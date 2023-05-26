Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаПерес Энцо
6' Желтая карточкаПретель Хесус
11' Желтая карточкаRafael Lutiger
45' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
1:0
62' ГолЙотун Йошимар
73' Вторая желтая карточкаRafael Lutiger
1:0
76' Не забитый пенальтиБорха Мигель
1:1
83' ГолАльендро Родриго
90' Желтая карточкаLeonardo Diaz
90' Желтая карточкаAdrian Ascues
90'+6
Ход матча
4'
11'
45'
62'
1:0
73'
76'
1:0
83'
1:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.61 Победа «Ривер Плейт»
-
12
Renato
Solis
15
Лора
Карлос
14
Ignacio2
9
Brenner1
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
-
12 Renato SolisВратарь
-
15 Лора КарлосЗащитник
- Защитник
-
14 Ignacio2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Brenner1Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Juan SanchezЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Авила ИрвенНападающий
-
22 Joel Herrera
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tiago Nunes
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Спортинг Кристал
Ривер Плейт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Кристал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йотун Йошимар
|1
|0.25
|Washington Corozo
|1
|0.25
|Ignacio2
|1
|0.25
|Лора Карлос
|1
|0.25
|Joao Grimaldo
|1
|0.25
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|3 (1)
|0.75
|Альендро Родриго
|1
|0.25
|Барко Эсекьель
|1
|0.25
|Де ла Крус Николас
|1
|0.25
|Солари Пабло
|1
|0.25
Карточки
Спортинг Кристал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Lutiger
|2
|1
|Кастильо Хесус
|2
|0
|Претель Хесус
|2
|0
|Йотун Йошимар
|0
|1
|Мадрид Хоан
|1
|0
|Brenner1
|1
|0
|Ignacio2
|1
|0
|Leonardo Diaz
|1
|0
|Adrian Ascues
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|2
|1
|Перес Энцо
|3
|0
|Пирес Леандро
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Спортинг Кристал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Спортинг Кристал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Кристал
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спортинг Кристал - Куско ФК 3:2 Депортиво Бинасьональ - Спортинг Кристал 0:1 Унион Комерсио - Спортинг Кристал 1:6 Универсидад Кахамарка - Спортинг Кристал 1:1
Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 4:4 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Депортива Тарма 0:0 Спортинг Кристал - Насьональ Асунсьон 5:1 Насьональ Асунсьон - Спортинг Кристал 2:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1
Результаты матчей
Спортинг Кристал
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спортинг Кристал
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.61 Победа «Ривер Плейт»
-