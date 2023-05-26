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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Сирианска Эскильстуна
0:0
Конец матча
ГАИС
0'
21' Желтая карточка
Норен Аксель
75' Желтая карточка
Oskar Lindberg
90' Желтая карточка
Якубу Алию
90' Желтая карточка
Салихович Дино
90'+9
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
2
Robin
Sundgren
43
Худу
Абдул
Халик
10
Паломино
Марсело
22
Theodor
Hansemon
17
Anton
Ekeroth
9
Карлссон
Аджей
Симон
23
Armin
Culum
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
2
Бинаку
Эгзон
25
Линдберг
Йонас
7
Оберг
Йоаким
11
Линдберг
Юлиус
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Сирианска Эскильстуна
3-5-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
ГАИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:3
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.22
Карлссон Аджей Симон 1 0.11
Armin Culum 1 0.11
Модиг Йеспер 1 0.11
Якубу Алию 1 0.11
Паломино Марсело 1 (1) 0.11
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 5 (1) 0.56
Gustav Lundgren 2 0.22
Фрайди Ричард 2 0.22
Селик Мерван 1 0.11
Хольмстрём Александр Аль 1 0.11
Robin Frej 1 0.11
Filip Beckman 1 0.11
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Мааруф Самир 2 0
Robin Sundgren 2 0
Oskar Lindberg 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Якубу Алию 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Anton Ekeroth 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 2 0
Норен Аксель 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Селик Мерван 1 0
Вангберг Август 1 0
Хольмстрём Александр Аль 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Салихович Дино 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
8
Сирианска Эскильстуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
100%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2
ГАИС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1
ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
ГАИС

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
2.
Вестерос
 8 5 2 1 12 - 4 17
3.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Йёнчёпинг
 8 3 4 1 15 - 13 13
7.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
9.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
10.
Сундсвалль
 9 3 1 5 12 - 17 10
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
12.
Треллеборг
 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Эргрюте
 8 1 5 2 8 - 10 8
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 8 0 2 6 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
6.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Эргрюте
 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Треллеборг Filip Bohman 5
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      21'
      Норен Аксель получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС онлайн

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