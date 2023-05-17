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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Лион
 
Позже
Монако
Прогнозы 60
Лион 58.3% (35)
X 23.3% (14)
Монако 18.3% (11)
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Лион
Ничья
Монако
3.05
4.00
3.12
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лион
Монако

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
23.5%
16 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

31 матч

48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2.13
1.56

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
79

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.68
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 25 (6) 0.71
Тете 6 0.17
Баркола Бредли 5 0.14
Токо-Экамби Карл 4 0.11
Шерки Райан 3 0.09
Дембеле Мусса II 3 0.09
Какере Максанс 2 0.06
Люкеба Кастелло 2 0.06
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Ловрен Деян 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Милагрес Энрике 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.49
Эмболо Брель 12 0.34
Головин Александр 8 0.23
Дьятта Крепен 4 0.11
Бен Сехир Элиссе 4 0.11
Дисаси Аксель 3 0.09
Фолланд Кевин 3 0.09
Марипан Гильермо 3 0.09
Боаду Мирон 3 0.09
Фофана Юссуф 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 7 1
Кумбеди Саэль 8 0
Тальяфико Николас 5 0
Лопеш Антони 3 1
Диоманде Синали 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 6 1
Фофана Юссуф 3 2
Марипан Гильермо 4 1
Бен-Йеддер Виссам 4 0
Головин Александр 4 0
Дисаси Аксель 3 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Клемент Филипп 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Лион
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Монако
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

7
10
Лион
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Монако
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

22
33
Лион
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Монако
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
23

Волевые поражения

29
43

Голы по времени матча

Забито

31
32
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
4
13%
7
22%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
8
26%
4
13%
61-75
6
19%
8
25%
76-90

Пропущено

16
20
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
8
50%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
6%
7
35%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Забито

28
38
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
0
0%
8
21%
1-15
5
18%
7
18%
16-30
9
32%
6
16%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
8
29%
3
8%
76-90

Пропущено

26
29
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
8%
3
10%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
4
15%
6
21%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
5
19%
9
31%
76-90

Забито

59
70
26 В 1-м тайме 34
33 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 23
7 Не забивали 6
4
7%
10
14%
1-15
9
15%
11
16%
16-30
13
22%
13
19%
31-45
8
14%
13
19%
46-60
11
19%
12
17%
61-75
14
24%
11
16%
76-90

Пропущено

42
49
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 25
4
10%
4
8%
1-15
4
10%
7
14%
16-30
12
29%
8
16%
31-45
8
19%
7
14%
46-60
7
17%
10
20%
61-75
7
17%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0
Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2

Результаты матчей

Лион
Монако

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
14 раз 40%
1
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
10
8
4
13
2.5
6
12
3
14
3.5
3
15
2
15
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
13
4
4
14
2.5
3
14
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
30
5
16
19
1.5
23
12
8
27
2.5
9
26
4
31
3.5
3
32
2
33
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 35 22 7 6 65 - 35 73
4.
Монако
 Заявка 35 19 8 8 68 - 51 65
5.
Лилль
 Заявка 35 17 9 9 60 - 41 60
6.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
7.
Лион
 Заявка 35 16 8 11 58 - 43 56
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 35 13 5 17 57 - 58 44
13.
Тулуза
 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 35 6 15 14 35 - 50 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 35 3 5 27 29 - 77 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
7.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 17 1 2 14 11 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 25 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Монако.
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    • Прогнозы 60
    Лион 58.3% (35)
    X 23.3% (14)
    Монако 18.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монако
    3.05
    4.00
    3.12
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Монако

    Исход игры
    Лион
    58.3% (35)
    Ничья
    23.3% (14)
    Монако
    18.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.24% (39)
    Меньше
    32.76% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (50)
    Нет
    13.79% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    41.7% (25)
    1:1 Ничья
    18.3% (11)
    1:2 Монако
    11.7% (7)
    1:0 Лион
    8.3% (5)
    2:0 Лион
    5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (3)
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