Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Reda Belahyane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Ницца

43' Тюрам Кефрен получил травму и заменен. Reda Belahyane выходит на поле.

42' Удар от ворот произведет Страсбург

42' Лаборд Гаэтан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Матч возобновлен

40' Тюрам Кефрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Ницца

26' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Ницца

21' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Страсбург

18' О, нет. Из многообещающей позиции Моффи Теремас из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Буанани Бадредин из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

9' Сиссоко Ибраима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Г О О О О Л - Диалло Хабиб забивает с правой ноги!

1' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Страсбург начинает с центра поля