Тур: 36. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Брисар Жером
История личных встреч
Лилль
Марсель
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
50
41
Голов в среднем за матч
1.52
1.24
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
59
72
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|21 (7)
|0.6
|Кабелла Реми
|7
|0.2
|Бамба Джонатан
|5
|0.14
|Байо Мохамед
|4
|0.11
|Жегрова Эдон
|3
|0.09
|Гомеш Андре
|3
|0.09
|Рибейро Александро
|3
|0.09
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.06
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|Джало Тьягу
|2
|0.06
|Диаките Бафоде
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|14 (2)
|0.4
|Тавареш Нуну
|6
|0.17
|Юндер Дженгиз
|5 (1)
|0.14
|Пайе Димитри
|4 (1)
|0.11
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.11
|Колашинац Сеад
|4
|0.11
|МБемба Шансель
|4
|0.11
|Суарес Луис III
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.06
|Жиго Самуэль
|2
|0.06
|Жерсон Сантос
|2
|0.06
|Оливейра Витор
|2
|0.06
|Клосс Жонатан
|1
|0.03
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Бамба Дьенг
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|0
|Фонте Жозе
|7
|0
|Гомес Анхель
|7
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Диаките Бафоде
|6
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|5
|0
|Рибейро Александро
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавареш Нуну
|6
|1
|Балерди Леонардо
|6
|1
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Ронжье Валентин
|7
|0
|Игорь Тудор
|6
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Санчес Алексис
|3
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Марсель
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
7
4
Лилль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Марсель
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
20
31
Лилль
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
49% (17)
31% (11)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Марсель
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
27
35
Голы по времени матча
Забито
37
28
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
5
14%
4
14%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
8
22%
8
29%
31-45
5
14%
7
25%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
5
14%
7
25%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
5
23%
5
31%
76-90
Забито
26
34
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
8%
3
9%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
3
12%
10
29%
29%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
10
38%
6
18%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
13%
3
14%
1-15
5
31%
5
23%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
5
31%
8
36%
76-90
Забито
63
62
29 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 36
22 Забивали первыми 20
7 Не забивали 4
7
11%
7
11%
1-15
9
14%
5
8%
16-30
13
21%
14
23%
31-45
8
13%
17
27%
46-60
11
17%
6
10%
61-75
15
24%
13
21%
76-90
Пропущено
38
38
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
3
8%
5
13%
1-15
9
24%
5
13%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1
Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0
Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2
Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1
Результаты матчей
Лилль
Марсель
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
3
8 раз 23%
0
7 раз 20%
2
6 раз 17%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лилль
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
162
107
99
611
513
314
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
711
125
513
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
314
1718
2114
1124
926
332
233
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|65 - 35
|73
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|68 - 51
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|60 - 41
|60
|6.
|Заявка
|35
|18
|5
|12
|60 - 38
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|9.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|Заявка
|35
|13
|5
|17
|57 - 58
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|35
|6
|15
|14
|35 - 50
|33
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 77
|22
|20.
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|29 - 77
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|11 - 42
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|25 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогнозы на матч Лилль - Марсель
Исход игры
Лилль
25.6% (11)
Ничья
39.5% (17)
Марсель
34.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (13)
1:2 Марсель
20.9% (9)
1:0 Лилль
14% (6)
0:1 Марсель
9.3% (4)
2:2 Ничья
9.3% (4)
2:1 Лилль
9.3% (4)
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