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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: .
Ченду Беттер Сити
0:0
Первый тайм: 35'
Наньтун Чжиюнь
0'
9' Желтая карточка
Ming Yang Yang

Ход матча

9'
 
Ming Yang Yang
30'
Yiming Yang
Лиу Йинтао
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Наньтун Чжиюнь
7.60
9.30
5.60
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
26
Лиу
Йинтао
36
Гоу
Чжунчен
5
Ruibao
Hu
17
Жуй
Ган
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
10
Ромуло
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
8
Морелатто
Лукас
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛКПЭ
1:0
ЛКПЭ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ким Мин-У 4 0.4
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.4
Ромуло 3 0.3
Фелипе 3 0.3
Мяо Тан 1 0.1
Чоу Тим 1 0.1
Лю Тао 1 0.1
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 3 0.3
Балде Ромарио 2 0.2
Морелатто Лукас 1 0.1
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Чоу Тим 2 0
Фелипе 2 0
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Gong Zhang 1 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0
Лю2 Бин 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 2 0
Брессан Матеус 2 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Кастильо Роман 1 0
Балде Ромарио 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Wei Liu2 1 0
Sheng Ma 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Наньтун Чжиюнь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
3
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

7
2
Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Наньтун Чжиюнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

11
5

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
1
9%
2
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

18
6
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
1
17%
16-30
1
6%
3
50%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 10 4 6 0 17 - 12 18
4.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 12 - 8 15
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 13 - 11 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 9 2 3 4 10 - 13 9
10.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
11.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 2 5 9 - 14 8
12.
Шэньчжэнь
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Хэнань Цзянье
 9 1 4 4 6 - 9 7
14.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 10 1 4 5 6 - 14 7
16.
Далянь Ифан
 9 1 3 5 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 0:0 6 3 3 0 11 - 8 12
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Далянь Ифан
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Ченду Беттер Сити
 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 5 0 3 2 3 - 5 3
13.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Хэнань Цзянье
 4 0 1 3 3 - 6 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Лиу Йинтао уходит с поля. Yiming Yang выходит вместо него
  • Желтая карточка
    9'
    Миньян Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Наньтун Чжиюнь
7.60
9.30
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 0:0 Наньтун Чжиюнь онлайн

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