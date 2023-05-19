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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Лион
1:1
Перерыв
Монако
0'
0:1
2' Пенальти
Бен-Йеддер Виссам
31' Желтая карточка
Головин Александр
1:1
38' Гол
Ляказетт Александр

Ход матча

2'
0:1
Бен-Йеддер Виссам
31'
 
Головин Александр
38'
Ляказетт Александр
(Баркола Бредли)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 307 Количество передач 179
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 133
Лион 53.4% (71)
X 29.3% (39)
Монако 17.3% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Монако
2.75
4.10
2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
26
Баркола
Бредли
18
Шерки
Райан
47
Джеффиньо
10
Ляказетт
Александр
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
34
Матсима
Крислен
12
Кайо
Энрике
2
Скардовелли
Вандерсон
14
Якобс
Исмаил
15
Матазо
Элио
19
Фофана
Юссуф
21
Аклиуш
Манес
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
Лион
4-2-3-1
Монако
3-4-2-1

История личных встреч

Лион
Монако

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
23.5%
16 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

31 матч

48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2.13
1.56

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
79

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.68
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 26 (6) 0.72
Тете 6 0.17
Баркола Бредли 5 0.14
Токо-Экамби Карл 4 0.11
Шерки Райан 3 0.08
Дембеле Мусса II 3 0.08
Какере Максанс 2 0.06
Люкеба Кастелло 2 0.06
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Ловрен Деян 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Милагрес Энрике 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 18 (5) 0.5
Эмболо Брель 12 0.33
Головин Александр 8 0.22
Дьятта Крепен 4 0.11
Бен Сехир Элиссе 4 0.11
Дисаси Аксель 3 0.08
Фолланд Кевин 3 0.08
Марипан Гильермо 3 0.08
Боаду Мирон 3 0.08
Фофана Юссуф 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 7 1
Кумбеди Саэль 8 0
Тальяфико Николас 5 0
Лопеш Антони 3 1
Диоманде Синали 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Джеффиньо 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 6 1
Фофана Юссуф 3 2
Марипан Гильермо 4 1
Головин Александр 5 0
Бен-Йеддер Виссам 4 0
Дисаси Аксель 3 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Клемент Филипп 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Лион
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Монако
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

7
10
Лион
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Монако
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

22
33
Лион
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Монако
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
23

Волевые поражения

29
43

Голы по времени матча

Забито

31
32
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
4
13%
7
22%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
8
26%
4
13%
61-75
6
19%
8
25%
76-90

Пропущено

16
20
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
8
50%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
6%
7
35%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Забито

28
38
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
0
0%
8
21%
1-15
5
18%
7
18%
16-30
9
32%
6
16%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
8
29%
3
8%
76-90

Пропущено

26
29
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
8%
3
10%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
4
15%
6
21%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
5
19%
9
31%
76-90

Забито

59
70
26 В 1-м тайме 34
33 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 23
7 Не забивали 6
4
7%
10
14%
1-15
9
15%
11
16%
16-30
13
22%
13
19%
31-45
8
14%
13
19%
46-60
11
19%
12
17%
61-75
14
24%
11
16%
76-90

Пропущено

42
49
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 25
4
10%
4
8%
1-15
4
10%
7
14%
16-30
12
29%
8
16%
31-45
8
19%
7
14%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
7
17%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0
Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2

