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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ВПС
0:2
Конец матча
Ильвес
0'
0:1
75' Гол
Хаарала Сантери
0:2
88' Гол
Oiva Jukkola
90'+4
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
28
Roni
Hudd
44
Башкиров
Евгений
14
Михаэль
Петер
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
30
Yussif
Daouda
Moussa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
ВПС
Ильвес

История личных встреч

ВПС
Ильвес

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:2
В
2:3
В
3:0
В
3:2
В
1:2
В
0:0
К
3:0
В
1:2
В
0:0
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
0:1
В
1:3
В
1:0
В
2:3
К
1:6

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.42

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

78
67

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 2 0.25
Аланко Саму 1 0.13
Михаэль Петер 1 0.13
Роберто Савио 1 0.13
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.38
Хаарала Сантери 2 0.25
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.13
Sabit James 1 0.13
Oiva Jukkola 1 0.13
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Савио 1 1
Менса Баба 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Samuel Lindeman 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Roni Hudd 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Катц Калле 3 0
Пеннанен Петтери 1 1
Аспегрен Фелипе 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Sabit James 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Oiva Jukkola 1 0

Результаты матчей

ВПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
ВПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
4
ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1
ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2
Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1

Результаты матчей

ВПС
Ильвес

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

ВПС
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 2 0 11 - 2 20
2.
КуПС
 10 6 1 3 11 - 5 19
3.
ХИК
 9 5 3 1 19 - 8 18
4.
Оулу
 9 4 2 3 12 - 14 14
5.
Хонка
 10 3 3 4 8 - 8 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Хака
 9 2 3 4 13 - 16 9
8.
КТП
 9 2 3 4 8 - 13 9
9.
Интер Турку
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
ВПС
 8 1 3 4 5 - 12 6
12.
Мариехамн
 7 1 2 4 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
7.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
8.
Интер Турку
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 5 1 0 4 4 - 9 3
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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