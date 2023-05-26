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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Уракан
2:2
Конец матча
Эмелек
0'
1:0
6' Гол
Santiago Hezze
1:1
18' Гол
Кабеса Алехандро
21' Желтая карточка
Nicolas Cordero
24' Желтая карточка
Кабеса Алехандро
47' Желтая карточка
Боланьос Миллер
2:1
60' Гол
Jonas Acevedo
2:2
86' Гол
Боланьос Миллер
90' Красная карточка
Joseph Espinoza
90' Красная карточка
Кабеса Алехандро
90'+13
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
28
Joaquin
Novillo
25
Cesar
Ibanez
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
21
Walter
Mazzanti
10
Кастро
Лукас
23
Matias
Gomez
9
Nicolas
Cordero
12
Ортис
Педро
3
Cain
Jair
Fara
26
Леон
Луис
2
Anibal
Leguizamon
24
Карабали
Брайян
7
Соса
Самуэль
15
Carlos
Villalba
36
Cristhian
Valencia
23
Боланьос
Миллер
19
Bryan
Angulo
9
Кабеса
Алехандро
Уракан
Эмелек

История личных встреч

Уракан
Эмелек

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

КС
1:0
КЛ
1:2
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Hezze 2 0.5
Гарро Хуан Фернандо 1 0.25
Кастро Лукас 1 0.25
Jonas Acevedo 1 0.25
Joaquin Novillo 1 0.25
Santiago Lujan 1 0.25
Эмелек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабеса Алехандро 2 0.5
Боланьос Миллер 1 0.25
Cain Jair Fara 1 0.25

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Cordero 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Santiago Hezze 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Кастро Лукас 1 0
Federico Fattori 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Сото Гильермо 1 0
Matias Coccaro 1 0
Карлос Гауто Хуан 1 0
Эмелек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабеса Алехандро 2 1
Joseph Espinoza 0 1
Боланьос Миллер 1 0
Bryan Angulo 1 0
Кайседо Ромарио 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Cain Jair Fara 1 0
Carlos Villalba 1 0
Edgar Lastre 1 0
Cristhian Valencia 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эмелек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эмелек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эмелек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1
Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0
Эмелек
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Универсидад Католика - Эмелек 3:2 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 Кумбайа - Эмелек 0:0 Гуарани Асунсьон - Эмелек 1:1
Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Уракан 1:0 Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1 Данубио - Эмелек 2:0 Дельфин - Эмелек 3:2 Эмелек - Текнико Университарио 1:0 Эмелек - Депортиво Куэнка 2:1 Оренсе - Эмелек 2:1 Эмелек - Либертад 2:0 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:0 Рэйсин Кордоба - Эмелек 2:1 Эмелек - Текнико Университарио 3:1 Универсидад Католика - Эмелек 2:0 Эмелек - Оренсе 0:0

Результаты матчей

Уракан
Эмелек

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Уракан
Эмелек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 4 2 1 1 6 - 6 7
2.
Уракан
 4 1 2 1 7 - 5 5
3.
Эмелек
 4 1 2 1 4 - 5 5
4.
Данубио
 4 1 1 2 4 - 5 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 1 2 0 7 - 4 5
2.
Гуарани Асунсьон
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эмелек
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Данубио
 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Эмелек
 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Данубио
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Уракан
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эмелек Кабеса Алехандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    УДАЛЕНИЕ! - Кабеса Алехандро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 95'
    УДАЛЕНИЕ! - Joseph Espinoza увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Кабеса Алехандро бьет в цель!
  • 86'
    Jhon Sanchez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Боланьос Миллер бьет в цель!
  • 81'
    Bryan Angulo уходит с поля. Juan Perez выходит вместо него
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    Где смотреть матч Уракан 2:2 Эмелек онлайн

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