Результаты матчей

Лион
Монако

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
14 раз 40%
1
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
10
8
4
13
2.5
6
12
3
14
3.5
3
15
2
15
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
13
4
4
14
2.5
3
14
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
30
5
16
19
1.5
23
12
8
27
2.5
9
26
4
31
3.5
3
32
2
33
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 35 22 7 6 65 - 35 73
4.
Монако
 1:1 Заявка 36 19 9 8 69 - 52 66
5.
Лилль
 Заявка 35 17 9 9 60 - 41 60
6.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
7.
Лион
 1:1 Заявка 36 16 9 11 59 - 44 57
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 35 13 5 17 57 - 58 44
13.
Тулуза
 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 35 6 15 14 35 - 50 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 35 3 5 27 29 - 77 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 1:1 Заявка 18 8 6 4 30 - 19 30
7.
Монако
 1:1 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 1:1 Заявка 18 10 6 2 33 - 21 36
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 1:1 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 17 1 2 14 11 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Аклиуш попытался проскочить на правом фланге Люкеба, однако защитник "Лиона" вчистую выиграл это единоборство.
  • 47'
    Ляказетт самостоятельно создает для себя момент и стреляет метров с 25, однако мяч проходит выше ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 44'
    Вандерсон с правого фланга исполнил передачу в штрафную в расчёте на Бен-Йеддера, которого на выходе опережает Лопеш.
  • 43'
    Головин с левого фланга исполняет тонкую передачу в штрафную на Якобса, удар которого успевают накрыть защитники.
  • 42'
    Теперь подачу со штрафного ближе к правому флангу исполняет Кайо Энрике, но оборона "Лиона" надежно действует на втором этаже.
  • Угловой
    40'
    Угловой с левого фланга подает Кайо Энрике, Дисаси пробивает головой с линии вратарской, однако Лопешу удается остановить мяч неподалеку от ленточки.
  • 39'
    26-й гол в текущем чемпионате забивает Ляказетт, снова догоняя в бомбардирской гонке Мбаппе. У капитана "Лиона" уже 6 голов в последних трех встречах.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ!
    Баркола после проникающего паса Кумбеди врывается в штрафную с правого края, сближается с голкипером и выдает на пустые ворота Ляказетту, который не промахнулся!
  • 37'
    Фофана пошел в дриблинг в штрафной соперника, после чего поделился мячом с Головиным, которого слегка подвела обработка, острота была утеряна.
  • 36'
    Неплохо монегаски вышли из обороны, Фофана промчался по правому флангу, однако прострел в центр был прерван защитниками.
  • Угловой
    35'
    Два угловых кряду с левого фланга подает Кайо Энрике, но ничего серьезного эти "стандарты" "Монако" не принесли.
  • Опасный момент
    34'
    Бен-Йеддер получает мяч на левом краю штрафной и с острого угла заряжает под перекладину - Антони Лопеш спасает свои ворота! А чуть раньше голкипер "Лиона" справился с дальним ударом Фофана.
  • Фол, нарушение
    33'
    Головин проходит по левому флангу до лицевой линии и исполняет подачу на дальнюю штангу, однако Вандерсон там нарушает правила в борьбе с соперником.
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    • Фол, нарушение
      32'
      Джеффиньо теряет мяч на фланге в борьбе с двумя защитниками и фолит против Аклиуша, пока не самый удачный матч для бразильца.
    • Желтая карточка
      31'
      Головин получает предупреждение за жесткий фол против Тальяфико у чужой штрафной.
    • 30'
      7:6 по общему количеству ударов к этой минуте, а вот в створ пока чаще попадают гости - 3:4. Владение "Лиона" выросло уже до 66 процентов.
    • Фол, нарушение
      29'
      Джеффиньо красиво играет в центральном круге, перебрасывая мяч через Фофана, полузащитник "Монако" вынужден нарушить правила.
    • 27'
      Снова "Лиону" не удается пробиться в штрафную гостей, прострел Тальяфико оборона "Монако" прерывает легко и непринужденно.
    • 26'
      Головин протащил мяч по центральной зоне, но затем отдал достаточно читаемый пас правее на Аклиуша, перехватили мяч защитники.
    • 25'
      Комбинирует "Лион" на подступах к чужой штрафной, а вот пробиться внутрь не удается, пас Толиссо пяткой был прерван.
    • 24'
      Преодолели команды экватор первой половины встречи, пока достаточно интересный футбол в Лионе, чем всё закончится, предсказать пока проблематично.
    • 23'
      После навеса со штрафного мяч, по мнению лионцев, отскакивает в руку кому-то из монегасков, однако свисток арбитра молчит. Завершился момент ударом Толиссо с линии штрафной, с которым Нюбель справился.
    • 22'
      Шерки вошел в штрафную гостей с правого фланга и прострелил, но защитники обстановку разрядили. Дальше Какере зарабатывает перспективный штрафной после фола Аклиуша. До ворот, правда, далековато, 30 с небольшим метров.
    • 21'
      Пока не хуже смотрится "Лион", начинает команда Лорана Блана создавать интересные моменты.
    • Опасный момент
      20'
      Стремительная атака удается "Лиону", Шерки завершает её ударом с 13 метров, однако Нюбель отбивает мяч, а на отскоке защитники гостей накрывают Джеффиньо!
    • Угловой
      18'
