Тур: 10. Стадион: Hebei Olympic Sports Center.
0:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
1'
0:1
33'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
21
Шкорич
Миле
18
Xuchen
Yao
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкорич МилеПолузащитник
-
18 Xuchen YaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Xinyu Liu1
-
22 Wei Wu
-
-
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
31 Jiayu Guo
-
-
2 Yang Li3
-
43 Tao Zhang
-
1 Fei Wu
-
28 Denny Wang
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Шицзячжуан
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1.5
4
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
22
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|4 (1)
|0.4
|Локадия Юрген
|3 (2)
|0.3
|Шкорич Миле
|1
|0.1
|Жуков Георгий
|1
|0.1
|Peng Wang III
|1
|0.1
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Qianglong Tao
|3
|0.3
|Се Пэнфэй
|2
|0.2
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.2
|Ademilson
|2 (1)
|0.2
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.2
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0.2
|Давидсон
|1
|0.1
|Dinghao Yan
|1
|0.1
|Yang Li3
|1
|0.1
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Honglue Zhao
|2
|0
|Yang Liu II
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Chuangyi Lin
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Имин Лю
|2
|0
|Гао Чжуньи
|2
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
2
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
3
3
Шицзячжуан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ухань Три Таунс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
6
40%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
3
18%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3
Результаты матчей
Шицзячжуан
Ухань Три Таунс
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
27
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|10
|5
|5
|0
|18 - 12
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|1:0
|10
|4
|5
|1
|17 - 9
|17
|6.
|9
|3
|6
|0
|12 - 8
|15
|7.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|8.
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|14.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|8 - 12
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
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