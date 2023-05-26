Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
1:0
18' ГолOnni Hanninen
21' Желтая карточкаOnni Suutari
45' Желтая карточкаДжалу Бубакар
46' Желтая карточкаКунингас Микко
1:1
65' ГолКоффей Эшли
71' Желтая карточкаCristian Valencia III
1:2
75' ГолКарялайнен Расмус
78' Желтая карточкаJulius Tauriainen
81' Желтая карточкаПаллас Ноа
90' Желтая карточкаУорд Каллум
90'+7
Ход матча
18'
1:0
21'
45'
46'
65'
1:1
75'
81'
90'
26
Кастро
Пабло
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
16
Балисо
Янга
19
Onni
Suutari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Али ЮсифНападающий
-
21 Irfan Sadik
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Onni SuutariНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas Morais
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Лахти
Оулу
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.2
0.8
Среднее время на гол
450
112
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.7
1.1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
128
81
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|1
|0.14
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.14
|Tommi Jaentti
|1
|0.14
|Onni Hanninen
|1
|0.14
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
|Julius Tauriainen
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|5 (1)
|0.56
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.22
|Карялайнен Расмус
|2
|0.22
|Лииматта Отсо
|2
|0.22
|Lucas Morais
|1
|0.11
|Yassin Daoussi
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Кунингас Микко
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|2
|1
|Cristian Valencia III
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
3
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
3
2
Лахти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Оулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
50%
4
33%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0
СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0
Оулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2
Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0
Результаты матчей
Лахти
Оулу
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Лахти
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
72
16
54
16
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2