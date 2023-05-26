Тур: 4.
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаФерро Андрес
0:1
16' ПенальтиПатрик Алан
0:2
30' ГолАдриано Луис
49' Желтая карточкаNicolas Hernandez2
1:2
50' ГолВаргас Фредди
54' Желтая карточкаВаргас Фредди
65' Желтая карточкаJose Moreno I
72' Желтая карточкаПатрик Алан
79' Желтая карточкаGabriel Baralhas
84' Красная карточкаGiovanny Sequera
88' Желтая карточкаIgor Gomes
90' Желтая карточкаIrwin Anton
90' Красная карточкаNicolas Hernandez2
90'+7
Ход матча
14'
16'
0:1
30'
0:2
50'
1:2
54'
65'
72'
79'
84'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Jefre
Vargas
28
Nestor
Cova
11
Darwin
Gomez
31
John
Victor
40
Ромуло
36
Thauan
Lara
30
Джонни
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jefre VargasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
- Полузащитник
-
11 Darwin GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Luis AnneseПолузащитник
-
-
88 Carlos Ramos
-
16 Irwin Anton
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
40 РомулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Thauan LaraЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
21 Igor Gomes
-
-
41 Matheus Dias
-
-
38 Jean Dias
-
-
43 Motta Felipe
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Метрополитанос
Интернасьонал Порту Алегре
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|1
|0.25
|Jhon Marchan
|1
|0.25
|Варгас Фредди
|1
|0.25
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|2 (1)
|0.5
|Адриано Луис
|1
|0.25
|Меркадо Габриэль
|1
|0.25
|Де Пена Карлос
|1
|0.25
|Alexandre Zurawski
|1
|0.25
Карточки
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Cova
|2
|0
|Ферро Андрес
|2
|0
|Giovanny Sequera
|0
|1
|Irwin Anton
|1
|0
|Carlos Cermeno
|1
|0
|Jose Moreno I
|1
|0
|Варгас Фредди
|1
|0
|Christian Larotonda
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Патрик Алан
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
Результаты матчей
Метрополитанос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Метрополитанос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Метрополитанос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:3 Монагас - Метрополитанос 0:2 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2
Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 3:0 Ангостура - Метрополитанос 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Карабобо - Метрополитанос 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Результаты матчей
Метрополитанос
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Метрополитанос
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2