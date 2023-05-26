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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Сесар Вальехо
2:3
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
21' Гол
Виктор Жоао
0:2
31' Гол
Adryelson
33' Желтая карточка
Yorleys Mena Palacios
0:3
37' Гол
Зауэр Густаво
40' Желтая карточка
Виктор Жоао
45' Желтая карточка
Марсал Фернандо
1:3
65' Гол
Yorleys Mena Palacios
2:3
78' Гол
Osnar Noronha Montani
90'+7
1
Carlos
Grados
16
Santiago
Gonzalez
19
Аскуэс
Карлос
6
Гарсес
Ренсо
2
Juan
Quinones
23
Ronald
Quinteros
80
Angel
XXI
8
Frank
Ysique
7
Jairo
Velez
17
Yorleys
Mena
Palacios
27
Alejandro
Ramirez
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
10
Зауэр
Густаво
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
Сесар Вальехо
Ботафого Рио-де-Жанейро

История личных встреч

Сесар Вальехо
Ботафого Рио-де-Жанейро

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КС
4:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
1.33

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
67

Бомбардиры внутри турнира

Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorleys Mena Palacios 2 0.5
Osnar Noronha Montani 1 0.25
Frank Ysique 1 0.25
Jairo Velez 1 (1) 0.25
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуардо Карлос II 2 0.5
Виктор Жоао II 2 0.5
Соарес Франсиско 2 (1) 0.5
Adryelson 1 0.25
Зауэр Густаво 1 0.25
Че Че 1 (1) 0.25

Карточки

Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсес Ренсо 2 1
Anderson Villacorta 1 1
Facundo Rodriguez III 2 0
Frank Ysique 2 0
Jairo Velez 0 1
Osnar Noronha Montani 1 0
Yorleys Mena Palacios 1 0
Carlos Cabello 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 2 0
Рафаэль да Сильва 1 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Куэста Виктор 1 0
Виктор Жоао II 1 0

Результаты матчей

Сесар Вальехо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2
Сесар Вальехо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сесар Вальехо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Бойз 2:0
Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1 Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 2:2 Тукуман - Сесар Вальехо 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3

Результаты матчей

Сесар Вальехо
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сесар Вальехо
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 2 0 9 - 4 8
3.
Магальянес
 4 0 3 1 5 - 9 3
4.
Сесар Вальехо
 4 0 1 3 5 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Сесар Вальехо
 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Магальянес
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эмелек Кабеса Алехандро 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Марсал Фернандо получил желтую карточку от судьи
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