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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Йёнчёпинг
3:1
Второй тайм: 57'
Браге
0'
1:0
14' Гол
Pashang Abdulla
2:0
21' Гол
August Karlin
3:0
34' Гол
Торссон Антон
3:1
48' Пенальти
Ieltsin Camoes

Ход матча

14'
Pashang Abdulla
(Моенза Малкольм)
1:0
21'
August Karlin
(Pashang Abdulla)
2:0
34'
Торссон Антон
3:0
48'
3:1
Ieltsin Camoes
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Браге
3.45
8.10
68.00
Все Коэффициенты
31
David
Celic
4
Маннс
Йеспер
8
Адриан
Самуэль
3
Бернтссон
Александер
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
6
August
Karlin
9
Сильверхолт
Тейлор
10
Бук
Робин
18
Торссон
Антон
13
Pashang
Abdulla
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
3
Асанте
Эйрик
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
10
Берггрен
Густав
14
Jacob
Stensson
16
Samouil
Izountouemoi
12
Ieltsin
Camoes
Йёнчёпинг
4-2-3-1
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Йёнчёпинг
Браге

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:2
С
4:0
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

18
2

Голов в среднем за матч

2
0.22

Среднее время на гол

45
405

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.67
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

54
95

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 7 0.78
Бук Робин 4 0.44
Сильверхолт Тейлор 2 0.22
Николич Марко 1 0.11
Моенза Малкольм 1 0.11
Торссон Антон 1 0.11
Страндсатер Даниэль 1 0.11
August Karlin 1 0.11
Делаверис Филип 0 0
Flamur Dzelili 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samouil Izountouemoi 3 0.33
Берггрен Густав 2 0.22
Хеллберг Сет 2 0.22
Pontus Jonsson1 1 0.11
Ieltsin Camoes 1 (1) 0.11
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Arvid Eriksson 2 0
Ламин Адам Бен 0 1
Нильссон Александр 1 0
Маннс Йеспер 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Бук Робин 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 1 1
Samouil Izountouemoi 2 0
Редин Понтус 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Jacob Stensson 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Henry Sletsjoee 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
1
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
4
Йёнчёпинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Браге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

12
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2
Браге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0
Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Браге

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
2
6
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
2.
Вестерос
 8 5 2 1 12 - 4 17
3.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 3:1 9 4 4 1 18 - 14 16
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
9.
Браге
 1:3 9 3 2 4 9 - 13 11
10.
Сундсвалль
 9 3 1 5 12 - 17 10
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
12.
Треллеборг
 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Эргрюте
 8 1 5 2 8 - 10 8
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 8 0 2 6 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Йёнчёпинг
 3:1 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
7.
Браге
 1:3 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Эргрюте
 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 3:1 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
11.
Браге
 1:3 5 1 1 3 4 - 10 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Треллеборг Filip Bohman 5
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Ieltsin Camoes из команды Браге забивает с точки!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Торссон Антон бьет в цель!
  • 21'
    Pashang Abdulla сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - August Karlin бьет в цель!
  • 14'
    Моенза Малкольм сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Pashang Abdulla бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Браге
3.45
8.10
68.00
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Где смотреть матч Йёнчёпинг 3:1 Браге онлайн

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Йёнчёпинг
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