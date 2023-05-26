Ахроров простреливает с левого фланга, но это несильная передача, и мяч сразу перехватывается одним из гостевых защитников.

Свежий Пулатов заработал аут впереди на правом фланге, но вбрасывать его пока рано, поскольку арбитр общается с футболистами внутри штрафной площади. Показана даже жёлтая карточка Холдорхонову за неспортивное поведение.

Сборная Узбекистана активнее атакует во втором тайме, но два своих гола она провела в чужие ворота в тайме первом.

Угловой подали узбекистанцы с правого фланга и тут же добились аута. Пулатов далеко метнул мяч в штрафную, а потом Рахмоналиев с подступов к штрафной попал мячом в соперника, и дальше рикошет был уже от самого Рахмоналиева.

Сборная Гватемалы вообще никаких атак не проводит и мяч практически не трогает, доминирует на поле команда Узбекистана.

Абдураззаков в правой половине чужой штрафной площади устроил торжество финтов и перемудрил сам себя, упустив мяч за лицевую линию.

Хуарес заменил Кардосу в составе сборной Гватемалы, а Домингес вышел на поле вместо Корадо.

Гол отменён - офсайд. Счёт 2:0. Совсем уж маленькое "вне игры" нашлось у Ортикбоева.

Концовка матча происходит уже в формате доигрывания. Понятно, что не отыграется сегодня сборная Гватемалы.

Замена вратаря у сборной Гватемалы: Алдана вступает в игру вместо Морено. Даёт тренер поиграть запасному киперу на чемпионате мира.

Ну что, есть ли у сборной Узбекистана силы и желание всё-таки довести дело до крупного счёта, ещё раз, уже полностью легитимно?

Угловой зарабатывают хозяева на левом фланге, Рахмоналиев выполняет подачу от флажка, а у Уразова не получается удар головой.

ШТАНГА! Забивать сейчас могли узбекистанцы третий мяч и делать себе крупный счёт, но Абдураззаков с подбора с семнадцати метров отправил мяч в левую штангу чужих ворот.

С левого фланга подавали угловой гватемальцы, а потом Уризару не удалось сохранить мяч на правом краю, аут будет в пользу Узбекистана.

Именно Уризару сейчас достаётся жёлтая карточка за грубый подкат на фланге в адрес Холдорхонова.

Штрафной удар у хозяев на левом фланге. У мяча Рахмоналиев, который подаёт недалеко, и после ряда отскоков игровой снаряд посылается на угловой.

Абдураззаков уже навесил с корнера с левого фланга, а судья показывает, что надо будет повторить это дело. Вроде не с нужного места подал футболист сборной Узбекистана.

Абдураззаков повторил исполнение углового, а следующий корнер узбекистанцев с ним разыграл уже Рахмоналиев, нанёсший затем заблокированный низовой удар с 18 метров.

С правого полуфланга Абдурахматов пробивал по воротам гватемальцев, и мяч полетел выше створа, голкиперу не о чем было беспокоиться.

Длинный заброс от узбекистанцев отправляется на подступы к штрафной площади гватемальцев, где его головой встречает Уризар.

Плотная борьба происходила на левом фланге атаки узбекистанцев возле углового фланга, и в итоге мяч достался гватемальцам.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Нодирбек Абдураззаков! ОТМЕНА ГОЛА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ - ОФСАЙД. СЧЁТ 2:0. Ортикбоев заходил в чужую штрафную по левому полуфлангу и мимо выдвинувшемуся ему навстречу вратаря покатил вправо на замкнувшего пустой створ Абдуразакова.

В перерыве в составе сборной Гватемалы Виллагран заменил Ордоньеса, а в составе сборной Узбекистана Холдорхонов заменил Файзуллаева.

Начинают гватемальцы второй тайм с контроля над футбольным снарядом, не доставляющего серьёзных проблем команде Узбекистана.

С левого фланга направляется подача в штрафную площадь хозяев, где верх выигрывает защитник сборной Узбекистана, выбивающий мяч на определённое расстояние.

