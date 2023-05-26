Тур: 3.
2:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
9'
20'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайдаров Равшан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Паленсия ЭдиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Алдана ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Муньос РудиПолузащитник
- Нападающий
-
13 Хуарес АлланНападающий
-
Главный тренер: Лоредо Рафаэль
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нематжонов Шахзоджон
|2
|0.67
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.33
|Махамаджонов Махмуд
|1
|0.33
|Эсанов Шерзод
|1
|0.33
Гватемала (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Узбекистан (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гватемала (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Карлос
|0
|1
Результаты матчей
Узбекистан (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан (до 20 лет)
(19 матчей)
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 поражений
Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:2 Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1
Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2 Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Гватемала (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аргентина (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 3:0 Гватемала (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 2:2 Гватемала (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 1:1
Гватемала (до 20 лет) - Канада (до 20 лет) 1:1 Гватемала (до 20 лет) - Аруба (до 20 лет) 2:1 Гватемала (до 20 лет) - Панама (до 20 лет) 3:1 Сальвадор (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 5:1 Гватемала (до 20 лет) - Cayman Islands U20 2:2 Сальвадор (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 2:1 Curacao U20 - Гватемала (до 20 лет) 1:3 Гватемала (до 20 лет) - Guyana U20 4:0 Гватемала (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 1:2 Панама (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:0 Гватемала (до 20 лет) - Аруба (до 20 лет) 2:0 Гватемала (до 20 лет) - Тринидад и Тобаго (до 20 лет) 2:0 Ямайка (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:0 Хорватия (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 0:1
Результаты матчей
Узбекистан (до 20 лет)
Гватемала (до 20 лет)
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Узбекистан (до 20 лет)
Гватемала (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|0:5 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|4.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|0:5 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:5 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|5:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|2:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|3
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|3
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|2
|Аргентина (до 20 лет)
|Ромеро Лука
|2
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|2
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Гватемала (до 20 лет)
|Сантос Карлос
|1
|Фиджи (до 20 лет)
|Данн Томас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Гватемала (до 20 лет)
Исход игры
Узбекистан (до 20 лет)
90.8% (128)
Ничья
7.1% (10)
Гватемала (до 20 лет)
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
47.41% (55)
Нет
52.59% (61)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан (до 20 лет)
27% (38)
2:0 Узбекистан (до 20 лет)
20.6% (29)
1:0 Узбекистан (до 20 лет)
19.1% (27)
1:1 Ничья
6.4% (9)
3:1 Узбекистан (до 20 лет)
3.5% (5)
3:0 Узбекистан (до 20 лет)
2.8% (4)
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