Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
1:0
Конец матча
0'
0:0
13' Не забитый пенальтиВетели Йоона
39' Желтая карточкаTuomas Kaukua
40' Желтая карточкаОксанен Яакко
44' Желтая карточкаТикканен Вилле
69' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
74' Желтая карточкаJaime Moreno II
1:0
76' ГолСтренг Джеремайя
90'+5
Ход матча
13'
0:0
39'
40'
44'
69'
74'
76'
14
Terry
Yegbe
11
Мурило
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
10 Diego RojasНападающий
-
27 Ebuka Samson
-
23 Nooa Laine
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
КуПС
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
32 матча
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
10 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.41
0.73
Среднее время на гол
63
122
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|5
|0.63
|Стренг Джеремайя
|3
|0.38
|Данвуди Джейк
|1
|0.13
|Kingsley Ofori
|1
|0.13
|Diego Rojas
|1
|0.13
|Мурило
|0
|0
|Ebuka Samson
|0
|0
|Valentin Gasc
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветели Йоона
|3
|0.3
|Саволайнен Саку
|2
|0.2
|Ниссилья Урхо
|2
|0.2
|Туоминен Яссе
|1
|0.1
|Сааринен Сет
|1
|0.1
|Попович Антон
|1
|0.1
|Антви Клинтон
|1
|0.1
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|4
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Данвуди Джейк
|2
|0
|Terry Yegbe
|2
|0
|Jaime Moreno II
|1
|0
|Тикканен Вилле
|1
|0
|Ovie Ejeheri
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|4
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Биспо Габриэл
|3
|0
|Коллинс Шичендже
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Оксанен Яакко
|2
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
КуПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КуПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
5
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
КуПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1
КуПС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1
Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
КуПС
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
73
44
46
17
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2