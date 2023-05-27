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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: .
Шицзячжуан
2:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
0:1
1' Гол
Вэй Ши-Хао
33' Желтая карточка
Xuchen Yao
68' Желтая карточка
Yang Liu II
1:1
70' Гол
Шкорич Миле
2:1
80' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
90' Желтая карточка
Chuangyi Lin
90'+6

Ход матча

1'
0:1
Вэй Ши-Хао
(Се Пэнфэй)
33'
Xuchen Yao
 
64'
 
Ademilson
Qianglong Tao
68'
Yang Liu II
 
69'
Chuangyi Lin
Xuchen Yao
 
70'
Овусу-Секьере Деабеас
Жуков Георгий
 
70'
Шкорич Миле
(Oscar Taty Maritu)
1:1
75'
 
Луо Сенвен
Dinghao Yan
80'
Овусу-Секьере Деабеас
(Локадия Юрген)
2:1
85'
 
Чао Хэ
Xiaobin Zhang II
85'
 
Jing Luo
Имин Лю
90'
Chuangyi Lin
 
90'
Shihao Piao
Qinhan Sun
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 429 Количество передач 501
  • 47 Владение мячом, % 53
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
19
Жуков
Георгий
21
Шкорич
Миле
18
Xuchen
Yao
9
Локадия
Юрген
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
12
Xiaobin
Zhang
II
30
Се
Пэнфэй
10
Станчу
Николае
8
Dinghao
Yan
29
Qianglong
Tao
4
Вэй
Ши-Хао
Шицзячжуан
5-4-1
Ухань Три Таунс
4-1-4-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:4
С
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1.5
4

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
22

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 4 (1) 0.4
Локадия Юрген 3 (2) 0.3
Шкорич Миле 2 0.2
Овусу-Секьере Деабеас 1 0.1
Жуков Георгий 1 0.1
Peng Wang III 1 0.1
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qianglong Tao 3 0.3
Се Пэнфэй 2 0.2
Вэй Ши-Хао 2 0.2
Ademilson 2 (1) 0.2
Ханьвэнь Дэн 2 0.2
Якубу Абдул-Азиз 2 0.2
Давидсон 1 0.1
Dinghao Yan 1 0.1
Yang Li3 1 0.1
Станчу Николае 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Yang Liu II 3 0
Shihao Piao 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Chuangyi Lin 2 0
Yun Yang 2 0
Honglue Zhao 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Puliang Shao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 3 0
Имин Лю 2 0
Гао Чжуньи 2 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Dinghao Yan 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
3
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ухань Три Таунс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

3
3
Шицзячжуан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
15%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
6
38%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
4
33%
61-75
3
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3

Результаты матчей

Шицзячжуан
Ухань Три Таунс

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:4
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
4.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 12 - 8 15
6.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
7.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 13 - 11 11
9.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
10.
Мэйчжоу Хакка
 9 2 3 4 10 - 13 9
11.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
12.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 2 5 9 - 14 8
13.
Шэньчжэнь
 9 2 2 5 9 - 16 8
14.
Хэнань Цзянье
 9 1 4 4 6 - 9 7
15.
Далянь Ифан
 9 1 3 5 8 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Далянь Ифан
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Хэнань Цзянье
 4 0 1 3 3 - 6 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
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Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      33'
      Xuchen Yao получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Се Пэнфэй сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Вэй Ши-Хао бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hebei Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шицзячжуан 2:1 Ухань Три Таунс онлайн

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