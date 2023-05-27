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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: .
Ченду Беттер Сити
1:0
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
9' Желтая карточка
Ming Yang Yang
1:0
73' Гол
Фелипе
87' Желтая карточка
Брессан Матеус
90' Желтая карточка
Yiming Yang
90'+7

Ход матча

9'
 
Ming Yang Yang
30'
Yiming Yang
Лиу Йинтао
 
64'
Паласиос Мануэль
Zhuoyi Feng
 
64'
Мяо Тан
Жуй Ган
 
66'
 
Lai Wei
Yeljan Shinar
73'
Фелипе
(Ромуло)
1:0
73'
 
Kamiran Halimurat
Song Wang
74'
 
Xiangbin Li
Kang Cao
83'
 
Zilei Jiang
Лю Хуань
83'
 
Hong Gui
Морелатто Лукас
86'
Ху Цзин
Гоу Чжунчен
 
86'
Gong Zhang
Элкесон Кардосо
 
87'
 
Брессан Матеус
90'
Yiming Yang
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 363 Количество передач 275
  • 58 Владение мячом, % 42
33
Чжан
Янь
26
Лиу
Йинтао
36
Гоу
Чжунчен
5
Ruibao
Hu
17
Жуй
Ган
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
10
Ромуло
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
8
Морелатто
Лукас
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛКПЭ
1:0
ЛКПЭ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.4
Ким Мин-У 4 0.4
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.4
Ромуло 3 0.3
Мяо Тан 1 0.1
Чоу Тим 1 0.1
Лю Тао 1 0.1
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 3 0.3
Балде Ромарио 2 0.2
Морелатто Лукас 1 0.1
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Чоу Тим 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Gong Zhang 1 0
Чжан Янь 1 0
Лю2 Бин 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брессан Матеус 3 0
Ming Yang Yang 2 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Кастильо Роман 1 0
Балде Ромарио 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Wei Liu2 1 0
Sheng Ma 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Наньтун Чжиюнь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
3
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

7
2
Ченду Беттер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Наньтун Чжиюнь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

11
5

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
1
17%
16-30
1
5%
3
50%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
17%
76-90

Пропущено

11
15
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
4.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 12 - 8 15
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 13 - 11 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 9 2 3 4 10 - 13 9
10.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
11.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 2 5 9 - 14 8
12.
Шэньчжэнь
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Хэнань Цзянье
 9 1 4 4 6 - 9 7
14.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
15.
Далянь Ифан
 9 1 3 5 8 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Далянь Ифан
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Хэнань Цзянье
 4 0 1 3 3 - 6 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • 74'
    Kang Cao уходит с поля. Xiangbin Li выходит вместо него
  • 73'
    Ванг Сонг уходит с поля. Kamiran Halimurat выходит вместо него
  • 73'
    Romulo сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Felipe бьет в цель!
  • 66'
    Yeljan Shinar уходит с поля. Lai Wei выходит вместо него
  • 64'
    Жуй Ган уходит с поля. Мяо Тан выходит вместо него
  • 64'
    Zhuoyi Feng уходит с поля. Паласиос Мануэль выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Лиу Йинтао уходит с поля. Yiming Yang выходит вместо него
    • Желтая карточка
      9'
      Миньян Ян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 1:0 Наньтун Чжиюнь онлайн

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