Тур: 4.
2:3
Конец матча
0'
0:1
21' ГолВиктор Жоао
0:2
31' ГолAdryelson
33' Желтая карточкаYorleys Mena Palacios
0:3
37' ГолЗауэр Густаво
40' Желтая карточкаВиктор Жоао
45' Желтая карточкаМарсал Фернандо
1:3
65' ГолYorleys Mena Palacios
2:3
78' ГолOsnar Noronha Montani
90'+7
Ход матча
21'
0:1
31'
0:2
37'
0:3
40'
45'
65'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Angel
XXI
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Angel XXIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Ray VanegasПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Абреу
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
57 JP Galvao
-
62 Kayque
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Сесар Вальехо
Ботафого Рио-де-Жанейро
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
3.33
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
3.33
1.33
Тотал матчей
4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
67
Бомбардиры внутри турнира
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorleys Mena Palacios
|2
|0.5
|Osnar Noronha Montani
|1
|0.25
|Frank Ysique
|1
|0.25
|Jairo Velez
|1 (1)
|0.25
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.5
|Виктор Жоао II
|2
|0.5
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.5
|Adryelson
|1
|0.25
|Зауэр Густаво
|1
|0.25
|Че Че
|1 (1)
|0.25
Карточки
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсес Ренсо
|2
|1
|Anderson Villacorta
|1
|1
|Facundo Rodriguez III
|2
|0
|Frank Ysique
|2
|0
|Jairo Velez
|0
|1
|Osnar Noronha Montani
|1
|0
|Yorleys Mena Palacios
|1
|0
|Carlos Cabello
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
Результаты матчей
Сесар Вальехо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Сесар Вальехо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
4
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сесар Вальехо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Бойз 2:0
Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1 Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 2:2 Тукуман - Сесар Вальехо 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3
Результаты матчей
Сесар Вальехо
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сесар Вальехо
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|4
|0
|3
|1
|5 - 9
|3
|4.
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 2