
1:2
50' Гол
Варгас Фредди
54' Желтая карточка
Варгас Фредди
65' Желтая карточка
Jose Moreno I
72' Желтая карточка
Патрик Алан
79' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
84' Красная карточка
Giovanny Sequera
88' Желтая карточка
Igor Gomes
90' Желтая карточка
Irwin Anton
90' Красная карточка
Nicolas Hernandez2
90'+7
12
Giancarlo
Schiavone
15
Jefre
Vargas
4
Ферро
Андрес
30
Jose
Moreno
I
28
Nestor
Cova
6
Edwin
Laszo
11
Darwin
Gomez
24
Carlos
Cermeno
5
Christian
Larotonda
70
Варгас
Фредди
21
Charlis
Ortiz
31
John
Victor
40
Ромуло
4
Моледо
Родриго
22
Nicolas
Hernandez2
36
Thauan
Lara
30
Джонни
17
Кампаньяро
Густаво
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
9
Адриано
Луис
Метрополитанос
4-1-4-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Метрополитанос
Интернасьонал Порту Алегре

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 1 0.25
Jhon Marchan 1 0.25
Варгас Фредди 1 0.25
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 2 (1) 0.5
Адриано Луис 1 0.25
Меркадо Габриэль 1 0.25
Де Пена Карлос 1 0.25
Alexandre Zurawski 1 0.25

Карточки

Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Cova 2 0
Ферро Андрес 2 0
Giovanny Sequera 0 1
Irwin Anton 1 0
Carlos Cermeno 1 0
Jose Moreno I 1 0
Варгас Фредди 1 0
Christian Larotonda 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Hernandez2 1 1
Патрик Алан 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Вандерсон 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0

Результаты матчей

Метрополитанос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1
Метрополитанос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Метрополитанос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:3 Монагас - Метрополитанос 0:2 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2
Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 3:0 Ангостура - Метрополитанос 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Карабобо - Метрополитанос 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Метрополитанос
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Метрополитанос
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 6 - 4 8
2.
Индепендьенте Медельин
 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Насьональ Монтевидео
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Метрополитанос
 4 0 0 4 4 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Насьональ Монтевидео
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Nicolas Hernandez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    91'
    Ирвин Антон получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Варгас Фредди уходит с поля. Ирвин Антон выходит вместо него
  • 89'
    Nestor Cova уходит с поля. Jhon Marchan выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Igor Gomes получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    УДАЛЕНИЕ! - Giovanny Sequera увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 84'
    Darwin Gomez уходит с поля. Angelo Lucena выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Патрик Алан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Адриано Луис бьет в цель!
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