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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лилль
0:1
Второй тайм: 49'
Марсель
0'
0:1
29' Гол
Клосс Жонатан
37' Желтая карточка
Балерди Леонардо

Ход матча

19'
 
Каборе Исса
Жиго Самуэль
26'
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
 
29'
0:1
Клосс Жонатан
(Малиновский Руслан)
37'
 
Балерди Леонардо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 254 Количество передач 253
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 123
Лилль 20.3% (25)
X 49.6% (61)
Марсель 30.1% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
Ничья
Марсель
9.20
4.20
2.72
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
31
Исмаили
Гонсалвес
8
Мартен
Жонас
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
35
Балеба
Карлос
9
Дэвид
Джонатан
7
Бамба
Джонатан
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
23
Колашинац
Сеад
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
18
Малиновский
Руслан
70
Санчес
Алексис
Лилль
4-3-1-2
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Лилль
Марсель

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

50
41

Голов в среднем за матч

1.52
1.24

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

59
72

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 21 (7) 0.58
Кабелла Реми 7 0.19
Бамба Джонатан 5 0.14
Байо Мохамед 4 0.11
Жегрова Эдон 3 0.08
Гомеш Андре 3 0.08
Рибейро Александро 3 0.08
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 14 (2) 0.39
Тавареш Нуну 6 0.17
Юндер Дженгиз 5 (1) 0.14
Пайе Димитри 4 (1) 0.11
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Колашинац Сеад 4 0.11
МБемба Шансель 4 0.11
Суарес Луис III 3 0.08
Клосс Жонатан 2 0.06
Гендузи Маттео 2 (1) 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Жерсон Сантос 2 0.06
Оливейра Витор 2 0.06
Ронжье Валентин 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Фонте Жозе 7 0
Гомес Анхель 7 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Диаките Бафоде 6 0
Бамба Джонатан 5 0
Дэвид Джонатан 5 0
Рибейро Александро 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 7 1
Тавареш Нуну 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 7 0
Игорь Тудор 6 0
Малиновский Руслан 4 0
Санчес Алексис 3 0
Верету Жордан 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Лилль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Марсель
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

7
4
Лилль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Марсель
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

20
31
Лилль
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
49% (17)
31% (11)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Марсель
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

27
35

Голы по времени матча

Забито

37
28
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
5
14%
4
14%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
8
22%
8
29%
31-45
5
14%
7
25%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
5
14%
7
25%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Забито

26
34
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
8%
3
9%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
3
12%
10
29%
29%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
10
38%
6
18%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
13%
3
14%
1-15
5
31%
5
23%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
5
31%
8
36%
76-90

Забито

63
62
29 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 36
22 Забивали первыми 20
7 Не забивали 4
7
11%
7
11%
1-15
9
14%
5
8%
16-30
13
21%
14
23%
31-45
8
13%
17
27%
46-60
11
17%
6
10%
61-75
15
24%
13
21%
76-90

Пропущено

38
38
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
3
8%
5
13%
1-15
9
24%
5
13%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1
Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0
Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2
Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Лилль
Марсель