      Головин подает угловой с левого фланга, Матсима пробивает головой с отскоком от газона, но это не становится проблемой для Лопеша.
    • Опасный момент
      17'
      Быструю атаку проводят монегаски, Якобс получает мяч от Бен-Йеддера на левом краю штрафной и заряжает в ближний угол - Антони Лопеш отбивает снаряд на угловой!
    • 16'
      Атака хозяев завершается не самой расчётливой подачей с левого фланга, Нюбель на выходе уверенно забирает мяч.
    • 15'
      Пока чуть больше владеют мячом хозяева поля, пытаются они доказать, что быстро пропущенный гол - не более чем досадная случайность.
    • 14'
      Матч первого круга в Монако завершился победой хозяев со счётом 2:1. Также интересно, что команды в очных встречах не играли вничью с октября 2015 года.
    • 13'
      Ляказетт цепляется за мяч перед штрафной, обыгрывает двоих соперников и пробивает с 16 метров - Нюбель накрывает снаряд.
    • 12'
      Еще один удар из-за пределов штрафной наносит Фофана, в этот раз мяч летит в створ, но достается Антони Лопешу.
    • 11'
      Фофана подбирает вылетевший из штрафной мяч и пробивает метров с 18 в правый от себя угол, но немного не попадает в створ.
    • 10'
      "Лион" пока уступает 4 очка идущему пятым "Лиллю" и сохраняет небольшие шансы на попадание в Лигу конференций, а вот дотянуться до "Монако" уже невозможно.
    • 9'
      Баркола простреливает с правого фланга в штрафную, гости выбивают мяч недалеко, Шерки получает передачу от партнера и пробивает с разворота метров с 12, но не попадает в дальний угол.
    • 8'
      При этом у монегасков в последних четырех матчах лишь одна победа над вылетающим "Анже", а в прошлом туре команда Александра Головина сыграла 0:0 с "Лиллем".
    • 7'
      Напомним, что "Монако" идет на четвертой строчке, имея лишь математические шансы зацепиться за квалификацию Лиги Европы. Тут бы удержать место в Лиге Европы от нападок "Лилля" и "Ренна".
    • 6'
      Аклиуш после передачи Бен-Йеддера в касание входит в штрафную, однако бьет с носка из-под защитника выше ворот.
    • Желтая карточка
      4'
      Угловой в исполнении "Лиона" получается не самым опасным, легко отбивается оборона "Монако" при этом "стандарте".
    • 3'
      Джеффиньо в ответной атаке врывается в штрафную гостей и пробивает с левого угла вратарской, однако мяч после касания защитника проходит мимо створа.
    • Пенальти
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ВИССАМ БЕН-ЙЕДДЕР!
      Уверенно реализует 11-метровый капитан "Монако", не оставляя никаких шансов Антони Лопешу!
    • Пенальти!
      1'
      Сразу же у нас пенальти в ворота "Лиона"! Антони Лопеш фолит в своей штрафной площади против Бен-Йеддера!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 49'
      Лион контролирует мяч.
    • 48'
      Лион пытается что-то создать.
    • 47'
      Jeffinho ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Исмаил Якобс из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 46'
      Ляказетт Александр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Монако: 37%.
    • 45'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Монако: 37%.
    • Офсайд
      45'
      Бен-Йеддер Виссам из команды Монако в офсайде
    • 45'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Монако пытается что-то создать.
    • 44'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Maghnes Akliouche.
    • 44'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Какере Максанс успешно блокирует удар.
    • 43'
      Исмаил Якобс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Монако пытается что-то создать.
    • 43'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Фофана Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      42'
      Какере Максанс задерживает мяч рукой
    • 41'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Дисаси Аксель нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      40'
      Кайо Энрике из команды Монако подал угловой слева.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Монако: 36%.
    • 40'
      Монако пытается что-то создать.
    • 39'
      Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!
    • 38'
      Кумбеди Саэль сделал ключевой пас для гола!
    • 38'
      Брэдли Баркола сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с правой ноги!
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 38'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Монако начинает контратаку
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 36'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      35'
      Кайо Энрике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      35'
      Головин Александр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Монако: 36%.
    • 35'
      Лопеш Антони делает важнейший сейв!
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Бен-Йеддер Виссам. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Монако пытается что-то создать.
    • 34'
      Фофана Юссуф пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 34'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Вандерсон наказан за толчок Кастелло Лукеба
    • 33'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Исмаил Якобс наказан за толчок Синали Диоманде
    • Фол, нарушение
      32'