В принципе, узбекистанцы в первом тайме не стремились настойчиво играть в атаку, они забивали и без этого. А как будет дальше во втором тайме, это мы ещё посмотрим.

В параллельном матче, напомним, встречаются Аргентина и Новая Зеландия. Там развитие событий важно для сборной Узбекистана.

С левого полуфланга исполняли свой штрафной удар узбекистанцы, была подача, но до опасного момента ситуация в штрафной площади гватемальцев не дозрела.

По ударам по воротам статистика сейчас такая: 7 (3) - 5 (1). Ну а на табло счёт 2:0. Средняя игра по интенсивности, скажем так. Или даже ниже средней.

Всё-таки активно заиграли в последние несколько минут подопечные Равшана Хайдарова. Только, опять-таки, опасных моментов не образуется в их исполнении.

Для гватемальской сборной это возможность громко хлопнуть дверью на этом турнире. Всё-таки она не избалована большими результатами в любых возрастных группах.

Уризар действовал только что на левом фланге против Нематжонова и решил сыграть попроще, поэтому выбил мяч за боковую линию.

Интересно, что Узбекистан располагается в Центральной Азии, тогда как Гватемала находится в Центральной Америке.

Углового удара удалось добиться на левом фланге узбекистанской сборной. Рахмоналиев не спешит его подавать и пока завязывает шнурки.

Оптический обман возник после корнера узбекистанцев, а на самом деле ничего опасного там не было, защитник Гватемалы спокойно вынес мяч из своей штрафной головой.

Эсанов врезался в Морено, поймавшего подачу с правого фланга. Показана жёлтая карточка полузащитнику хозяев за такое нарушение правил.

Остаётся лежать впереди на правом фланге один из футболистов узбекистанской сборной, в то время как начинает развиваться правым краем атака гватемальской команды.

Абдурахматов и Монтаньо столкнулись в предыдущем эпизоде. На данный момент оба они получают медицинскую помощь.

Холдорхонов стал осуществлять смещение с левого фланга к центру и нанёс хлёсткий удар, после которого мяч отскочил от игрока гостей.

От руки мяч отскочил - от руки Уризара. Причём не была она полностью прижата к телу, хоть и не выставлялась широко. Игра продолжается, нет пенальти в ворота Гватемалы и нет просмотра ВАРа.

37 процентов времени мячом владеет сборная Узбекистана, 23 времени он оспаривается, и 40 процентов сфера находится под контролем гватемальцев.

Двойная замена произошла у сборной Узбекистана: Ортикбоев и Ахроров вступили в игру вместо Аскарова и Махамаджонова.

Нападающий гватемальцев Эди Паленсия получил травму и покидает поле в сопровождении медиков, его меняет Руди Муньос.

Почти половина второго тайма, сборная Узбекистана немало контролирует мяч в последнее время, но в то же время действует по счёту.

Монтаньо в атаке гватемальцев отдал влево на Муньоса, который не смог пройти Абдурахматова и остался без мяча.

Нематжонову не удалось расторопно сыграть в правой части чужой штрафной, и посчитал автор дубля, что это против него там неаккуратно действовали защитники. Но арбитр думает иначе.

Как раз Нематжонов покидает сейчас пределы поля, сегодня он уже отыграл своё. Вместо него на поле появляется Абдураззаков в составе сборной Узбекистана.

Кстати, пару минут назад слева в штрафной площади узбекистанцев падал на газон Монтаньо между двумя соперниками, но судья и там не увидел фола.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. Судья сигнализирует для всех, что первый тайм завершён. Дубль Шахзоджона Нематжонова позволяет сборной Узбекистана вести в счёте 2:0.

45' Теперь нужны врачи на поле, поскольку мяч попал между ног Корадо после удара, который наносил с шестнадцати метров Махамаджонов.

45' Не получается у Ордоньеса зацепиться за мяч на чужой половине поля, и остаётся он лежать на газоне секунд десять-пятнадцать, после чего поднимается.

45' УХ! С линии штрафной площади Махамаджонов прикладывался по воротам соперника, а мяч прокрутился слегка над перекладиной владений Морено.

