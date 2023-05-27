Тур: 9.
2:2
Второй тайм: 55'
0'
0:1
14' ГолГефверт Симон
1:1
45' ГолОффия Генри
1:2
49' ГолAnders Hellblom
2:2
54' ГолFilip Bohman
Ход матча
14'
45'
1:1
49'
54'
2:2
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
31 Max Larsson
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Треллеборг
Вестерос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|5
|0.56
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.33
|Бркич Харис
|1
|0.11
|Халльберг Херман
|1
|0.11
|Андерссон Маттиас
|1
|0.11
|Оффия Генри
|1
|0.11
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaheem Burke
|4
|0.44
|Йоханссон Саймон
|3
|0.33
|Miguel Sandberg
|2
|0.22
|Гефверт Симон
|1
|0.11
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.11
|Гамбош Мартин
|1
|0.11
|Max Larsson
|1
|0.11
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Халльберг Херман
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
3
5
Треллеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Вестерос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
16
4
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
3
19%
2
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2
Результаты матчей
Треллеборг
Вестерос
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
44
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|8.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|10.
|2:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|1:2
|9
|3
|0
|6
|13 - 17
|9
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 9
|4
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|2:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|2:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|5 (3)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3