      Jeffinho из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Maghnes Akliouche.
    • Желтая карточка
      31'
      Головин Александр получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      31'
      Головин Александр из команды Монако опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
    • 31'
      Монако пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Монако: 34%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Фофана Юссуф из команды Монако опасно и грубо сыграл. Jeffinho пострадал.
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 26'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Монако начинает контратаку
    • 25'
      Лион пытается что-то создать.
    • 25'
      Кайо Энрике ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Лион пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 62%, Монако: 38%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Монако
    • Офсайд
      23'
      Maghnes Akliouche из команды Монако в офсайде
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Толиссо Корентен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Крислен Мацима из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Maghnes Akliouche наказан за толчок Какере Максанс
    • 22'
      Крислен Мацима ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Лион пытается что-то создать.
    • 22'
      Монако пытается что-то создать.
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Кумбеди Саэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Монако: 37%.
    • 20'
      Jeffinho нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Нюбель Александр делает важнейший сейв!
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Шерки Райан должен был забить с этой позиции.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Jeffinho создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 18'
      Крислен Мацима нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      18'
      Головин Александр из команды Монако подал угловой слева.
    • 18'
      Лопеш Антони делает важнейший сейв!
    • 17'
      Оооо... вот это был удар! Исмаил Якобс должен был забить с этой позиции.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Исмаил Якобс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Монако пытается что-то создать.
    • 16'
      Нюбель Александр из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Лион пытается что-то создать.
    • 15'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 53%, Монако: 47%.
    • 14'
      Лион контролирует мяч.
    • 14'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Монако пытается что-то создать.
    • 13'
      Нюбель Александр делает важнейший сейв!
    • 13'
      Ляказетт Александр пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
    • 13'
      Лион пытается что-то создать.
    • 12'
      Фофана Юссуф пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 12'
      Монако пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 11'
      Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Монако пытается что-то создать.
    • 10'
      Монако пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Монако: 36%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 9'
      Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • 9'
      Дисаси Аксель из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      8'
      Кумбеди Саэль наказан за толчок Головин Александр
    • 8'
      Лион контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 7'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Элиот Матазо из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Кумбеди Саэль.
    • 6'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Maghnes Akliouche нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 5'
      Монако пытается что-то создать.
    • 5'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 71%, Монако: 29%.
    • 5'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Назначен штрафной. Пострадал Бен-Йеддер Виссам, его свалил Jeffinho.
    • 4'
      Монако начинает контратаку
    • 4'
      Элиот Матазо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Вандерсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Команда Монако забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О О Л - Бен-Йеддер Виссам из команды Монако забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Антони Лопеш прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      1'
      ПЕНАЛЬТИ - Лопеш Антони из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бен-Йеддер Виссам.
    • 1'
      Фофана Юссуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Монако начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:1 Монако

    Исход игры
    Лион
    53.4% (71)
    Ничья
    29.3% (39)
    Монако
    17.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.3% (76)
    Меньше
    37.7% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    86.89% (106)
    Нет
    13.11% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    38.3% (51)
    1:1 Ничья
    22.6% (30)
    1:2 Монако
    9.8% (13)
    1:0 Лион
    9% (12)
    2:2 Ничья
    6% (8)
    2:0 Лион
    2.3% (3)
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    Лион
    Монако
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