45' 4 минуты добавляет главный арбитр встречи к основному времени первого тайма.

44' Безусловно, за этим молодёжным чемпионатом мира следят многие скауты со всех уголков мира и высматривают талантов для своих клубов.

43' Позиционную атаку проводят гости, ни к чему интересному она не приводит, без нестандартных действий трудно гватемальцам вскрывать чужую оборону.

42' Файзуллаев водился с мячом в атаке на правом фланге, однако не смог добиться ничего полезного для своей команды, получился аут в пользу сборной Гватемалы.

41' Паленсия выполнил подачу с правого края, а Кенжаев громко крикнул защитникам о своих намерениях и чётко зафиксировал этот мяч в своих перчатках.

40' Выбивают узбекистанцы мяч из своей штрафной после подачи штрафного от соперника, а потом с подбора сверхдальним ударом Рекинос отправляет снаряд выше и левее створа.

39' Опасный штрафной зарабатывает сборная Гватемалы на правом фланге. Паленсия двигался там вперёд, а Рахмоналиев схватил его за живот и уронил на газон.

38' Концовка первого тайма уже наступает, скоро перерыв, и есть резон гватемальцам добавить давления на чужие оборонительные порядки.

37' В параллельном матче группы А встречаются команды Аргентины и Новой Зеландии. Ранее Гватемала проиграла и тем, и тем, а Узбекистан проиграл первым, но сыграл вничью со вторыми.

36' Против Аббосбека Файзуллаева нарушены правила на половине поля сборной Узбекистана. То есть это фол гватемальцев в нападении, можно так сказать.

35' С левого фланга то ли нанесён удар, то ли направлена подача в штрафную площадь сборной Гватемалы, но в любом случае мяч финишировал в уютных руках Хорхе Морено.

34' Сборная Узбекистана не играет сегодня первым номером, но это не мешает ей вести в счёте 2:0. На табло горят именно такие цифры в данный момент.

33' Аркимидес Ордоньес наносит удар по чужим воротам из зоны левого инсайда из-за пределов штрафной площади - низом следует этот удар, и мяч проходит мимо ближнего угла.

32' Быстрый перепас устроили гватемальцы на правом полуфланге своей атаки, и Ордоньес прокинул мяч вперёд кому-то на ход, но оказалось это безадресно, хотя узбекистанский защитник для пущей безопасности вынес сферу за боковую линию.

31' Удаётся Хорхе Морено намертво поймать мяч в руки, когда подача прилетает в его штрафную с левого края с углового сборной Узбекистана.

30' МОМЕНТ! Снова выход один на один у узбекистанцев, только в менее благоприятной ситуации. Рахмоналиев обвёл чужого вратаря в районе левого угла вратарской и пробил с острого угла в падении, но сразу два защитника сборной Гватемалы бросились в отчаянные подкаты и заблокировали это дело на угловой.

29' Ух ты, Рекинос тут здорово действовал на левом оборонительном фланге, где грамотно увёл мяч от Нематжонова, пытавшегося совершить отбор.

28' Ашуров исполняет стандартное положение с собственной половины поля и забрасывает мяч по диагонали на левый фланг, где аут получается в пользу Гватемалы.

27' Перепасовку устроили гости на своей половине поля, подключили к этому делу и своего голкипера, а узбекистанцы не очень настроены осуществлять высокий прессинг.

26' Пока не может никак сборная Гватемалы ответить на второй пропущенный мяч. Нет такого, чтобы футболисты этой команды резко навалились на штрафную площадь соперника.

25' Если заглянуть в онлайн-таблицу, то видно, что Узбекистан выходит там на второе место за счёт лучшей разницы мячей по сравнению с Новой Зеландией.

24' Видать, всё-таки серьёзно различается уровень команд, соперничающих сегодня в рамках матча на футбольном поле.

23' Два гола забила сборная Узбекистана, а конкретно Нематжонов, путём выхода один на один на ворота соперника. Во втором случае голевую передачу оформил Файзуллаев из глубины поля.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л ЗАСЧИТАН! 2:0! Шахзоджон Нематжонов (дубль)!

