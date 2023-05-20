Упал игрок "Лилля" на входе в чужую штрафную площадь, это Джонатан Дэвид, а пенальти не назначается.

А вот это пенальти в ворота "Марселя", тут всё понятно! Проявили пассивность в своей штрафной защитники гостей, и Карлос Балеба споткнулся об катившегося в его направлении по газону Пау Лопеса. Это было в районе правого угла вратарской.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Джонатан Дэвид (с пенальти)! В правый угол направляет мяч футболист "Лилля" с 11-метровой отметки, а Пау Лопес не дотягивается, поэтому счёт становится равным.

Руслан Малиновский не по правилам действует в центре поля против своего оппонента по эпизоду - Тимоти Веа.

Мелкий фол гостей в центральном круге. Здесь речь идёт о нарушении правил Жонатаном Клоссом против Жонаса Мартена.

Свисток на перерыв. 0:1 счёт на данный момент, то есть в пользу "Марселя". Отдыхаем, а там вернёмся на второй тайм.

Совсем как-то грустно в атаке у "Лилля", вообще не видно нападения у команды хозяев, а "Марсель" сейчас спокойно катает мяч на своей половине.

С правого фланга летела у марсельцев подача в чужую штрафную площадь, "Лилль" сумел легко отбиться, и аут теперь вбросят гости.

Те, кто любят зрелищный футбол, недовольны таким первым таймом, потому что мало ярких эпизодов на поле, или же их вовсе нет.

Жонас Мартен на чужой половине поля не по правилам действовал против Жордана Верету, допустив мелкий фол со своей стороны.

Джонатан Бамба на правом краю атаки вёл верховую борьбу с Жорданом Верету и сумел заработать угловой для "Лилля".

Джонатан Бамба исполнил подачу справа с корнера, потом на подборе оказывались пару раз футболисты "Лилля", и в конце концов Бафоде Диаките нанёс дальний удар с сильным отклонением вправо.

Опасный момент не реализует сейчас "Марсель". Тимоти Веа не смог вынести мяч из своей штрафной, а Жонатан Клосс упустил возможность оформить дубль, с нескольких метров послав мяч выше и левее створа.

В принципе, можно назвать закономерным гол "Марселя", всё-таки он значительно больше атаковал, чем его соперник.

Андре Гомеш нарушил правила на чужой половине поля, от его действий пострадал Руслан Малиновский.

Дженгизу Юндеру не удалось принять мяч на левом фланге после перевода, его опередил защитник "Лилля".

Кстати, голевая передача на счёту украинского полузащитника Руслана Малиновского, избежал в том эпизоде офсайда Жонатан Клосс.

Пока не может "Лилль" внятно отреагировать на пропущенный мяч, нет с его стороны активных атак на чужие ворота.

Леонардо Балерди в центральной части поля подтолкнул рукой Джонатана Дэвида, и тот упал на газон. Это небольшой фол "Марселя".

"Марсель" в онлайн-таблице выходит на второе место, опережая "Ланс". Посмотрим, как дальше будет складываться заочная борьба за второе место.

Дженгиз Юндер на левом фланге оказывается в положении "вне игры" и поэтому вынужден прервать свою работу с мячом.

В центральном круге произошло нарушение правил. Леонардо Балерди ударил по ноге Жонаса Мартена и, если можно так сказать, заплатил цену в виде жёлтой карточки.

Дженгиз Юндер перестарался в попытке отбора мяча на чужой половине поля и уронил на газон Лени Йоро.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Жонатан Клосс!

А вот и открывается счёт в матче! Заскочил слева в чужую штрафную Клосс, вывалился один на один и нанёс удар по воротам, а от Шевалье мяч срикошетил и заскакал в дальний угол.

26' Против Руслана Малиновского нарушены правила в середине поля, Андре Гомеш отметился этим фолом.

26' Это ответная вынужденная замена в составе "Лилля": в игру вступает Габриэль Гудмундссон вместо получившего травму Гонсалвеса Исмаили.

25' Исмаили Гонсалвес присел на газон, а потом встал на ноги, но всё равно врачи появились на поле, чтобы промониторить состояние игрока "Лилля".

24' Дальний удар в направлении чужих ворот наносил Руслан Малиновский, но заблокировал эту попытку Бафоде Диаките.

23' Преимущество по владению есть у "Марселя", оно заметно, больше держит мяч гостевая команда и сейчас делает это на половине поля соперника.

22' Неуспешно разыграли марсельцы свой корнер, последовала безадресная передача за дальнюю штангу и, соответственно, за лицевую линию.

21' Короткая проверка ВАР показала, что не было игры рукой у защитника "Лилля" в своей штрафной, это ещё до углового эпизод состоялся.

21' Угловой зарабатывается "Марселем" впереди на левом фланге, где орудует у "Олимпика" Дженгиз Юндер.

19' Вынужденная замена происходит у "Марселя": Исса Каборе вступает в игру вместо получившего повреждение Самуэля Жиго. Наверняка подозрение на сотрясение мозга у бывшего игрока московского "Спартака".

18' У защитников "Марселя" держится мяч, а они не спешат переводить его вперёд и тянут время разрешённым способом.

17' Не скажешь, что команды отвечают друг другу атакой на атаку. Пока наблюдается достаточно спокойное движение матча.

16' Штрафной заработан теперь гостями впереди на левом фланге и разыгран. Ничего интересного не получилось у марсельцев организовать дальше у чужих ворот.

15' Руслан Малиновский совершил фол против своего оппонента на чужой половине поля, это мелкое нарушение в атаке со стороны "Марселя".

14' Самуэль Жиго сделал неточную передачу вперёд в направлении Алексиса Санчеса, и мяч оказался во владении Люка Шевалье.

13' 54 на 46 - таковое процентное соотношение в статистике владения мячом на данный момент. Примерно равенство у команд по этому показателю.

12' Руслан Малиновский выполнил подачу гостей с корнера, и Джонатан Бамба сыграл первым по этому мячу.

11' Дженгиз Юндер нанёс удар по чужим воротам, который был заблокирован Тимоти Веа на угловой.

10' Только теперь игра возобновлена, больше полутора минут ушло на врачебную помощь бывшему игроку московского "Спартака". Жиго вернётся в игру, вроде всё хорошо с ним.

8' Поэтому идёт сейчас оказание медицинской помощи пострадавшему защитнику марсельского "Олимпика".

7' Карлос Балеба слева в штрафной площади соперника слишком опасно сыграл против Самуэля Жиго, ударив того ногой в лицо.

6' Карлос Балеба подбежал к чужой штрафной площади и нанёс низовой удар между ног Леонардо Балерди, но также мимо правого угла ворот "Марселя".

5' В центральном круге фиксируется нарушение правил. Это хороший знакомый московского "Спартака" Самуэль Жиго сфолил против оппонента, коим был Карлос Балеба.

4' Джонатан Бамба в ответной атаке приближался к чужой штрафной площади, но неудачно распорядился мячом, и рикошет ни в коей мере не благоволил "Лиллю" для создания опасности у ворот соперника.

4' Сеад Колашинац на левом фланге показывает большой палец партнёру, который делал в его адрес диагональную передачу, хоть мяч и ушёл в воздухе за боковую линию.

3' "Марселю" же обеспечена как минимум третья строчка, но никто не отменял борьбу за серебряные медали с "Лансом".

2' "Лиллю" надо побеждать сегодня, чтобы ощутимо приблизиться к четвёртому месту, которое занимает "Монако".

1' "Лилль" играет сегодня в красно-чёрной форме, тогда как у "Марселя" полностью белая расцветка.