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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Тур: 3.
Узбекистан (до 20 лет)
2:0
Второй тайм: 90+'
Гватемала (до 20 лет)

Ход матча

9'
Нематжонов Шахзоджон
1:0
20'
Нематжонов Шахзоджон
2:0
46'
 
Виллагран Андерсон
Ордоньес Аркимидес
46'
Холдорхонов Пулатхужа
Файзуллаев Аббосбек
 
65'
Ортикбоев Диёрбек
Аскаров Бехрузбек
 
65'
Ахроров Сайдафзалхон
Махамаджонов Махмуд
 
66'
 
Муньос Руди
Паленсия Эди
71'
Абдураззаков Нодирбек
Нематжонов Шахзоджон
 
82'
Пулатов Шукур
Aбдурахматов Зафармурод
 
82'
 
Домингес Энди
Корадо Рэндалл
82'
 
Хуарес Аллан
Кардоса Даниэль
87'
 
Алдана Давид
Морено Хорхе I
Прогнозы 141
Узбекистан (до 20 лет) 90.8% (128)
X 7.1% (10)
Гватемала (до 20 лет) 2.1% (3)
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Ничья
Гватемала (до 20 лет)
1.30
5.80
9.20
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Гватемала (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нематжонов Шахзоджон 2 0.67
Файзуллаев Аббосбек 1 0.33
Махамаджонов Махмуд 1 0.33
Эсанов Шерзод 1 0.33
Гватемала (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Узбекистан (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гватемала (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Карлос 0 1

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 20 лет)
(19 матчей)
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 поражений
Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:2 Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1
Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2 Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Гватемала (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аргентина (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 3:0 Гватемала (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 2:2 Гватемала (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 1:1
Гватемала (до 20 лет) - Канада (до 20 лет) 1:1 Гватемала (до 20 лет) - Аруба (до 20 лет) 2:1 Гватемала (до 20 лет) - Панама (до 20 лет) 3:1 Сальвадор (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 5:1 Гватемала (до 20 лет) - Cayman Islands U20 2:2 Сальвадор (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 2:1 Curacao U20 - Гватемала (до 20 лет) 1:3 Гватемала (до 20 лет) - Guyana U20 4:0 Гватемала (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 1:2 Панама (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:0 Гватемала (до 20 лет) - Аруба (до 20 лет) 2:0 Гватемала (до 20 лет) - Тринидад и Тобаго (до 20 лет) 2:0 Ямайка (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:0 Хорватия (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 0:1

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
Гватемала (до 20 лет)

