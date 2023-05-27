Тур: 9.
0'
1:0
20' ГолErion Sadiku
26' Желтая карточкаРафаэль Йорк
2:0
35' ГолДальквист Исак
2:1
38' ГолЭнглунд Лео
43' Желтая карточкаХаглинд-Сангре Маркус
Ход матча
20'
1:0
26'
35'
38'
2:1
28
Erion
Sadiku
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
37 Torre Rafael
-
20 Albin Hjelm
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эргрюте
Гефле
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
78
70
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дальквист Исак
|2
|0.22
|Noah Christoffersson
|2
|0.22
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.11
|Erion Sadiku
|1
|0.11
|Christoffer Styffe
|1
|0.11
|Муянич Амел
|1
|0.11
|Свенссон Уильям
|1
|0.11
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.11
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Hady Saleh Karim
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|3
|0.33
|Эдквист Адриан
|1
|0.11
|Лундин Антон
|1
|0.11
|Рафаэль Йорк
|1
|0.11
|Лундин Оскар
|1
|0.11
|Constantino Capotondi
|1
|0.11
|Antonio Yakoub
|1
|0.11
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|3
|1
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Erion Sadiku
|2
|0
|Свенссон Уильям
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Нюх Мубаарак
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Дальквист Хампус
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|4
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Энглунд Лео
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Antonio Yakoub
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
2
Эргрюте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
5
Эргрюте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2
Гефле
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0
Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1
Результаты матчей
Эргрюте
Гефле
Точный счет
2:2
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|8.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|10.
|2:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|1:2
|9
|3
|0
|6
|13 - 17
|9
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 9
|4
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|2:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|2:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|5 (3)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3