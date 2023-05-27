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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Йёнчёпинг
4:1
Конец матча
Браге
0'
1:0
14' Гол
Pashang Abdulla
2:0
21' Гол
August Karlin
3:0
34' Гол
Торссон Антон
3:1
49' Пенальти
Ieltsin Camoes
57' Желтая карточка
Бук Робин
4:1
73' Гол
Бук Робин
87' Желтая карточка
Filip Sjoeberg1
90'+5
31
David
Celic
4
Маннс
Йеспер
8
Адриан
Самуэль
3
Бернтссон
Александер
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
6
August
Karlin
9
Сильверхолт
Тейлор
10
Бук
Робин
18
Торссон
Антон
13
Pashang
Abdulla
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
3
Асанте
Эйрик
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
10
Берггрен
Густав
14
Jacob
Stensson
16
Samouil
Izountouemoi
12
Ieltsin
Camoes
Йёнчёпинг
4-2-3-1
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Йёнчёпинг
Браге

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:2
С
4:0
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

18
2

Голов в среднем за матч

2
0.22

Среднее время на гол

45
405

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.67
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

54
95

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 7 0.78
Бук Робин 5 0.56
Сильверхолт Тейлор 2 0.22
Николич Марко 1 0.11
Моенза Малкольм 1 0.11
Торссон Антон 1 0.11
Страндсатер Даниэль 1 0.11
August Karlin 1 0.11
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Flamur Dzelili 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samouil Izountouemoi 3 0.33
Берггрен Густав 2 0.22
Хеллберг Сет 2 0.22
Pontus Jonsson1 1 0.11
Ieltsin Camoes 1 (1) 0.11
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Бук Робин 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Ламин Адам Бен 0 1
Нильссон Александр 1 0
Маннс Йеспер 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 1 1
Samouil Izountouemoi 2 0
Редин Понтус 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Jacob Stensson 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Henry Sletsjoee 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
2
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Браге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
4
Йёнчёпинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Браге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

12
6

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
15%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
3
15%
4
44%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2
Браге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0
Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Браге

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
Гефле
 1:2 9 3 2 4 10 - 11 11
9.
Браге
 9 3 2 4 9 - 14 11
10.
Эргрюте
 2:1 9 2 5 2 10 - 11 11
11.
Сундсвалль
 0:0 10 3 2 5 12 - 17 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Треллеборг
 1:2 9 3 0 6 13 - 17 9
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 0:0 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Эргрюте
 2:1 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Вестерос
 2:1 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гефле
 1:2 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Треллеборг
 1:2 5 2 0 3 7 - 7 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Сундсвалль
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 0:0 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 0:0 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 1:2 5 1 1 3 4 - 6 4
11.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
12.
Треллеборг
 1:2 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 2:1 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 0:0 5 0 1 4 2 - 9 1
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 5 (3)
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Торссон Антон бьет в цель!
    • 21'
      Pashang Abdulla сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - August Karlin бьет в цель!
    • 14'
      Моенза Малкольм сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Pashang Abdulla бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 4:1 Браге онлайн

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