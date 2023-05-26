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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
1:0
Конец матча
КуПС
0'
0:0
13' Не забитый пенальти
Ветели Йоона
39' Желтая карточка
Tuomas Kaukua
40' Желтая карточка
Оксанен Яакко
44' Желтая карточка
Тикканен Вилле
69' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
74' Желтая карточка
Jaime Moreno II
1:0
76' Гол
Стренг Джеремайя
90'+5
1
Ovie
Ejeheri
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
19
Tuomas
Kaukua
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
29
Стренг
Джеремайя
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
7
Ветели
Йоона
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
19
Биспо
Габриэл
26
Видьеског
Аксель
СЯК Сейнайоки
КуПС

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
КуПС

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
10 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:1
В
3:1
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.41
0.73

Среднее время на гол

63
122

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 5 0.63
Стренг Джеремайя 3 0.38
Данвуди Джейк 1 0.13
Kingsley Ofori 1 0.13
Diego Rojas 1 0.13
Мурило 0 0
Ebuka Samson 0 0
Valentin Gasc 0 0
Terry Yegbe 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветели Йоона 3 0.3
Саволайнен Саку 2 0.2
Ниссилья Урхо 2 0.2
Туоминен Яссе 1 0.1
Сааринен Сет 1 0.1
Попович Антон 1 0.1
Антви Клинтон 1 0.1
Видьеског Аксель 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 4 0
Valentin Gasc 3 0
Diego Rojas 1 1
Данвуди Джейк 2 0
Terry Yegbe 2 0
Jaime Moreno II 1 0
Тикканен Вилле 1 0
Ovie Ejeheri 1 0
Kingsley Ofori 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 4 0
Ветели Йоона 3 0
Биспо Габриэл 3 0
Коллинс Шичендже 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Оксанен Яакко 2 0
Сиссе Ибраим 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
КуПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КуПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
5
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
КуПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1
КуПС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1
Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
КуПС

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
2
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
4
1.5
4
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 2 0 11 - 2 20
2.
КуПС
 10 6 1 3 11 - 5 19
3.
ХИК
 9 5 3 1 19 - 8 18
4.
Оулу
 9 4 2 3 12 - 14 14
5.
Хонка
 10 3 3 4 8 - 8 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Хака
 9 2 3 4 13 - 16 9
8.
КТП
 9 2 3 4 8 - 13 9
9.
Интер Турку
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
ВПС
 8 1 3 4 5 - 12 6
12.
Мариехамн
 7 1 2 4 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
7.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
8.
Интер Турку
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 5 1 0 4 4 - 9 3
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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