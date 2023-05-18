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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лилль
 
Позже
Марсель
Прогнозы 43
Лилль 25.6% (11)
X 39.5% (17)
Марсель 34.9% (15)
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Лилль
Ничья
Марсель
2.85
3.76
2.86
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лилль
Марсель

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

50
41

Голов в среднем за матч

1.52
1.24

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

59
72

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 21 (7) 0.6
Кабелла Реми 7 0.2
Бамба Джонатан 5 0.14
Байо Мохамед 4 0.11
Жегрова Эдон 3 0.09
Гомеш Андре 3 0.09
Рибейро Александро 3 0.09
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 14 (2) 0.4
Тавареш Нуну 6 0.17
Юндер Дженгиз 5 (1) 0.14
Пайе Димитри 4 (1) 0.11
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Колашинац Сеад 4 0.11
МБемба Шансель 4 0.11
Суарес Луис III 3 0.09
Гендузи Маттео 2 (1) 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Жерсон Сантос 2 0.06
Оливейра Витор 2 0.06
Клосс Жонатан 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Фонте Жозе 7 0
Гомес Анхель 7 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Диаките Бафоде 6 0
Бамба Джонатан 5 0
Дэвид Джонатан 5 0
Рибейро Александро 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавареш Нуну 6 1
Балерди Леонардо 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 7 0
Игорь Тудор 6 0
Малиновский Руслан 4 0
Санчес Алексис 3 0
Верету Жордан 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Лилль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Марсель
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

7
4
Лилль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Марсель
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

20
31
Лилль
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
49% (17)
31% (11)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Марсель
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

27
35

Голы по времени матча

Забито

37
28
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
5
14%
4
14%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
8
22%
8
29%
31-45
5
14%
7
25%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
5
14%
7
25%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Забито

26
34
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
8%
3
9%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
3
12%
10
29%
29%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
10
38%
6
18%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
13%
3
14%
1-15
5
31%
5
23%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
5
31%
8
36%
76-90

Забито

63
62
29 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 36
22 Забивали первыми 20
7 Не забивали 4
7
11%
7
11%
1-15
9
14%
5
8%
16-30
13
21%
14
23%
31-45
8
13%
17
27%
46-60
11
17%
6
10%
61-75
15
24%
13
21%
76-90

Пропущено

38
38
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
3
8%
5
13%
1-15
9
24%
5
13%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1
Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0
Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2
Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Лилль
Марсель

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
3
8 раз 23%
0
7 раз 20%
2
6 раз 17%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лилль
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
2
10
7
1.5
9
9
6
11
2.5
5
13
3
14
3.5
2
16
1
16
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
7
11
1.5
12
5
5
13
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
31
4
17
18
1.5
21
14
11
24
2.5
9
26
3
32
3.5
2
33
1
34
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 35 22 7 6 65 - 35 73
4.
Монако
 Заявка 35 19 8 8 68 - 51 65
5.
Лилль
 Заявка 35 17 9 9 60 - 41 60
6.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
7.
Лион
 Заявка 35 16 8 11 58 - 43 56
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 35 13 5 17 57 - 58 44
13.
Тулуза
 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 35 6 15 14 35 - 50 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 35 3 5 27 29 - 77 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
7.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 17 1 2 14 11 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 25 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Марсель.
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    • Прогнозы 43
    Лилль 25.6% (11)
    X 39.5% (17)
    Марсель 34.9% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Марсель
    2.85
    3.76
    2.86
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лилль - Марсель

    Исход игры
    Лилль
    25.6% (11)
    Ничья
    39.5% (17)
    Марсель
    34.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (13)
    1:2 Марсель
    20.9% (9)
    1:0 Лилль
    14% (6)
    0:1 Марсель
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    9.3% (4)
    2:1 Лилль
    9.3% (4)
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