Тур: 4.
0'
1:0
6' ГолSantiago Hezze
1:1
18' ГолКабеса Алехандро
21' Желтая карточкаNicolas Cordero
24' Желтая карточкаКабеса Алехандро
47' Желтая карточкаБоланьос Миллер
2:1
60' ГолJonas Acevedo
2:2
86' ГолБоланьос Миллер
90' Красная карточкаJoseph Espinoza
90' Красная карточкаКабеса Алехандро
90'+13
Ход матча
6'
1:0
18'
1:1
21'
24'
47'
60'
2:1
86'
2:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Cesar
Ibanez
10
Кастро
Лукас
23
Matias
Gomez
12
Ортис
Педро
26
Леон
Луис
19
Bryan
Angulo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кастро ЛукасПолузащитник
-
23 Matias GomezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
-
26 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Bryan AnguloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Хуан ПересВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Felix Mina
-
-
-
13 Jhon Sanchez
-
-
Главный тренер: Miguel Rondelli
История личных встреч
Уракан
Эмелек
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Hezze
|2
|0.5
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.25
|Кастро Лукас
|1
|0.25
|Jonas Acevedo
|1
|0.25
|Joaquin Novillo
|1
|0.25
|Santiago Lujan
|1
|0.25
Эмелек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабеса Алехандро
|2
|0.5
|Боланьос Миллер
|1
|0.25
|Cain Jair Fara
|1
|0.25
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Cordero
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Santiago Hezze
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Fattori
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Сото Гильермо
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0
Эмелек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабеса Алехандро
|2
|1
|Joseph Espinoza
|0
|1
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Bryan Angulo
|1
|0
|Кайседо Ромарио
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Cain Jair Fara
|1
|0
|Carlos Villalba
|1
|0
|Edgar Lastre
|1
|0
|Cristhian Valencia
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эмелек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эмелек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эмелек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1
Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0
Эмелек
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Универсидад Католика - Эмелек 3:2 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 Кумбайа - Эмелек 0:0 Гуарани Асунсьон - Эмелек 1:1
Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Уракан 1:0 Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1 Данубио - Эмелек 2:0 Дельфин - Эмелек 3:2 Эмелек - Текнико Университарио 1:0 Эмелек - Депортиво Куэнка 2:1 Оренсе - Эмелек 2:1 Эмелек - Либертад 2:0 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:0 Рэйсин Кордоба - Эмелек 2:1 Эмелек - Текнико Университарио 3:1 Универсидад Католика - Эмелек 2:0 Эмелек - Оренсе 0:0
Результаты матчей
Уракан
Эмелек
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Уракан
Эмелек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|2.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|2.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 2