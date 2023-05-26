Тур: 31. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
49' Желтая карточкаДжанус Драчманн
0:1
55' ГолЙенсен Магнус
66' Желтая карточкаЛассен Миккель
1:1
67' ПенальтиСабби Эммануэль
2:1
74' ГолСабби Эммануэль
75' Желтая карточкаСабби Эммануэль
90' Желтая карточкаБуус Якоб
90'+8
Ход матча
49'
55'
66'
67'
1:1
74'
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
539 Количество передач 316
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
40 Max Ejdum
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Хорсенс
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
40 матчей
40%
27.5%
32.5%
16 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.43
1.05
Среднее время на гол
63
85
Всего голов
66
48
Голов в среднем за матч
1.65
1.2
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|8 (1)
|0.26
|Кадри Башким
|8 (2)
|0.26
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|6 (2)
|0.19
|Yankubah Minteh
|4
|0.13
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.13
|Скюття Наатан
|2
|0.06
|Charly Horneman
|2
|0.06
|Тверсков Йеппе
|2
|0.06
|Тонгья Франко
|2
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.03
|Bjoern Paulsen
|1
|0.03
|Мустафич Ален
|1
|0.03
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.03
|Гигович Армин
|1
|0.03
|Эстрём Робин
|1
|0.03
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Шельвик Йорген
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|7 (2)
|0.23
|Сигурдарсон Арон
|7 (5)
|0.23
|Thomas Santos
|4
|0.13
|Йенсен Магнус
|4
|0.13
|Мусонда Лубамба
|3
|0.1
|Опондо Мозес
|2
|0.06
|Макиенок Симон
|1
|0.03
|Геммер Йонас
|1
|0.03
|Лассен Миккель
|1
|0.03
|Гомес Джеймс
|1
|0.03
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|3
|2
|Тверсков Йеппе
|6
|0
|Yankubah Minteh
|6
|0
|Хансен Мартин
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Bjoern Paulsen
|4
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Jakob Martinsen
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|6
|1
|Гомес Джеймс
|5
|1
|Йенсен Магнус
|6
|0
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Опондо Мозес
|4
|0
|Лассен Миккель
|4
|0
|Крузе Давид
|4
|0
|Джанус Драчманн
|3
|0
|Anders Jacobsen II
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Делач Матей
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Samson Iyede
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Буус Якоб
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Хорсенс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
9
Оденсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Хорсенс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
22
19
Оденсе
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Хорсенс
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
31
28
Голы по времени матча
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
4
18%
1
8%
76-90
Пропущено
22
30
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
2
7%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
4
18%
6
20%
46-60
5
23%
7
23%
61-75
6
27%
4
13%
76-90
Забито
23
21
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
7
30%
4
19%
31-45
4
17%
5
24%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
13%
5
24%
76-90
Пропущено
27
28
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
7%
6
21%
1-15
3
11%
5
18%
16-30
6
22%
4
14%
31-45
6
22%
6
21%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
3
11%
76-90
Забито
45
33
25 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
7
16%
4
12%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
14
31%
5
15%
31-45
7
16%
8
24%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
7
16%
6
18%
76-90
Пропущено
49
58
18 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 26
6
12%
8
14%
1-15
4
8%
12
21%
16-30
8
16%
8
14%
31-45
10
20%
12
21%
46-60
10
20%
11
19%
61-75
11
22%
7
12%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2
Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1
Хорсенс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хорсенс - Силькеборг 0:1 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Ольборг - Хорсенс 4:0 Хорсенс - Оденсе 2:2
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1
Результаты матчей
Оденсе
Хорсенс
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Хорсенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
96
610
69
115
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
96
214
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
1912
1516
823
427
427
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|4
|9
|58 - 33
|55
|2.
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|3.
|30
|14
|8
|8
|43 - 33
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|30
|11
|7
|12
|40 - 48
|40
|6.
|30
|10
|10
|10
|38 - 43
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|12
|11
|7
|48 - 34
|47
|2.
|31
|12
|10
|9
|45 - 49
|46
|3.
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|4.
|30
|6
|9
|15
|33 - 42
|27
|5.
|31
|7
|6
|18
|33 - 58
|27
|6.
|30
|5
|9
|16
|28 - 48
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|15 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6