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан (до 20 лет)
Гватемала (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 20 лет)
 5:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Узбекистан (до 20 лет)
 2:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 0:5 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
4.
Гватемала (до 20 лет)
 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 20 лет)
 5:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Узбекистан (до 20 лет)
 2:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Гватемала (до 20 лет)
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 0:5 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 0:5 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Аргентина (до 20 лет)
 5:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Узбекистан (до 20 лет)
 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гватемала (до 20 лет)
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 2
Аргентина (до 20 лет) Ромеро Лука 2
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Абдураззаков в правой половине чужой штрафной площади устроил торжество финтов и перемудрил сам себя, упустив мяч за лицевую линию.
  • 90'
    Сборная Гватемалы вообще никаких атак не проводит и мяч практически не трогает, доминирует на поле команда Узбекистана.
  • Угловой
    90'
    Угловой подали узбекистанцы с правого фланга и тут же добились аута. Пулатов далеко метнул мяч в штрафную, а потом Рахмоналиев с подступов к штрафной попал мячом в соперника, и дальше рикошет был уже от самого Рахмоналиева.
  • 90'
    Сборная Узбекистана активнее атакует во втором тайме, но два своих гола она провела в чужие ворота в тайме первом.
  • Желтая карточка
    90'
    Свежий Пулатов заработал аут впереди на правом фланге, но вбрасывать его пока рано, поскольку арбитр общается с футболистами внутри штрафной площади. Показана даже жёлтая карточка Холдорхонову за неспортивное поведение.
  • Дополнительное время
    90'
    Арбитр накинул 9 компенсированных минут ко второму тайму.
  • 90'
    Ахроров простреливает с левого фланга, но это несильная передача, и мяч сразу перехватывается одним из гостевых защитников.
  • Угловой
    90'
    Угловой зарабатывают хозяева на левом фланге, Рахмоналиев выполняет подачу от флажка, а у Уразова не получается удар головой.
  • 89'
    Ну что, есть ли у сборной Узбекистана силы и желание всё-таки довести дело до крупного счёта, ещё раз, уже полностью легитимно?
  • Замена
    87'
    Замена вратаря у сборной Гватемалы: Алдана вступает в игру вместо Морено. Даёт тренер поиграть запасному киперу на чемпионате мира.
  • 86'
    Концовка матча происходит уже в формате доигрывания. Понятно, что не отыграется сегодня сборная Гватемалы.
  • Судья
    85'
    Гол отменён - офсайд. Счёт 2:0. Совсем уж маленькое "вне игры" нашлось у Ортикбоева.
  • Видеоповтор
    84'
    Идёт долго уже ВАР-проверка забитого гола сборной Узбекистана.
  • Замена
    83'
    Хуарес заменил Кардосу в составе сборной Гватемалы, а Домингес вышел на поле вместо Корадо.
  • Замена
    83'
    Пулатов появился на замену вместо Абдурахматова у сборной Узбекистана.
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    • Офсайд
      81'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Нодирбек Абдураззаков! ОТМЕНА ГОЛА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ - ОФСАЙД. СЧЁТ 2:0.
      Ортикбоев заходил в чужую штрафную по левому полуфлангу и мимо выдвинувшемуся ему навстречу вратаря покатил вправо на замкнувшего пустой створ Абдуразакова.
    • 81'
      Плотная борьба происходила на левом фланге атаки узбекистанцев возле углового фланга, и в итоге мяч достался гватемальцам.
    • 79'
      Длинный заброс от узбекистанцев отправляется на подступы к штрафной площади гватемальцев, где его головой встречает Уризар.
    • 78'
      С правого полуфланга Абдурахматов пробивал по воротам гватемальцев, и мяч полетел выше створа, голкиперу не о чем было беспокоиться.
    • Угловой
      78'
      Абдураззаков повторил исполнение углового, а следующий корнер узбекистанцев с ним разыграл уже Рахмоналиев, нанёсший затем заблокированный низовой удар с 18 метров.
    • Судья
      76'
      Абдураззаков уже навесил с корнера с левого фланга, а судья показывает, что надо будет повторить это дело. Вроде не с нужного места подал футболист сборной Узбекистана.
    • Угловой
      75'
      Штрафной удар у хозяев на левом фланге. У мяча Рахмоналиев, который подаёт недалеко, и после ряда отскоков игровой снаряд посылается на угловой.
    • Желтая карточка
      74'
      Именно Уризару сейчас достаётся жёлтая карточка за грубый подкат на фланге в адрес Холдорхонова.
    • Угловой
      74'
      С левого фланга подавали угловой гватемальцы, а потом Уризару не удалось сохранить мяч на правом краю, аут будет в пользу Узбекистана.
    • Штанга
