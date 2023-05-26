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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
0:1
Конец матча
КТП
0'
0:1
31' Гол
Фуртадо Уиллис
32' Желтая карточка
Эрнандес Алдайр
56' Желтая карточка
Печиле Дамьяно
65' Желтая карточка
Клинкенберг Дан
76' Желтая карточка
Янсен Кевин
87' Желтая карточка
Рамадингайе Давид
90' Желтая карточка
Кауфманн Лукас
90'+7
1
Рудаков
Максим
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
47
Elias
Aijala
15
Арко-Менса
Эдмунд
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
7
Бук
Клесио
13
Ерёменко
Роман
9
Алегрия
Хуан
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
27
Мантатис
Георгиос
8
Лаасконен
Йоханнес
6
Valtteri
Vesiaho
18
Печиле
Дамьяно
7
Joni
Maekelae
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
10
Фуртадо
Уиллис
Хонка
КТП

История личных встреч

Хонка
КТП

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:4
В
2:0
В
3:1
В
1:3
К
1:0
К
0:2
В
2:1
В
0:0
В
0:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

90
73

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 3 0.3
Янсен Кевин 3 (1) 0.3
Алегрия Хуан 1 0.1
Коскинен Отсо 1 0.1
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Mateo Ortiz 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 4 0.44
Фуртадо Уиллис 3 0.33
Simo Roiha 1 0.11
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Алдайр 3 0
Алегрия Хуан 3 0
Янсен Кевин 2 0
Florian Krebs2 2 0
Mateo Ortiz 2 0
Ерёменко Роман 0 1
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурмос Ласси 3 0
Де Врис Джек 3 0
Gabriel Sandberg 3 0
Рамадингайе Давид 2 0
Michael Simoes Domingues IV 2 0
Simo Roiha 1 0
Joni Maekelae 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
William Venta Akre 1 0
Фуртадо Уиллис 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0

Результаты матчей

Хонка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
КТП
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Хонка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
КТП
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
5
Хонка
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
КТП
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0
ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1
КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3
Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0

Результаты матчей

Хонка
КТП

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хонка
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5
3
6
2
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 2 0 11 - 2 20
2.
КуПС
 10 6 1 3 11 - 5 19
3.
ХИК
 9 5 3 1 19 - 8 18
4.
Оулу
 9 4 2 3 12 - 14 14
5.
Хонка
 10 3 3 4 8 - 8 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Хака
 9 2 3 4 13 - 16 9
8.
КТП
 9 2 3 4 8 - 13 9
9.
Интер Турку
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
ВПС
 8 1 3 4 5 - 12 6
12.
Мариехамн
 7 1 2 4 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
7.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
8.
Интер Турку
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 5 1 0 4 4 - 9 3
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Эрнандес Алдайр получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Джони Макела сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Фуртадо Уиллис бьет в цель!
    • 19'
      Valtteri Vesiaho уходит с поля. Gabriel Sandberg выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 0:1 КТП онлайн

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