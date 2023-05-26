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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Спортинг Кристал
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
4' Желтая карточка
Перес Энцо
6' Желтая карточка
Претель Хесус
11' Желтая карточка
Rafael Lutiger
45' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
1:0
62' Гол
Йотун Йошимар
73' Вторая желтая карточка
Rafael Lutiger
1:0
76' Не забитый пенальти
Борха Мигель
1:1
83' Гол
Альендро Родриго
90' Желтая карточка
Leonardo Diaz
90' Желтая карточка
Adrian Ascues
90'+6
12
Renato
Solis
15
Лора
Карлос
4
Gianfranco
Chavez
14
Ignacio2
5
Rafael
Lutiger
6
Претель
Хесус
19
Йотун
Йошимар
16
Кастильо
Хесус
30
Jostin
Alarcon
10
Хохберг
Алехандро
9
Brenner1
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Альендро
Родриго
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
18
Бельтран
Лукас
Спортинг Кристал
4-1-4-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Кристал
Ривер Плейт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Кристал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йотун Йошимар 1 0.25
Washington Corozo 1 0.25
Ignacio2 1 0.25
Лора Карлос 1 0.25
Joao Grimaldo 1 0.25
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 3 (1) 0.75
Альендро Родриго 1 0.25
Барко Эсекьель 1 0.25
Де ла Крус Николас 1 0.25
Солари Пабло 1 0.25

Карточки

Спортинг Кристал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Lutiger 2 1
Кастильо Хесус 2 0
Претель Хесус 2 0
Йотун Йошимар 0 1
Мадрид Хоан 1 0
Brenner1 1 0
Ignacio2 1 0
Leonardo Diaz 1 0
Adrian Ascues 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 2 1
Перес Энцо 3 0
Пирес Леандро 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Альендро Родриго 1 0
Бельтран Лукас 1 0

Результаты матчей

Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Спортинг Кристал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Спортинг Кристал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Кристал
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спортинг Кристал - Куско ФК 3:2 Депортиво Бинасьональ - Спортинг Кристал 0:1 Унион Комерсио - Спортинг Кристал 1:6 Универсидад Кахамарка - Спортинг Кристал 1:1
Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 4:4 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Депортива Тарма 0:0 Спортинг Кристал - Насьональ Асунсьон 5:1 Насьональ Асунсьон - Спортинг Кристал 2:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1

Результаты матчей

Спортинг Кристал
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спортинг Кристал
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Стронгест
 4 2 0 2 4 - 3 6
3.
Спортинг Кристал
 4 1 1 2 5 - 8 4
4.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 7 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Стронгест
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Кристал
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 4 - 2 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 1 0 1 3 - 2 3
2.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 9 1
3.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Стронгест
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Диас Энцо Эрнан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Rafael Lutiger получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Претель Хесус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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