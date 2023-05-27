Тур: 10. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаMing Yang Yang
1:0
73' ГолФелипе
87' Желтая карточкаБрессан Матеус
90' Желтая карточкаYiming Yang
90'+7
Ход матча
66'
74'
83'
86'
87'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
363 Количество передач 275
-
58 Владение мячом, % 42
33
Чжан
Янь
26
Лиу
Йинтао
36
Гоу
Чжунчен
17
Жуй
Ган
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
10
Ромуло
21
Фелипе
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лиу ЙинтаоЗащитник
-
36 Гоу ЧжунченЗащитник
- Защитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ху Цзин
-
27 Лю2 Бин
-
23 Yiming Yang
-
-
19 Yanfeng Dong
-
16 Tao Jian
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
-
27 Wu Xu
-
5 Sheng Ma
-
30 Xiangbin Li
-
-
2 Lai Wei
-
-
-
3 Jie Wang
-
-
36 Zhongyi Qiu
-
Главный тренер: David Patricio
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.4
|Ким Мин-У
|4
|0.4
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.4
|Ромуло
|3
|0.3
|Мяо Тан
|1
|0.1
|Чоу Тим
|1
|0.1
|Лю Тао
|1
|0.1
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|3
|0.3
|Балде Ромарио
|2
|0.2
|Морелатто Лукас
|1
|0.1
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Чоу Тим
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Ромуло
|1
|0
|Ruibao Hu
|1
|0
|Gong Zhang
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брессан Матеус
|3
|0
|Ming Yang Yang
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Кастильо Роман
|1
|0
|Балде Ромарио
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Наньтун Чжиюнь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
3
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
7
2
Ченду Беттер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Наньтун Чжиюнь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
11
5
Голы по времени матча
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
19
6
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
1
17%
16-30
1
5%
3
50%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
17%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
28
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2