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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
3:0
Конец матча
Хака
0'
15' Желтая карточка
Luka Kuittinen
1:0
21' Гол
Darren Smith III
25' Желтая карточка
Арсьеро Родриго
2:0
53' Гол
Darren Smith III
3:0
63' Гол
Алмен Микаэль
70' Желтая карточка
Юрю Томми
81' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
84' Желтая карточка
Тамминен Матиас
90'+4
13
Хуухтанен
Ээту
6
Dimitri
Legbo
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
25
Арсьеро
Родриго
4
Алмен
Микаэль
8
Ойяла
Матиас
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
9
Darren
Smith
III
10
Форселль
Петтери
12
Хакала
Аату
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
11
Роджерсон
Логан
15
Пурме
Тино
8
Сийра
Тууре
17
Лайне
Янне-Пекка
18
Магута
Райан
9
Лескано
Хуан
Интер Турку
Хака

История личных встреч

Интер Турку
Хака

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

25 матчей

64%
12%
24%
16 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
В
0:1
В
3:2
В
0:2
В
1:0
В
2:1
К
1:0
В
2:0
В
0:2
В
1:2
В
1:2
В
0:2
В
4:1
КЛ
2:0
В
1:1
В
2:0
В
6:1
КЛ
0:1
В
1:0
В
1:3
В
2:2
В
0:2
В
0:4
В
1:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.82

Среднее время на гол

54
49

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.36
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
75

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 5 0.83
Юрю Томми 1 0.17
Тамминен Матиас 1 0.17
Алмен Микаэль 1 0.17
Нурми Ноа 1 0.17
Форселль Петтери 0 0
Ставицки Тимо 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 4 0.44
Fallou Ndiaye 2 0.22
Магута Райан 1 0.11
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.11
Фриберг Никлас 1 0.11
Роджерсон Логан 1 0.11
Сийра Тууре 1 0.11
Аувинен Ээро-Матти 1 0.11
Пурме Тино 1 0.11
Stavros Zarokostas 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Luka Kuittinen 2 0
Форселль Петтери 1 0
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Юрю Томми 1 0
Тамминен Матиас 1 0
Нурми Ноа 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Atte Sihvonen 2 0
Магута Райан 2 0
Stavros Zarokostas 1 0
Oliver Whyte 1 0
Херберт Антони 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

2
9
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
40%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
22%
4
31%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3
Хака
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2
ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0

Результаты матчей

Интер Турку
Хака

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
5
1
5
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 2 0 11 - 2 20
2.
КуПС
 10 6 1 3 11 - 5 19
3.
ХИК
 9 5 3 1 19 - 8 18
4.
Оулу
 9 4 2 3 12 - 14 14
5.
Хонка
 10 3 3 4 8 - 8 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Хака
 9 2 3 4 13 - 16 9
8.
КТП
 9 2 3 4 8 - 13 9
9.
Интер Турку
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
ВПС
 8 1 3 4 5 - 12 6
12.
Мариехамн
 7 1 2 4 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
7.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
8.
Интер Турку
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 5 1 0 4 4 - 9 3
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      25'
      Арсьеро Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Юрю Томми сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Luka Kuittinen получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 3:0 Хака онлайн

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