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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Оденсе
2:1
Конец матча
Хорсенс
0'
49' Желтая карточка
Джанус Драчманн
0:1
55' Гол
Йенсен Магнус
66' Желтая карточка
Лассен Миккель
1:1
67' Пенальти
Сабби Эммануэль
2:1
74' Гол
Сабби Эммануэль
75' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
90' Желтая карточка
Буус Якоб
90'+8

Ход матча

33'
Charly Horneman
Yankubah Minteh
 
49'
 
Джанус Драчманн
55'
0:1
Йенсен Магнус
(Anders Jacobsen II)
62'
 
Геммер Йонас
Джанус Драчманн
63'
 
Буус Якоб
Сигурдарсон Арон
66'
 
Лассен Миккель
67'
Сабби Эммануэль
1:1
74'
Сабби Эммануэль
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
2:1
75'
Сабби Эммануэль
 
80'
 
Джаст Элайджа
Thomas Santos
80'
 
Гомес Джеймс
Киилерик Мальте
87'
Трандарсон Арон-Элис
Тверсков Йеппе
 
87'
Тонгья Франко
Jakob Martinsen
 
90'
 
Буус Якоб

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 539 Количество передач 316
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
28
Tobias
Slotsager
16
Шельвик
Йорген
23
Aske
Adelgaard
6
Тверсков
Йеппе
5
Манне
Аласана
30
Yankubah
Minteh
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Jakob
Martinsen
11
Сабби
Эммануэль
1
Делач
Матей
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
17
Лассен
Миккель
18
Thomas
Santos
8
Джанус
Драчманн
23
Крузе
Давид
24
Мусонда
Лубамба
9
Anders
Jacobsen
II
3
Йенсен
Магнус
11
Сигурдарсон
Арон
Оденсе
4-2-3-1
Хорсенс
3-4-3

История личных встреч

Оденсе
Хорсенс

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

40 матчей

40%
27.5%
32.5%
16 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:2
СД
3:3
СД
1:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМК
3:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
ТМК
2:1
СД
2:0
СД
2:0
К
2:4
СД
2:2
ММ(
1:4
С
0:1
СЛ
0:1
СЛ
4:3
СЛ
3:3
СЛ
2:1
СЛ
1:0
ТМС
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.43
1.05

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

66
48

Голов в среднем за матч

1.65
1.2

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 8 (1) 0.26
Кадри Башким 8 (2) 0.26
Мадс Фрокьяер-Йенсен 6 (2) 0.19
Yankubah Minteh 4 0.13
Жебали Иссам 4 (1) 0.13
Скюття Наатан 2 0.06
Charly Horneman 2 0.06
Тверсков Йеппе 2 0.06
Тонгья Франко 2 0.06
Манне Аласана 1 0.03
Bjoern Paulsen 1 0.03
Мустафич Ален 1 0.03
Трандарсон Арон-Элис 1 0.03
Гигович Армин 1 0.03
Эстрём Робин 1 0.03
Свеннсен Сандер 0 0
Шельвик Йорген 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 7 (2) 0.23
Сигурдарсон Арон 7 (5) 0.23
Thomas Santos 4 0.13
Йенсен Магнус 4 0.13
Мусонда Лубамба 3 0.1
Опондо Мозес 2 0.06
Макиенок Симон 1 0.03
Геммер Йонас 1 0.03
Лассен Миккель 1 0.03
Гомес Джеймс 1 0.03
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 3 2
Тверсков Йеппе 6 0
Yankubah Minteh 6 0
Хансен Мартин 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Bjoern Paulsen 4 0
Сабби Эммануэль 3 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Jakob Martinsen 3 0
Гигович Армин 1 1
Кадри Башким 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 6 1
Гомес Джеймс 5 1
Йенсен Магнус 6 0
Сигурдарсон Арон 5 0
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Опондо Мозес 4 0
Лассен Миккель 4 0
Крузе Давид 4 0
Джанус Драчманн 3 0
Anders Jacobsen II 3 0
Людвиг Александр 1 1
Делач Матей 2 0
Thomas Santos 2 0
Samson Iyede 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Буус Якоб 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0

Результаты матчей

Оденсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Хорсенс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
9
Оденсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Хорсенс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

22
19
Оденсе
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Хорсенс
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

31
28

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
4
18%
1
8%
76-90

Пропущено

22
30
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
2
7%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
4
18%
6
20%
46-60
5
23%
7
23%
61-75
6
27%
4
13%
76-90

Забито

23
21
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
7
30%
4
19%
31-45
4
17%
5
24%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
13%
5
24%
76-90

Пропущено

27
28
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
7%
6
21%
1-15
3
11%
5
18%
16-30
6
22%
4
14%
31-45
6
22%
6
21%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
3
11%
76-90

Забито

45
33
25 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
7
16%
4
12%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
14
31%
5
15%
31-45
7
16%
8
24%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
7
16%
6
18%
76-90

Пропущено

49
58
18 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 26
6
12%
8
14%
1-15
4
8%
12
21%
16-30
8
16%
8
14%
31-45
10
20%
12
21%
46-60
10
20%
11
19%
61-75
11
22%
7
12%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2
Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1
Хорсенс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хорсенс - Силькеборг 0:1 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Ольборг - Хорсенс 4:0 Хорсенс - Оденсе 2:2
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1

Результаты матчей

Оденсе
Хорсенс

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Хорсенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
6
9
1
15
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
9
6
1.5
2
14
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
19
12
15
16
1.5
8
23
4
27
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 30 17 4 9 58 - 33 55
2.
Нордшелланн
 30 15 9 6 49 - 30 54
3.
Виборг
 30 14 8 8 43 - 33 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40
6.
Раннерс
 30 10 10 10 38 - 43 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 30 12 11 7 48 - 34 47
2.
Оденсе
 31 12 10 9 45 - 49 46
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Ольборг
 30 6 9 15 33 - 42 27
5.
Хорсенс
 31 7 6 18 33 - 58 27
6.
Люнгбю
 30 5 9 16 28 - 48 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 15 7 6 2 21 - 16 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 15 3 6 6 14 - 25 15
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 15 7 7 1 31 - 15 28
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Оденсе: 63%, Хорсенс: 37%.
  • 97'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Угловой
    97'
    Тонгья Франко из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
  • Угловой
    97'
    Тонгья Франко из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
  • 96'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Где смотреть матч Оденсе 2:1 Хорсенс онлайн

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