Арбитр засчитал взятие ворот после подсказок от видеоассистентов.

21' Арбитр слушает систему ВАР. Положение "вне игры" довольно спорно, стоит отметить.

20' ГОЛ! 2:0! ОТМЕНА ГОЛА - СЧЁТ 1:0!

Нематжонов реализовал выход один на один, и прозвучал свисток об офсайде.

20' Нарушение правил фиксируется в атаке со стороны Шерзода Эсанова, который подтолкнул своего супостата в нескольких метрах от центральной линии.

19' Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев получает медицинскую помощь от врачебной бригады, которая появилась на поле.

18' Очень цепко действовал Франко на левом фланге обороны гватемальцев и не дал пройти себя Нематжонову. Защита здесь оказалась сильнее атаки.

17' Показали сейчас зарисовку, как вратарь Гватемалы предъявлял Рекиносу за голевой пас на ногу соперника. Впрочем, Ариан сам понимал, что напортачил очень сильно.

16' Уразов наносил удар головой после подачи хозяев со штрафного по диагонали с правого полуфланга на левый - неопасно отправился мяч поверх перекладины.

15' Кабрера и Аскаров уже сталкивались сегодня. Теперь гватемальский 8-й номер в центральной части поля фолит против узбекистанского 8-го номера.

14' Угловой удар подавали гости с левого фланга, и на подборе с подступов к штрафной площади Фиго Монтаньо сходу приложился гораздо выше створа.

13' Если сказать о статусе команд, то Гватемала выглядит явным аутсайдером этой группы с нулём набранных очков после двух матчей.

12' Файзуллаев на чужой половине поля влетел во владевшего мячом Кардосу, то есть нарушил правила, но сам же и пострадал в этом эпизоде, в отличие от своего оппонента.

11' Играть ещё очень долго, 80 минут впереди соперничать командам, так что всякое ещё может произойти в этой встрече, не будем загадывать.

10' Гватемальцы сами подарили этот гол узбекистанцам, иначе не скажешь. Тот роковой пас Рекиноса предназначался Джонатану Франко, который не мог подумать, что у него из-за спины выскочит Нематжонов.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Шахзоджон Нематжонов!

Рекинос с места левого крайнего защитника отдал поперечно в сторону центра передачу сопернику, коим оказался Нематжонов, и тот с удовольствием реализовал выход один на один с Морено.

9' Эсанов слишком сильно сместился к правому флангу, где не было у него условий для навеса, так что нет успеха здесь у хозяев.

8' Понятно, что турнир проводится в Аргентине, однако сегодня называем хозяевами сборную Узбекистана, в то время как команду Гватемалы именуем гостями.

7' Ответная атака разворачивается у сборной Узбекистана, однако не является она обостряющей, и вот теряют мяч хозяева перед чужой штрафной площадью.

6' Начало матча получается довольно спокойное, команды не лезут на рожон и не отвечают друг другу атакой на атаку. Голевых моментов ещё не возникало.

5' А вот ещё нарушение правил. Тут арбитр уже вынимает из кармана жёлтую карточку и предъявляет её Аскарову, который в подкате в центре поля не пожалел Кабреру.

4' Нематжонов справа в чужой штрафной площади отобрал мяч у Уризара, однако с нарушением правил, поэтому свистнул арбитр фол узбекистанцев в атаке.

4' Газон не самого лучшего качества. Агрономы в Аргентине не сумели прилично подготовить поля для проведения домашнего молодёжного чемпионата мира.

3' В положении "вне игры" находился Ордоньес в чужой штрафной площади, когда наносил удар ногой и попал мячом в лицо Хусанова.

2' Ордоньес впереди на левом фланге не смог навесить в штрафную хозяев, потому что ему помешал Ашуров, и это аут в пользу гватемальцев.

1' Сборная Узбекистана сегодня играет в белой форме, тогда как национальная команда Гватемалы появилась в чёрной экипировке.