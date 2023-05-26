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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:2
Конец матча
Оулу
0'
1:0
18' Гол
Onni Hanninen
21' Желтая карточка
Onni Suutari
45' Желтая карточка
Джалу Бубакар
46' Желтая карточка
Кунингас Микко
1:1
65' Гол
Коффей Эшли
71' Желтая карточка
Cristian Valencia III
1:2
75' Гол
Карялайнен Расмус
78' Желтая карточка
Julius Tauriainen
81' Желтая карточка
Паллас Ноа
90' Желтая карточка
Уорд Каллум
90'+7
30
Мунукка
Антон
3
Коскипало
Даниэль
2
Кабаши
Ариан
27
Пеннинкангас
Теему
26
Кастро
Пабло
16
Julius
Tauriainen
25
Кунингас
Микко
20
Marius
Koenkkoelae
5
Джалу
Бубакар
19
Onni
Hanninen
7
Зекири
Альтин
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
16
Балисо
Янга
23
Yassin
Daoussi
20
Лииматта
Отсо
19
Onni
Suutari
22
Daniel
Heikkinen
7
Карялайнен
Расмус
Лахти
Оулу

История личных встреч

Лахти
Оулу

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

В
2:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:1
И
1:2
И
2:0
В
1:2
В
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
0.8

Среднее время на гол

450
112

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.7
1.1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

128
81

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 1 0.14
Пирттийоки Юхо 1 0.14
Tommi Jaentti 1 0.14
Onni Hanninen 1 0.14
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
Julius Tauriainen 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 5 (1) 0.56
Йокелайнен Никлас 2 0.22
Карялайнен Расмус 2 0.22
Лииматта Отсо 2 0.22
Lucas Morais 1 0.11
Yassin Daoussi 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 4 0
Пеннинкангас Теему 2 0
Кунингас Микко 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Зекири Альтин 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 2 1
Cristian Valencia III 3 0
Балисо Янга 3 0
Riku Selander 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Паллас Ноа 2 0
Rony Huhtala 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0

Результаты матчей

Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
3
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

3
2
Лахти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Оулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
50%
4
33%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0
СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0
Оулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2
Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0

Результаты матчей

Лахти
Оулу

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Лахти
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
6
1.5
5
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 2 0 11 - 2 20
2.
КуПС
 10 6 1 3 11 - 5 19
3.
ХИК
 9 5 3 1 19 - 8 18
4.
Оулу
 9 4 2 3 12 - 14 14
5.
Хонка
 10 3 3 4 8 - 8 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Хака
 9 2 3 4 13 - 16 9
8.
КТП
 9 2 3 4 8 - 13 9
9.
Интер Турку
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
ВПС
 8 1 3 4 5 - 12 6
12.
Мариехамн
 7 1 2 4 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
7.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
8.
Интер Турку
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 5 1 0 4 4 - 9 3
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Джалу Бубакар получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Pablo уходит с поля. Хертси Лооренц выходит вместо него
    • Желтая карточка
      22'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Onni Suutari получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Pablo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Onni Haenninen бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лахти 1:2 Оулу онлайн

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