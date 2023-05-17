Тур: 36. Стадион: Гроупама Арена.
История личных встреч
Лион
Монако
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
23.5%
16 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
31 матч
48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
2.13
1.56
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
79
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.68
1.35
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
66
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|25 (6)
|0.71
|Тете
|6
|0.17
|Баркола Бредли
|5
|0.14
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.11
|Шерки Райан
|3
|0.09
|Дембеле Мусса II
|3
|0.09
|Какере Максанс
|2
|0.06
|Люкеба Кастелло
|2
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Ловрен Деян
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
|Милагрес Энрике
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.49
|Эмболо Брель
|12
|0.34
|Головин Александр
|8
|0.23
|Дьятта Крепен
|4
|0.11
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.11
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|Фолланд Кевин
|3
|0.09
|Марипан Гильермо
|3
|0.09
|Боаду Мирон
|3
|0.09
|Фофана Юссуф
|2
|0.06
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|7
|1
|Кумбеди Саэль
|8
|0
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Лопеш Антони
|3
|1
|Диоманде Синали
|2
|1
|Ляказетт Александр
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Jeffinho
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|6
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Марипан Гильермо
|4
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|0
|Головин Александр
|4
|0
|Дисаси Аксель
|3
|0
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Клемент Филипп
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Результаты матчей
Лион
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Монако
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
7
10
Лион
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Монако
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
19
Волевые поражения
22
33
Лион
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Монако
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
23
Волевые поражения
29
43
Голы по времени матча
Забито
31
32
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
4
13%
7
22%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
8
26%
4
13%
61-75
6
19%
8
25%
76-90
Пропущено
16
20
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
8
50%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
6%
7
35%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Забито
28
38
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
0
0%
8
21%
1-15
5
18%
7
18%
16-30
9
32%
6
16%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
8
29%
3
8%
76-90
Пропущено
26
29
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
8%
3
10%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
4
15%
6
21%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
5
19%
9
31%
76-90
Забито
59
70
26 В 1-м тайме 34
33 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 23
7 Не забивали 6
4
7%
10
14%
1-15
9
15%
11
16%
16-30
13
22%
13
19%
31-45
8
14%
13
19%
46-60
11
19%
12
17%
61-75
14
24%
11
16%
76-90
Пропущено
42
49
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 25
4
10%
4
8%
1-15
4
10%
7
14%
16-30
12
29%
8
16%
31-45
8
19%
7
14%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
7
17%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0
Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2
Результаты матчей
Лион
Монако
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
14 раз 40%
1
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лион
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
710
108
413
612
314
315
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
161
99
134
414
314
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
305
1619
2312
827
926
431
332
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|65 - 35
|73
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|68 - 51
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|60 - 41
|60
|6.
|Заявка
|35
|18
|5
|12
|60 - 38
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|9.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|Заявка
|35
|13
|5
|17
|57 - 58
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|35
|6
|15
|14
|35 - 50
|33
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 77
|22
|20.
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|29 - 77
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|11 - 42
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|25 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогнозы на матч Лион - Монако
Исход игры
Лион
58.3% (35)
Ничья
23.3% (14)
Монако
18.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (39)
Меньше
32.76% (19)
Обе команды забьют
Да
86.21% (50)
Нет
13.79% (8)
Популярный счёт
2:1 Лион
41.7% (25)
1:1 Ничья
18.3% (11)
1:2 Монако
11.7% (7)
1:0 Лион
8.3% (5)
2:0 Лион
5% (3)
2:2 Ничья
5% (3)
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