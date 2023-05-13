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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Страсбург
2:0
Конец матча
Ницца
0'
1:0
1' Гол
Диалло Хабиб
2:0
59' Пенальти
Диалло Хабиб
73' Желтая карточка
Данте Бонфим
90' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
90'+4

Ход матча

1'
Диалло Хабиб
(Сиссоко Ибраима)
1:0
43'
 
Белахяне Реда
Тюрам Кефрен
59'
Диалло Хабиб
2:0
66'
 
Аталь Юсеф
Лотомба Жордан
67'
 
Диоп Софьян
Росарио Пабло
67'
 
Браими Билаль
Бар Мельвен
71'
Гамейро Кевин
Дагба Колин
 
71'
 
Баркли Росс
Будауи Хишем
73'
 
Данте Бонфим
85'
Мотиба Лебо
Диалло Хабиб
 
90'
Сиссоко Ибраима
 
90'
Льенар Димитри
Сиссоко Ибраима
 
90'
Аолу Жан-Эде
Беллегард Жан-Рикнер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 366 Количество передач 577
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Страсбург 20.2% (24)
X 53.8% (64)
Ницца 26.1% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
29
Дукуре
Исмаэль
23
Ле
Маршан
Максим
2
Дагба
Колин
32
Гильберт
Фредерик
8
Сансон
Морган
27
Сиссоко
Ибраима
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
Страсбург
3-4-2-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Страсбург
Ницца

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.67

Среднее время на гол

150
135

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.64
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

141
82

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 20 (3) 0.57
Гамейро Кевин 9 (1) 0.26
Аолу Жан-Эде 3 0.09
Мотиба Лебо 3 0.09
Диарра Хабиб 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Сансон Морган 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Томассон Адриен 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Кандил Нордин 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 10 0.29
Делор Анди 6 (3) 0.17
Пепе Николя 6 (3) 0.17
Баркли Росс 3 0.09
Браими Билаль 3 0.09
Диоп Софьян 2 0.06
Тюрам Кефрен 2 0.06
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Будауи Хишем 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Менди Антуан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 8 0
Ле Маршан Максим 5 1
Аолу Жан-Эде 4 1
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Дагба Колин 3 0
Перрен Люка 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Бар Мельвен 6 0
Данте Бонфим 5 0
Росарио Пабло 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Ремзи Аарон 3 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0

Результаты матчей

Страсбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

13
8
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Ницца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

15
20
Страсбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (16)
14% (5)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Ницца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

28
28

Голы по времени матча

Забито

24
21
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
6
25%
4
19%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
5
21%
2
10%
76-90

Пропущено

25
17
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
12%
5
29%
29%
1-15
3
12%
5
29%
29%
16-30
8
32%
1
6%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
3
14%
3
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
6
29%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
24%
5
24%
76-90

Пропущено

33
17
20 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
2
12%
16-30
9
27%
5
29%
29%
31-45
6
18%
2
12%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
4
12%
6
35%
76-90

Забито

45
42
25 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 10
9
20%
7
17%
1-15
8
18%
5
12%
16-30
8
18%
10
24%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
5
11%
7
17%
61-75
10
22%
7
17%
76-90

Пропущено

58
34
34 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
8
14%
6
18%
1-15
9
16%
7
21%
16-30
17
29%
29%
6
18%
31-45
9
16%
4
12%
46-60
5
9%
1
3%
61-75
10
17%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1
Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1
Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2
Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0

Результаты матчей

Страсбург
Ницца

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
13 раз 37%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
6
8
10
1.5
4
13
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
8
9
1.5
5
13
2
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
25
10
16
19
1.5
9
26
3
32
2.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 25 3 6 79 - 35 78
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Лион
 Заявка 34 16 8 10 57 - 41 56
7.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
8.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
9.
Лорьян
 Заявка 34 14 9 11 48 - 46 51
10.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
11.
Клермон
 Заявка 34 14 8 12 37 - 44 50
12.
Монпелье
 Заявка 34 13 4 17 56 - 57 43
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
15.
Брест
 Заявка 34 8 11 15 38 - 50 35
16.
Осер
 Заявка 34 8 10 16 32 - 56 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 34 6 5 23 22 - 61 23
19.
Труа
 Заявка 34 4 10 20 42 - 73 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
7.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
8.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
15.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
16.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
17.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (4)
Лион Ляказетт Александр 24 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
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Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 119
    Страсбург 20.2% (24)
    X 53.8% (64)
    Ницца 26.1% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:0 Ницца

    Исход игры
    Страсбург
    20.2% (24)
    Ничья
    53.8% (64)
    Ницца
    26.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.05% (39)
    Меньше
    66.95% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.4% (60)
    1:2 Ницца
    18.5% (22)
    2:1 Страсбург
    9.2% (11)
    1:0 Страсбург
    7.6% (9)
    0:1 Ницца
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Страсбург
    1.7% (2)
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