Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
13
Менса
Баба
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
10
Ларссон
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
19 Oiva Jukkola
-
-
23 Noel Hasa
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
ВПС
Ильвес
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.42
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
78
67
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|2
|0.29
|Аланко Саму
|1
|0.14
|Михаэль Петер
|1
|0.14
|Роберто Савио
|1
|0.14
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.43
|Хаарала Сантери
|1
|0.14
|Sabit James
|1
|0.14
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.14
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Савио
|1
|1
|Менса Баба
|2
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Samuel Lindeman
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Roni Hudd
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Sabit James
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
ВПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
4
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ильвес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1
ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2
Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1
Результаты матчей
ВПС
Ильвес
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ВПС
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|11 - 4
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|4.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|6.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|8.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 7
|7
|9.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|9 - 7
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|2.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|10.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КТП
|Нурмос Ласси
|3