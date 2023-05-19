Ляказетт самостоятельно создает для себя момент и стреляет метров с 25, однако мяч проходит выше ворот.

Аклиуш попытался проскочить на правом фланге Люкеба, однако защитник "Лиона" вчистую выиграл это единоборство.

Теперь подачу со штрафного ближе к правому флангу исполняет Кайо Энрике, но оборона "Лиона" надежно действует на втором этаже.

Головин с левого фланга исполняет тонкую передачу в штрафную на Якобса, удар которого успевают накрыть защитники.

Вандерсон с правого фланга исполнил передачу в штрафную в расчёте на Бен-Йеддера, которого на выходе опережает Лопеш.

Головин проходит по левому флангу до лицевой линии и исполняет подачу на дальнюю штангу, однако Вандерсон там нарушает правила в борьбе с соперником.

Бен-Йеддер получает мяч на левом краю штрафной и с острого угла заряжает под перекладину - Антони Лопеш спасает свои ворота! А чуть раньше голкипер "Лиона" справился с дальним ударом Фофана.

Два угловых кряду с левого фланга подает Кайо Энрике, но ничего серьезного эти "стандарты" "Монако" не принесли.

Неплохо монегаски вышли из обороны, Фофана промчался по правому флангу, однако прострел в центр был прерван защитниками.

Фофана пошел в дриблинг в штрафной соперника, после чего поделился мячом с Головиным, которого слегка подвела обработка, острота была утеряна.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ! Баркола после проникающего паса Кумбеди врывается в штрафную с правого края, сближается с голкипером и выдает на пустые ворота Ляказетту, который не промахнулся!

26-й гол в текущем чемпионате забивает Ляказетт, снова догоняя в бомбардирской гонке Мбаппе. У капитана "Лиона" уже 6 голов в последних трех встречах.

Угловой с левого фланга подает Кайо Энрике, Дисаси пробивает головой с линии вратарской, однако Лопешу удается остановить мяч неподалеку от ленточки.

Шерки вошел в штрафную гостей с правого фланга и прострелил, но защитники обстановку разрядили. Дальше Какере зарабатывает перспективный штрафной после фола Аклиуша. До ворот, правда, далековато, 30 с небольшим метров.

После навеса со штрафного мяч, по мнению лионцев, отскакивает в руку кому-то из монегасков, однако свисток арбитра молчит. Завершился момент ударом Толиссо с линии штрафной, с которым Нюбель справился.

Преодолели команды экватор первой половины встречи, пока достаточно интересный футбол в Лионе, чем всё закончится, предсказать пока проблематично.

Комбинирует "Лион" на подступах к чужой штрафной, а вот пробиться внутрь не удается, пас Толиссо пяткой был прерван.

Головин протащил мяч по центральной зоне, но затем отдал достаточно читаемый пас правее на Аклиуша, перехватили мяч защитники.

Снова "Лиону" не удается пробиться в штрафную гостей, прострел Тальяфико оборона "Монако" прерывает легко и непринужденно.

7:6 по общему количеству ударов к этой минуте, а вот в створ пока чаще попадают гости - 3:4. Владение "Лиона" выросло уже до 66 процентов.

Головин получает предупреждение за жесткий фол против Тальяфико у чужой штрафной.

Джеффиньо теряет мяч на фланге в борьбе с двумя защитниками и фолит против Аклиуша, пока не самый удачный матч для бразильца.

21' Пока не хуже смотрится "Лион", начинает команда Лорана Блана создавать интересные моменты.

20' Стремительная атака удается "Лиону", Шерки завершает её ударом с 13 метров, однако Нюбель отбивает мяч, а на отскоке защитники гостей накрывают Джеффиньо!

18' Головин подает угловой с левого фланга, Матсима пробивает головой с отскоком от газона, но это не становится проблемой для Лопеша.

17' Быструю атаку проводят монегаски, Якобс получает мяч от Бен-Йеддера на левом краю штрафной и заряжает в ближний угол - Антони Лопеш отбивает снаряд на угловой!

16' Атака хозяев завершается не самой расчётливой подачей с левого фланга, Нюбель на выходе уверенно забирает мяч.

15' Пока чуть больше владеют мячом хозяева поля, пытаются они доказать, что быстро пропущенный гол - не более чем досадная случайность.

14' Матч первого круга в Монако завершился победой хозяев со счётом 2:1. Также интересно, что команды в очных встречах не играли вничью с октября 2015 года.

13' Ляказетт цепляется за мяч перед штрафной, обыгрывает двоих соперников и пробивает с 16 метров - Нюбель накрывает снаряд.

12' Еще один удар из-за пределов штрафной наносит Фофана, в этот раз мяч летит в створ, но достается Антони Лопешу.

11' Фофана подбирает вылетевший из штрафной мяч и пробивает метров с 18 в правый от себя угол, но немного не попадает в створ.

10' "Лион" пока уступает 4 очка идущему пятым "Лиллю" и сохраняет небольшие шансы на попадание в Лигу конференций, а вот дотянуться до "Монако" уже невозможно.

9' Баркола простреливает с правого фланга в штрафную, гости выбивают мяч недалеко, Шерки получает передачу от партнера и пробивает с разворота метров с 12, но не попадает в дальний угол.

8' При этом у монегасков в последних четырех матчах лишь одна победа над вылетающим "Анже", а в прошлом туре команда Александра Головина сыграла 0:0 с "Лиллем".

7' Напомним, что "Монако" идет на четвертой строчке, имея лишь математические шансы зацепиться за квалификацию Лиги Европы. Тут бы удержать место в Лиге Европы от нападок "Лилля" и "Ренна".

6' Аклиуш после передачи Бен-Йеддера в касание входит в штрафную, однако бьет с носка из-под защитника выше ворот.

4' Угловой в исполнении "Лиона" получается не самым опасным, легко отбивается оборона "Монако" при этом "стандарте".

3' Джеффиньо в ответной атаке врывается в штрафную гостей и пробивает с левого угла вратарской, однако мяч после касания защитника проходит мимо створа.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ВИССАМ БЕН-ЙЕДДЕР!

Уверенно реализует 11-метровый капитан "Монако", не оставляя никаких шансов Антони Лопешу!

1' Сразу же у нас пенальти в ворота "Лиона"! Антони Лопеш фолит в своей штрафной площади против Бен-Йеддера!