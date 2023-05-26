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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Эстер
2:1
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
6' Гол
Косица Дзенис
58' Желтая карточка
Adam Herdonsson
1:1
69' Гол
Erik Hedenquist
2:1
73' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
88' Желтая карточка
Прекович Милое
88' Желтая карточка
Ousmane Diawara
88' Желтая карточка
Карлссон Монц
90' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
90'+8
1
Прекович
Милое
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
17
Adam
Herdonsson
11
Ahmed
Bonnah
8
Хейкссон
Алекс
4
Хедлунд
Себастьян
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
7
Косица
Дзенис
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
13
Erik
Hedenquist
7
Ткач
Александр
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
12
Йонссон
Мелкер
23
Max
Nilsson
16
Jesper
Strid
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Эстер
4-4-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Эстер
Ландскруна

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
1:3
С
1:4
С
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0
С
2:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:3
С
4:0
С
2:0

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.7

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.73

Среднее время на гол

64
123

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.52
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

59
75

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 8 (2) 0.8
Вестермарк Йеспер 8 0.8
Сёдерберг Никлас 3 0.3
Косица Дзенис 1 0.1
Ahmed Bonnah 1 0.1
Родич Владимир 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 4 0.44
Melker Widell 1 0.11
Kofi Fosuhene Asare 1 0.11
Рапп Йохан 1 0.11
Дзабич Робин 1 0.11
Camil Jebara 1 0.11
Erik Hedenquist 1 0.11
Эгнелль Адам 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 5 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Adam Herdonsson 3 0
Карлссон Монц 2 0
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Стенберг Джон 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 4 0
Camil Jebara 2 1
Ousmane Diawara 3 0
Дзабич Робин 3 0
Эдвардссон Давид 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Рапп Йохан 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Эстер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
1
Эстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
8
Эстер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Ландскруна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
100%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
4
40%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0
ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2

Результаты матчей

Эстер
Ландскруна

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эстер
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
3
6
4
6
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
2.
Вестерос
 8 5 2 1 12 - 4 17
3.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Йёнчёпинг
 8 3 4 1 15 - 13 13
7.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
9.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
10.
Сундсвалль
 9 3 1 5 12 - 17 10
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
12.
Треллеборг
 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Эргрюте
 8 1 5 2 8 - 10 8
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 8 0 2 6 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
6.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Эргрюте
 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Треллеборг Filip Bohman 5
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    David Edvardsson получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Max Nilsson уходит с поля. Эгнелль Адам выходит вместо него
  • 91'
    Рапп Йохан уходит с поля. Emil Lindman выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Карлссон Монц получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Ousmane Diawara получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Прекович Милое получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      69'
      Г О О О О Л - Erik Hedenquist бьет в цель!
    • Желтая карточка
      58'
      Adam Herdonsson получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Jesper Strid уходит с поля. Дзабич Робин выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Бергмарк-Виберг Адам сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Косица Дзенис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстер 2:1 Ландскруна онлайн

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