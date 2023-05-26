Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
16
Юрю
Томми
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Магута РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Интер Турку
Хака
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
25 матчей
64%
12%
24%
16 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.82
Среднее время на гол
54
49
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.36
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
75
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|3
|0.6
|Тамминен Матиас
|1
|0.2
|Юрю Томми
|1
|0.2
|Нурми Ноа
|1
|0.2
|Форселль Петтери
|0
|0
|Ставицки Тимо
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|4
|0.5
|Fallou Ndiaye
|2
|0.25
|Магута Райан
|1
|0.13
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.13
|Фриберг Никлас
|1
|0.13
|Роджерсон Логан
|1
|0.13
|Сийра Тууре
|1
|0.13
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.13
|Пурме Тино
|1
|0.13
|Stavros Zarokostas
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Форселль Петтери
|1
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Арсьеро Родриго
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Нурми Ноа
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Atte Sihvonen
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Магута Райан
|2
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
|Херберт Антони
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
2
9
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
40%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
33%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
3
30%
4
31%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3
Хака
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2
ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Результаты матчей
Интер Турку
Хака
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|11 - 4
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|4.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|6.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|8.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 7
|7
|9.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|9 - 7
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|2.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|10.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КТП
|Нурмос Ласси
|3