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
3
8 раз 23%
0
7 раз 20%
2
6 раз 17%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лилль
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
2
10
7
1.5
9
9
6
11
2.5
5
13
3
14
3.5
2
16
1
16
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
7
11
1.5
12
5
5
13
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
31
4
17
18
1.5
21
14
11
24
2.5
9
26
3
32
3.5
2
33
1
34
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Марсель
 1:0 Заявка 36 23 7 6 66 - 35 76
3.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 0:1 Заявка 36 17 9 10 60 - 42 60
6.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
7.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 35 3 5 27 29 - 77 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:1 Заявка 18 11 4 3 36 - 24 37
5.
Марсель
 1:0 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 18 13 3 2 32 - 13 42
2.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 17 1 2 14 11 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Пенальти
    50'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Джонатан Дэвид (с пенальти)!
    В правый угол направляет мяч футболист "Лилля" с 11-метровой отметки, а Пау Лопес не дотягивается, поэтому счёт становится равным. 
  • Пенальти!
    48'
    А вот это пенальти в ворота "Марселя", тут всё понятно! Проявили пассивность в своей штрафной защитники гостей, и Карлос Балеба споткнулся об катившегося в его направлении по газону Пау Лопеса. Это было в районе правого угла вратарской.
  • Судья
    47'
    Упал игрок "Лилля" на входе в чужую штрафную площадь, это Джонатан Дэвид, а пенальти не назначается.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:1 счёт на данный момент, то есть в пользу "Марселя". Отдыхаем, а там вернёмся на второй тайм.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мелкий фол гостей в центральном круге. Здесь речь идёт о нарушении правил Жонатаном Клоссом против Жонаса Мартена.
  • Фол, нарушение
    45'
    Руслан Малиновский не по правилам действует в центре поля против своего оппонента по эпизоду - Тимоти Веа.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты.
  • Опасный момент
    45'
    Опасный момент не реализует сейчас "Марсель". Тимоти Веа не смог вынести мяч из своей штрафной, а Жонатан Клосс упустил возможность оформить дубль, с нескольких метров послав мяч выше и левее створа.
  • 44'
    Джонатан Бамба исполнил подачу справа с корнера, потом на подборе оказывались пару раз футболисты "Лилля", и в конце концов Бафоде Диаките нанёс дальний удар с сильным отклонением вправо.
  • Угловой
    43'
    Джонатан Бамба на правом краю атаки вёл верховую борьбу с Жорданом Верету и сумел заработать угловой для "Лилля".
  • Фол, нарушение
    42'
    Жонас Мартен на чужой половине поля не по правилам действовал против Жордана Верету, допустив мелкий фол со своей стороны.
  • 41'
    Те, кто любят зрелищный футбол, недовольны таким первым таймом, потому что мало ярких эпизодов на поле, или же их вовсе нет.
  • 40'
    С правого фланга летела у марсельцев подача в чужую штрафную площадь, "Лилль" сумел легко отбиться, и аут теперь вбросят гости.
  • 39'
    Совсем как-то грустно в атаке у "Лилля", вообще не видно нападения у команды хозяев, а "Марсель" сейчас спокойно катает мяч на своей половине.
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    • Фол, нарушение
      38'
      Дженгиз Юндер перестарался в попытке отбора мяча на чужой половине поля и уронил на газон Лени Йоро.
    • Желтая карточка
      37'
      В центральном круге произошло нарушение правил. Леонардо Балерди ударил по ноге Жонаса Мартена и, если можно так сказать, заплатил цену в виде жёлтой карточки.
    • Офсайд
      36'
      Дженгиз Юндер на левом фланге оказывается в положении "вне игры" и поэтому вынужден прервать свою работу с мячом.
    • 35'
      "Марсель" в онлайн-таблице выходит на второе место, опережая "Ланс". Посмотрим, как дальше будет складываться заочная борьба за второе место.
    • Фол, нарушение
      34'
      Леонардо Балерди в центральной части поля подтолкнул рукой Джонатана Дэвида, и тот упал на газон. Это небольшой фол "Марселя".
    • 34'
      Пока не может "Лилль" внятно отреагировать на пропущенный мяч, нет с его стороны активных атак на чужие ворота.
    • 32'
      Кстати, голевая передача на счёту украинского полузащитника Руслана Малиновского, избежал в том эпизоде офсайда Жонатан Клосс.
    • 31'
      Дженгизу Юндеру не удалось принять мяч на левом фланге после перевода, его опередил защитник "Лилля".
    • Фол, нарушение
      30'
      Андре Гомеш нарушил правила на чужой половине поля, от его действий пострадал Руслан Малиновский.
    • 29'
      В принципе, можно назвать закономерным гол "Марселя", всё-таки он значительно больше атаковал, чем его соперник.
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Жонатан Клосс!
