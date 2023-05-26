Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
0:1
31' ГолФуртадо Уиллис
32' Желтая карточкаЭрнандес Алдайр
56' Желтая карточкаПечиле Дамьяно
65' Желтая карточкаКлинкенберг Дан
76' Желтая карточкаЯнсен Кевин
87' Желтая карточкаРамадингайе Давид
90' Желтая карточкаКауфманн Лукас
90'+7
Ход матча
31'
0:1
32'
56'
65'
76'
90'
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Dario NaamoЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mateo Ortiz
-
17 Lauri Laine
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Де Врис ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
20 Simo RoihaНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Хонка
КТП
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
90
73
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|3
|0.3
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.3
|Алегрия Хуан
|1
|0.1
|Коскинен Отсо
|1
|0.1
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
|Mateo Ortiz
|0
|0
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.44
|Фуртадо Уиллис
|3
|0.33
|Simo Roiha
|1
|0.11
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
|Де Врис Джек
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Алегрия Хуан
|3
|0
|Янсен Кевин
|2
|0
|Florian Krebs2
|2
|0
|Mateo Ortiz
|2
|0
|Ерёменко Роман
|0
|1
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурмос Ласси
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Gabriel Sandberg
|3
|0
|Рамадингайе Давид
|2
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|2
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Joni Maekelae
|1
|0
|Клинкенберг Дан
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Фуртадо Уиллис
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
КТП
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Хонка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
КТП
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
5
Хонка
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
КТП
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0
ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1
КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3
Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0
Результаты матчей
Хонка
КТП
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хонка
КТП
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
45
28
36
28
18
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2