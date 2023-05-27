Тур: 9.
0'
1:0
14' ГолPashang Abdulla
2:0
21' ГолAugust Karlin
3:0
34' ГолТорссон Антон
3:1
48' ПенальтиIeltsin Camoes
Ход матча
14'
21'
2:0
34'
3:0
48'
3:1
31
David
Celic
10
Бук
Робин
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Базе МарванПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Йёнчёпинг
Браге
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
18
2
Голов в среднем за матч
2
0.22
Среднее время на гол
45
405
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.67
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
54
95
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|7
|0.78
|Бук Робин
|4
|0.44
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0.22
|Николич Марко
|1
|0.11
|Моенза Малкольм
|1
|0.11
|Торссон Антон
|1
|0.11
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.11
|August Karlin
|1
|0.11
|Делаверис Филип
|0
|0
|Flamur Dzelili
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samouil Izountouemoi
|3
|0.33
|Берггрен Густав
|2
|0.22
|Хеллберг Сет
|2
|0.22
|Pontus Jonsson1
|1
|0.11
|Ieltsin Camoes
|1 (1)
|0.11
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|0
|1
|Нильссон Александр
|1
|0
|Маннс Йеспер
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|1
|1
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Редин Понтус
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
|Henry Sletsjoee
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
1
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
9
4
Йёнчёпинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Браге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
12
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2
Браге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0
Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Браге
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
62
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|3:1
|9
|4
|4
|1
|18 - 14
|16
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|8.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|9.
|1:3
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|12.
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 9
|4
|16.
|8
|0
|2
|6
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|3:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|7.
|1:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|3:1
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3