      А вот и открывается счёт в матче! Заскочил слева в чужую штрафную Клосс, вывалился один на один и нанёс удар по воротам, а от Шевалье мяч срикошетил и заскакал в дальний угол.
    • Фол, нарушение
      26'
      Против Руслана Малиновского нарушены правила в середине поля, Андре Гомеш отметился этим фолом.
    • Замена
      26'
      Это ответная вынужденная замена в составе "Лилля": в игру вступает Габриэль Гудмундссон вместо получившего травму Гонсалвеса Исмаили.
    • Травма, повреждение
      25'
      Исмаили Гонсалвес присел на газон, а потом встал на ноги, но всё равно врачи появились на поле, чтобы промониторить состояние игрока "Лилля".
    • 24'
      Дальний удар в направлении чужих ворот наносил Руслан Малиновский, но заблокировал эту попытку Бафоде Диаките.
    • 23'
      Преимущество по владению есть у "Марселя", оно заметно, больше держит мяч гостевая команда и сейчас делает это на половине поля соперника.
    • 22'
      Неуспешно разыграли марсельцы свой корнер, последовала безадресная передача за дальнюю штангу и, соответственно, за лицевую линию. 
    • Видеоповтор
      21'
      Короткая проверка ВАР показала, что не было игры рукой у защитника "Лилля" в своей штрафной, это ещё до углового эпизод состоялся.
    • Угловой
      21'
      Угловой зарабатывается "Марселем" впереди на левом фланге, где орудует у "Олимпика" Дженгиз Юндер.
    • Замена
      19'
      Вынужденная замена происходит у "Марселя": Исса Каборе вступает в игру вместо получившего повреждение Самуэля Жиго. Наверняка подозрение на сотрясение мозга у бывшего игрока московского "Спартака".
    • 18'
      У защитников "Марселя" держится мяч, а они не спешат переводить его вперёд и тянут время разрешённым способом.
    • 17'
      Не скажешь, что команды отвечают друг другу атакой на атаку. Пока наблюдается достаточно спокойное движение матча.
    • Фол, нарушение
      16'
      Штрафной заработан теперь гостями впереди на левом фланге и разыгран. Ничего интересного не получилось у марсельцев организовать дальше у чужих ворот.
    • Фол, нарушение
      15'
      Руслан Малиновский совершил фол против своего оппонента на чужой половине поля, это мелкое нарушение в атаке со стороны "Марселя".
    • 14'
      Самуэль Жиго сделал неточную передачу вперёд в направлении Алексиса Санчеса, и мяч оказался во владении Люка Шевалье.
    • 13'
      54 на 46 - таковое процентное соотношение в статистике владения мячом на данный момент. Примерно равенство у команд по этому показателю.
    • 12'
      Руслан Малиновский выполнил подачу гостей с корнера, и Джонатан Бамба сыграл первым по этому мячу.
    • Угловой
      11'
      Дженгиз Юндер нанёс удар по чужим воротам, который был заблокирован Тимоти Веа на угловой.
    • 10'
      Только теперь игра возобновлена, больше полутора минут ушло на врачебную помощь бывшему игроку московского "Спартака". Жиго вернётся в игру, вроде всё хорошо с ним. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Поэтому идёт сейчас оказание медицинской помощи пострадавшему защитнику марсельского "Олимпика".
    • Фол, нарушение
      7'
      Карлос Балеба слева в штрафной площади соперника слишком опасно сыграл против Самуэля Жиго, ударив того ногой в лицо.
    • Опасный момент
      6'
      Карлос Балеба подбежал к чужой штрафной площади и нанёс низовой удар между ног Леонардо Балерди, но также мимо правого угла ворот "Марселя".
    • Фол, нарушение
      5'
      В центральном круге фиксируется нарушение правил. Это хороший знакомый московского "Спартака" Самуэль Жиго сфолил против оппонента, коим был Карлос Балеба.
    • 4'
      Джонатан Бамба в ответной атаке приближался к чужой штрафной площади, но неудачно распорядился мячом, и рикошет ни в коей мере не благоволил "Лиллю" для создания опасности у ворот соперника.
    • 4'
      Сеад Колашинац на левом фланге показывает большой палец партнёру, который делал в его адрес диагональную передачу, хоть мяч и ушёл в воздухе за боковую линию.
    • 3'
      "Марселю" же обеспечена как минимум третья строчка, но никто не отменял борьбу за серебряные медали с "Лансом".
    • 2'
      "Лиллю" надо побеждать сегодня, чтобы ощутимо приблизиться к четвёртому месту, которое занимает "Монако".
    • 1'
      "Лилль" играет сегодня в красно-чёрной форме, тогда как у "Марселя" полностью белая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 0:1 Марсель

    Исход игры
    Лилль
    20.3% (25)
    Ничья
    49.6% (61)
    Марсель
    30.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.52% (47)
    Меньше
    59.48% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.5% (51)
    1:2 Марсель
    18.7% (23)
    2:1 Лилль
    11.4% (14)
    1:0 Лилль
    7.3% (9)
    0:1 Марсель
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
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