      72'
      ШТАНГА! Забивать сейчас могли узбекистанцы третий мяч и делать себе крупный счёт, но Абдураззаков с подбора с семнадцати метров отправил мяч в левую штангу чужих ворот. 
    • Судья
      72'
      Кстати, пару минут назад слева в штрафной площади узбекистанцев падал на газон Монтаньо между двумя соперниками, но судья и там не увидел фола.
    • Замена
      71'
      Как раз Нематжонов покидает сейчас пределы поля, сегодня он уже отыграл своё. Вместо него на поле появляется Абдураззаков в составе сборной Узбекистана.
    • Судья
      70'
      Нематжонову не удалось расторопно сыграть в правой части чужой штрафной, и посчитал автор дубля, что это против него там неаккуратно действовали защитники. Но арбитр думает иначе.
    • 69'
      Монтаньо в атаке гватемальцев отдал влево на Муньоса, который не смог пройти Абдурахматова и остался без мяча.
    • Травма, повреждение
      68'
      Очередная медицинская пауза: врачи появились на поле оказать соответствующую помощь Шахзоджону Нематжонову.
    • 67'
      Почти половина второго тайма, сборная Узбекистана немало контролирует мяч в последнее время, но в то же время действует по счёту.
    • Замена
      66'
      Нападающий гватемальцев Эди Паленсия получил травму и покидает поле в сопровождении медиков, его меняет Руди Муньос.
    • Замена
      65'
      Двойная замена произошла у сборной Узбекистана: Ортикбоев и Ахроров вступили в игру вместо Аскарова и Махамаджонова.
    • 64'
      37 процентов времени мячом владеет сборная Узбекистана, 23 времени он оспаривается, и 40 процентов сфера находится под контролем гватемальцев.
    • Судья
      63'
      От руки мяч отскочил - от руки Уризара. Причём не была она полностью прижата к телу, хоть и не выставлялась широко. Игра продолжается, нет пенальти в ворота Гватемалы и нет просмотра ВАРа.
    • 62'
      Холдорхонов стал осуществлять смещение с левого фланга к центру и нанёс хлёсткий удар, после которого мяч отскочил от игрока гостей.
    • Травма, повреждение
      60'
      Абдурахматов и Монтаньо столкнулись в предыдущем эпизоде. На данный момент оба они получают медицинскую помощь. 
    • 59'
      Остаётся лежать впереди на правом фланге один из футболистов узбекистанской сборной, в то время как начинает развиваться правым краем атака гватемальской команды.
    • Желтая карточка
      58'
      Эсанов врезался в Морено, поймавшего подачу с правого фланга. Показана жёлтая карточка полузащитнику хозяев за такое нарушение правил.
    • 58'
      Оптический обман возник после корнера узбекистанцев, а на самом деле ничего опасного там не было, защитник Гватемалы спокойно вынес мяч из своей штрафной головой.
    • Угловой
      57'
      Углового удара удалось добиться на левом фланге узбекистанской сборной. Рахмоналиев не спешит его подавать и пока завязывает шнурки.
    • 56'
      Интересно, что Узбекистан располагается в Центральной Азии, тогда как Гватемала находится в Центральной Америке.
    • 55'
      Уризар действовал только что на левом фланге против Нематжонова и решил сыграть попроще, поэтому выбил мяч за боковую линию.
    • 54'
      Для гватемальской сборной это возможность громко хлопнуть дверью на этом турнире. Всё-таки она не избалована большими результатами  в любых возрастных группах.
    • 53'
      Всё-таки активно заиграли в последние несколько минут подопечные Равшана Хайдарова. Только, опять-таки, опасных моментов не образуется в их исполнении.
    • 52'
      По ударам по воротам статистика сейчас такая: 7 (3) - 5 (1). Ну а на табло счёт 2:0. Средняя игра по интенсивности, скажем так. Или даже ниже средней.
    • 51'
      С левого полуфланга исполняли свой штрафной удар узбекистанцы, была подача, но до опасного момента ситуация в штрафной площади гватемальцев не дозрела.
    • 50'
      В параллельном матче, напомним, встречаются Аргентина и Новая Зеландия. Там развитие событий важно для сборной Узбекистана.
    • 49'
      В принципе, узбекистанцы в первом тайме не стремились настойчиво играть в атаку, они забивали и без этого. А как будет дальше во втором тайме, это мы ещё посмотрим.
    • 48'
      С левого фланга направляется подача в штрафную площадь хозяев, где верх выигрывает защитник сборной Узбекистана, выбивающий мяч на определённое расстояние.
    • 47'
      Начинают гватемальцы второй тайм с контроля над футбольным снарядом, не доставляющего серьёзных проблем команде Узбекистана.
    • Замена
      46'
      В перерыве в составе сборной Гватемалы Виллагран заменил Ордоньеса, а в составе сборной Узбекистана Холдорхонов заменил Файзуллаева.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Судья сигнализирует для всех, что первый тайм завершён. Дубль Шахзоджона Нематжонова позволяет сборной Узбекистана вести в счёте 2:0.
    • Травма, повреждение
      45'
      Теперь нужны врачи на поле, поскольку мяч попал между ног Корадо после удара, который наносил с шестнадцати метров Махамаджонов.
