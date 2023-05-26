Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Оденсе

88' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Оденсе

86' Джаст Элайджа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Мусонда Лубамба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Мадс Фрокьяер-Йенсен бьет со штрафного в створ, но Матей Делак держит все под контролем

84' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Оооо... вот это был удар! Jakob Breum должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Jakob Breum . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Charly Horneman из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

80' Матч возобновлен

80' Тактическая замена. Киилерик Мальте уходит с поля и его заменяет Джеймс Гомес

79' Микельсон Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Сабби Эммануэль из команды Оденсе слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

74' Г О О О О Л - Сабби Эммануэль забивает с левой ноги!

74' Мадс Фрокьяер-Йенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Тверсков Йеппе из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Матч возобновлен

69' Делач Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

68' Йенсен Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' 'Г О О О О О Л - Сабби Эммануэль из команды Оденсе забивает с пенальти! Он пробил правой. Матей Делак был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

66' Лассен Миккель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Хорошую попытку сделал Charly Horneman . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

62' Джанус Драчманн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Хорсенс

60' Aske Adelgaard не смог попасть в створ ударом издали

59' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хорсенс будет все-таки засчитан.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Г О О О О Л - Йенсен Магнус забивает с правой ноги!

55' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Хорсенс

53' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Джанус Драчманн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

49' Удар от ворот произведет Хорсенс

49' Jakob Breum оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Charly Horneman из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля