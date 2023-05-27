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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Треллеборг
3:2
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
14' Гол
Гефверт Симон
1:1
45' Гол
Оффия Генри
1:2
49' Гол
Anders Hellblom
2:2
54' Гол
Filip Bohman
3:2
88' Гол
Мортенсен Николас
90'+7
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
20
Дхайни
Мухаммед-Али
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
2
Бьеркен
Фритьоф
8
Халльберг
Херман
34
Бьорквист
Маркус
10
Саид
Мохаммед
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
10
Jaheem
Burke
Треллеборг
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Треллеборг
Вестерос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
4:4
С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
ШК
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.67
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.33
Бркич Харис 1 0.11
Халльберг Херман 1 0.11
Мортенсен Николас 1 0.11
Андерссон Маттиас 1 0.11
Оффия Генри 1 0.11
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Ларсен Андреас II 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaheem Burke 4 0.44
Йоханссон Саймон 3 0.33
Miguel Sandberg 2 0.22
Гефверт Симон 1 0.11
Jabir Abdihakim Ali 1 0.11
Гамбош Мартин 1 0.11
Anders Hellblom 1 0.11
Max Larsson 1 0.11
Эдлунд Олле 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Халльберг Херман 2 0
Бркич Харис 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Filip Bohman 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
3
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

3
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Вестерос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
3
21%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
4
22%
3
43%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2

Результаты матчей

Треллеборг
Вестерос

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Вестерос
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
Сундсвалль
 10 4 1 5 14 - 17 13
9.
Треллеборг
 9 4 0 5 15 - 17 12
10.
Гефле
 9 3 2 4 10 - 12 11
11.
Браге
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Эргрюте
 9 2 5 2 11 - 11 11
13.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 9 0 2 7 8 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
8.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
13.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
14.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
2.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 5 0 0 5 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Треллеборг Filip Bohman 6
Йёнчёпинг Бук Робин 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
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    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Anders Hellblom бьет в цель!
    • 46'
      Jabir Abdihakim Ali уходит с поля. Anders Hellblom выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Треллеборг 3:2 Вестерос онлайн

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