    • 45'
      Не получается у Ордоньеса зацепиться за мяч на чужой половине поля, и остаётся он лежать на газоне секунд десять-пятнадцать, после чего поднимается.
    • Опасный момент
      45'
      УХ! С линии штрафной площади Махамаджонов прикладывался по воротам соперника, а мяч прокрутился слегка над перекладиной владений Морено.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет главный арбитр встречи к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Безусловно, за этим молодёжным чемпионатом мира следят многие скауты со всех уголков мира и высматривают талантов для своих клубов.
    • 43'
      Позиционную атаку проводят гости, ни к чему интересному она не приводит, без нестандартных действий трудно гватемальцам вскрывать чужую оборону.
    • 42'
      Файзуллаев водился с мячом в атаке на правом фланге, однако не смог добиться ничего полезного для своей команды, получился аут в пользу сборной Гватемалы.
    • 41'
      Паленсия выполнил подачу с правого края, а Кенжаев громко крикнул защитникам о своих намерениях и чётко зафиксировал этот мяч в своих перчатках.
    • 40'
      Выбивают узбекистанцы мяч из своей штрафной после подачи штрафного от соперника, а потом с подбора сверхдальним ударом Рекинос отправляет снаряд выше и левее створа.
    • Фол, нарушение
      39'
      Опасный штрафной зарабатывает сборная Гватемалы на правом фланге. Паленсия двигался там вперёд, а Рахмоналиев схватил его за живот и уронил на газон.
    • 38'
      Концовка первого тайма уже наступает, скоро перерыв, и есть резон гватемальцам добавить давления на чужие оборонительные порядки.
    • 37'
      В параллельном матче группы А встречаются команды Аргентины и Новой Зеландии. Ранее Гватемала проиграла и тем, и тем, а Узбекистан проиграл первым, но сыграл вничью со вторыми.
    • Фол, нарушение
      36'
      Против Аббосбека Файзуллаева нарушены правила на половине поля сборной Узбекистана. То есть это фол гватемальцев в нападении, можно так сказать.
    • 35'
      С левого фланга то ли нанесён удар, то ли направлена подача в штрафную площадь сборной Гватемалы, но в любом случае мяч финишировал в уютных руках Хорхе Морено.
    • 34'
      Сборная Узбекистана не играет сегодня первым номером, но это не мешает ей вести в счёте 2:0. На табло горят именно такие цифры в данный момент.
    • 33'
      Аркимидес Ордоньес наносит удар по чужим воротам из зоны левого инсайда из-за пределов штрафной площади - низом следует этот удар, и мяч проходит мимо ближнего угла. 
    • 32'
      Быстрый перепас устроили гватемальцы на правом полуфланге своей атаки, и Ордоньес прокинул мяч вперёд кому-то на ход, но оказалось это безадресно, хотя узбекистанский защитник для пущей безопасности вынес сферу за боковую линию. 
    • Угловой
      31'
      Удаётся Хорхе Морено намертво поймать мяч в руки, когда подача прилетает в его штрафную с левого края с углового сборной Узбекистана.
    • Опасный момент
      30'
      МОМЕНТ! Снова выход один на один у узбекистанцев, только в менее благоприятной ситуации. Рахмоналиев обвёл чужого вратаря в районе левого угла вратарской и пробил с острого угла в падении, но сразу два защитника сборной Гватемалы бросились в отчаянные подкаты и заблокировали это дело на угловой.
    • 29'
      Ух ты, Рекинос тут здорово действовал на левом оборонительном фланге, где грамотно увёл мяч от Нематжонова, пытавшегося совершить отбор.
    • 28'
      Ашуров исполняет стандартное положение с собственной половины поля и забрасывает мяч по диагонали на левый фланг, где аут получается в пользу Гватемалы.
    • 27'
      Перепасовку устроили гости на своей половине поля, подключили к этому делу и своего голкипера, а узбекистанцы не очень настроены осуществлять высокий прессинг.
    • 26'
      Пока не может никак сборная Гватемалы ответить на второй пропущенный мяч. Нет такого, чтобы футболисты этой команды резко навалились на штрафную площадь соперника.
    • 25'
      Если заглянуть в онлайн-таблицу, то видно, что Узбекистан выходит там на второе место за счёт лучшей разницы мячей по сравнению с Новой Зеландией.
    • 24'
      Видать, всё-таки серьёзно различается уровень команд, соперничающих сегодня в рамках матча на футбольном поле.
    • 23'
      Два гола забила сборная Узбекистана, а конкретно Нематжонов, путём выхода один на один на ворота соперника. Во втором случае голевую передачу оформил Файзуллаев из глубины поля.
    • 2 гола - дубль!
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л ЗАСЧИТАН! 2:0! Шахзоджон Нематжонов (дубль)!
      Арбитр засчитал взятие ворот после подсказок от видеоассистентов.
    • Видеоповтор
      21'
      Арбитр слушает систему ВАР. Положение "вне игры" довольно спорно, стоит отметить.
    • Судья
      20'
      ГОЛ! 2:0! ОТМЕНА ГОЛА - СЧЁТ 1:0!
