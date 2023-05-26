Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолКосица Дзенис
58' Желтая карточкаAdam Herdonsson
1:1
69' ГолErik Hedenquist
2:1
73' ГолБергмарк-Виберг Адам
88' Желтая карточкаПрекович Милое
88' Желтая карточкаOusmane Diawara
88' Желтая карточкаКарлссон Монц
90' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
90'+8
Ход матча
6'
58'
69'
1:1
73'
88'
88'
88'
90'
11
Ahmed
Bonnah
23
Max
Nilsson
16
Jesper
Strid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
-
16 Jesper StridНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sam Hegdal
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Эстер
Ландскруна
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
21 матч
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.7
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.73
Среднее время на гол
64
123
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.52
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
59
75
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.8
|Вестермарк Йеспер
|8
|0.8
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.3
|Косица Дзенис
|1
|0.1
|Ahmed Bonnah
|1
|0.1
|Родич Владимир
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|4
|0.44
|Melker Widell
|1
|0.11
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0.11
|Рапп Йохан
|1
|0.11
|Дзабич Робин
|1
|0.11
|Camil Jebara
|1
|0.11
|Erik Hedenquist
|1
|0.11
|Эгнелль Адам
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|5
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Стенберг Джон
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Дзабич Робин
|3
|0
|Эдвардссон Давид
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
1
Эстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
8
Эстер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Ландскруна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
100%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
4
40%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0
ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2
Результаты матчей
Эстер
Ландскруна
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эстер
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
64
36
46
18
19
19
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3