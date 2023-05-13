Тур: 35. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Стина Жереми
0'
1:0
1' ГолДиалло Хабиб
2:0
59' ПенальтиДиалло Хабиб
73' Желтая карточкаДанте Бонфим
90' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
90'+4
Ход матча
1'
1:0
59'
2:0
73'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
366 Количество передач 577
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Ницца
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.67
Среднее время на гол
150
135
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.64
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
141
82
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|20 (3)
|0.57
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.26
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.09
|Мотиба Лебо
|3
|0.09
|Диарра Хабиб
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Сансон Морган
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Судзуки Юито
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Томассон Адриен
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|10
|0.29
|Делор Анди
|6 (3)
|0.17
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.17
|Баркли Росс
|3
|0.09
|Браими Билаль
|3
|0.09
|Диоп Софьян
|2
|0.06
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|8
|0
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Аолу Жан-Эде
|4
|1
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Прчич Саньин
|3
|1
|Диалло Хабиб
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Дагба Колин
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Бар Мельвен
|6
|0
|Данте Бонфим
|5
|0
|Росарио Пабло
|5
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Ремзи Аарон
|3
|0
|Брайан Джо
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
13
8
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Ницца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
15
20
Страсбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (16)
14% (5)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Ницца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
28
28
Голы по времени матча
Забито
24
21
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
6
25%
4
19%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
5
21%
2
10%
76-90
Пропущено
25
17
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
12%
5
29%
29%
1-15
3
12%
5
29%
29%
16-30
8
32%
1
6%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
24%
4
24%
76-90
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
3
14%
3
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
6
29%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Пропущено
33
17
20 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
2
12%
16-30
9
27%
5
29%
29%
31-45
6
18%
2
12%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
4
12%
6
35%
76-90
Забито
45
42
25 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 10
9
20%
7
17%
1-15
8
18%
5
12%
16-30
8
18%
10
24%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
5
11%
7
17%
61-75
10
22%
7
17%
76-90
Пропущено
58
34
34 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
8
14%
6
18%
1-15
9
16%
7
21%
16-30
17
29%
29%
6
18%
31-45
9
16%
4
12%
46-60
5
9%
1
3%
61-75
10
17%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1
Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1
Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2
Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0
Результаты матчей
Страсбург
Ницца
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
1
13 раз 37%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
116
810
413
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
89
513
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
2510
1619
926
332
530
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|25
|3
|6
|79 - 35
|78
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|57 - 41
|56
|7.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|8.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 46
|51
|10.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|11.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|37 - 44
|50
|12.
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|56 - 57
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 50
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 56
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|34
|6
|5
|23
|22 - 61
|23
|19.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|42 - 73
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|15.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|24 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:0 Ницца
Исход игры
Страсбург
20.2% (24)
Ничья
53.8% (64)
Ницца
26.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (60)
1:2 Ницца
18.5% (22)
2:1 Страсбург
9.2% (11)
1:0 Страсбург
7.6% (9)
0:1 Ницца
5.9% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Страсбург
1.7% (2)
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