      Нематжонов реализовал выход один на один, и прозвучал свисток об офсайде.
    • Фол, нарушение
      20'
      Нарушение правил фиксируется в атаке со стороны Шерзода Эсанова, который подтолкнул своего супостата в нескольких метрах от центральной линии.
    • Травма, повреждение
      19'
      Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев получает медицинскую помощь от врачебной бригады, которая появилась на поле.
    • 18'
      Очень цепко действовал Франко на левом фланге обороны гватемальцев и не дал пройти себя Нематжонову. Защита здесь оказалась сильнее атаки.
    • 17'
      Показали сейчас зарисовку, как вратарь Гватемалы предъявлял Рекиносу за голевой пас на ногу соперника. Впрочем, Ариан сам понимал, что напортачил очень сильно.
    • 16'
      Уразов наносил удар головой после подачи хозяев со штрафного по диагонали с правого полуфланга на левый - неопасно отправился мяч поверх перекладины.
    • Фол, нарушение
      15'
      Кабрера и Аскаров уже сталкивались сегодня. Теперь гватемальский 8-й номер в центральной части поля фолит против узбекистанского 8-го номера.
    • Угловой
      14'
      Угловой удар подавали гости с левого фланга, и на подборе с подступов к штрафной площади Фиго Монтаньо сходу приложился гораздо выше створа.
    • 13'
      Если сказать о статусе команд, то Гватемала выглядит явным аутсайдером этой группы с нулём набранных очков после двух матчей. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Файзуллаев на чужой половине поля влетел во владевшего мячом Кардосу, то есть нарушил правила, но сам же и пострадал в этом эпизоде, в отличие от своего оппонента.
    • 11'
      Играть ещё очень долго, 80 минут впереди соперничать командам, так что всякое ещё может произойти в этой встрече, не будем загадывать.
    • 10'
      Гватемальцы сами подарили этот гол узбекистанцам, иначе не скажешь. Тот роковой пас Рекиноса предназначался Джонатану Франко, который не мог подумать, что у него из-за спины выскочит Нематжонов.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Шахзоджон Нематжонов!
      Рекинос с места левого крайнего защитника отдал поперечно в сторону центра передачу сопернику, коим оказался Нематжонов, и тот с удовольствием реализовал выход один на один с Морено.
    • 9'
      Эсанов слишком сильно сместился к правому флангу, где не было у него условий для навеса, так что нет успеха здесь у хозяев.
    • 8'
      Понятно, что турнир проводится в Аргентине, однако сегодня называем хозяевами сборную Узбекистана, в то время как команду Гватемалы именуем гостями.
    • 7'
      Ответная атака разворачивается у сборной Узбекистана, однако не является она обостряющей, и вот теряют мяч хозяева перед чужой штрафной площадью.
    • 6'
      Начало матча получается довольно спокойное, команды не лезут на рожон и не отвечают друг другу атакой на атаку. Голевых моментов ещё не возникало.
    • Желтая карточка
      5'
      А вот ещё нарушение правил. Тут арбитр уже вынимает из кармана жёлтую карточку и предъявляет её Аскарову, который в подкате в центре поля не пожалел Кабреру.
    • Фол, нарушение
      4'
      Нематжонов справа в чужой штрафной площади отобрал мяч у Уризара, однако с нарушением правил, поэтому свистнул арбитр фол узбекистанцев в атаке.
    • 4'
      Газон не самого лучшего качества. Агрономы в Аргентине не сумели прилично подготовить поля для проведения домашнего молодёжного чемпионата мира.
    • Офсайд
      3'
      В положении "вне игры" находился Ордоньес в чужой штрафной площади, когда наносил удар ногой и попал мячом в лицо Хусанова.
    • 2'
      Ордоньес впереди на левом фланге не смог навесить в штрафную хозяев, потому что ему помешал Ашуров, и это аут в пользу гватемальцев.
    • 1'
      Сборная Узбекистана сегодня играет в белой форме, тогда как национальная команда Гватемалы появилась в чёрной экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 3-м туре группового этапа молодёжного чемпионата мира (до 20 лет) сборная Узбекистана встретится со сборной Гватемалы. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 141
    Узбекистан (до 20 лет) 90.8% (128)
    X 7.1% (10)
    Гватемала (до 20 лет) 2.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан (до 20 лет)
    Ничья
    Гватемала (до 20 лет)
    1.30
    5.80
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Гватемала (до 20 лет)

    Исход игры
    Узбекистан (до 20 лет)
    90.8% (128)
    Ничья
    7.1% (10)
    Гватемала (до 20 лет)
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    47.41% (55)
    Нет
    52.59% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан (до 20 лет)
    27% (38)
    2:0 Узбекистан (до 20 лет)
    20.6% (29)
    1:0 Узбекистан (до 20 лет)
    19.1% (27)
    1:1 Ничья
    6.4% (9)
    3:1 Узбекистан (до 20 лет)
    3.5% (5)
    3:0 Узбекистан (до 20 лет)
    2.8% (4)
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