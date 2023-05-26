Тур: 9.
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаНорен Аксель
75' Желтая карточкаOskar Lindberg
90' Желтая карточкаЯкубу Алию
90' Желтая карточкаСалихович Дино
90'+9
Ход матча
21'
75'
90'
90'
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Chisom Chidi
-
-
33 Erik Krantz
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
ГАИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
108
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.22
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.11
|Armin Culum
|1
|0.11
|Модиг Йеспер
|1
|0.11
|Якубу Алию
|1
|0.11
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.11
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|0.56
|Gustav Lundgren
|2
|0.22
|Фрайди Ричард
|2
|0.22
|Селик Мерван
|1
|0.11
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.11
|Robin Frej
|1
|0.11
|Filip Beckman
|1
|0.11
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Мааруф Самир
|2
|0
|Robin Sundgren
|2
|0
|Oskar Lindberg
|2
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Сульич Али
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Anton Ekeroth
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|2
|0
|Норен Аксель
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
8
Сирианска Эскильстуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
100%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2
ГАИС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1
ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
ГАИС
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
54
18
18
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3