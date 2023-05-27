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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Треллеборг
2:2
Второй тайм: 55'
Вестерос
0'
0:1
14' Гол
Гефверт Симон
1:1
45' Гол
Оффия Генри
1:2
49' Гол
Anders Hellblom
2:2
54' Гол
Filip Bohman
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
20
Дхайни
Мухаммед-Али
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
2
Бьеркен
Фритьоф
8
Халльберг
Херман
34
Бьорквист
Маркус
10
Саид
Мохаммед
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
10
Jaheem
Burke
Треллеборг
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Треллеборг
Вестерос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
4:4
С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
ШК
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 5 0.56
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.33
Бркич Харис 1 0.11
Халльберг Херман 1 0.11
Андерссон Маттиас 1 0.11
Оффия Генри 1 0.11
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaheem Burke 4 0.44
Йоханссон Саймон 3 0.33
Miguel Sandberg 2 0.22
Гефверт Симон 1 0.11
Jabir Abdihakim Ali 1 0.11
Гамбош Мартин 1 0.11
Max Larsson 1 0.11
Эдлунд Олле 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Халльберг Херман 2 0
Бркич Харис 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Filip Bohman 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

3
5
Треллеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Вестерос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
3
19%
2
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2

Результаты матчей

Треллеборг
Вестерос

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
Гефле
 1:2 9 3 2 4 10 - 11 11
9.
Браге
 9 3 2 4 9 - 14 11
10.
Эргрюте
 2:1 9 2 5 2 10 - 11 11
11.
Сундсвалль
 0:0 10 3 2 5 12 - 17 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Треллеборг
 1:2 9 3 0 6 13 - 17 9
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 0:0 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Эргрюте
 2:1 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Вестерос
 2:1 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гефле
 1:2 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Треллеборг
 1:2 5 2 0 3 7 - 7 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Сундсвалль
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 0:0 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 0:0 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 1:2 5 1 1 3 4 - 6 4
11.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
12.
Треллеборг
 1:2 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 2:1 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 0:0 5 0 1 4 2 - 9 1
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 5 (3)
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Вестерос
8.00
3.80
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Треллеборг 2:2 Вестерос онлайн

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