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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Эргрюте
2:1
Второй тайм: 56'
Гефле
0'
1:0
20' Гол
Erion Sadiku
26' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
2:0
35' Гол
Дальквист Исак
2:1
38' Гол
Энглунд Лео
43' Желтая карточка
Хаглинд-Сангре Маркус

Ход матча

20'
Erion Sadiku
1:0
26'
 
Рафаэль Йорк
35'
Дальквист Исак
(Noah Christoffersson)
2:0
38'
2:1
Энглунд Лео
(Эдквист Адриан)
43'
Хаглинд-Сангре Маркус
 
46'
 
Antonio Yakoub
Kevin Persson
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Гефле
1.73
5.70
4.80
Все Коэффициенты
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
15
Дальквист
Исак
28
Erion
Sadiku
17
Дальквист
Хампус
23
Hady
Saleh
Karim
11
Noah
Christoffersson
10
Беркрот
Никлас
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
12
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
18
Constantino
Capotondi
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
8
Лундин
Антон
Эргрюте
4-4-2
Гефле
3-5-2

История личных встреч

Эргрюте
Гефле

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ШК
0:1
А
2:2
А
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дальквист Исак 2 0.22
Noah Christoffersson 2 0.22
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.11
Erion Sadiku 1 0.11
Christoffer Styffe 1 0.11
Муянич Амел 1 0.11
Свенссон Уильям 1 0.11
Азулай Джонатан 1 (1) 0.11
Люндберг Виктор 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Hady Saleh Karim 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 3 0.33
Эдквист Адриан 1 0.11
Лундин Антон 1 0.11
Рафаэль Йорк 1 0.11
Лундин Оскар 1 0.11
Constantino Capotondi 1 0.11
Antonio Yakoub 1 0.11
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 3 1
Дротт Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Erion Sadiku 2 0
Свенссон Уильям 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Нюх Мубаарак 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Дальквист Исак 1 0
Дальквист Хампус 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 4 0
Лундин Оскар 3 0
Лундин Антон 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Энглунд Лео 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Antonio Yakoub 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2
Эргрюте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
5
Эргрюте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2
Гефле
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0
Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1

Результаты матчей

Эргрюте
Гефле

Точный счет

2:2
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
Гефле
 1:2 9 3 2 4 10 - 11 11
9.
Браге
 9 3 2 4 9 - 14 11
10.
Эргрюте
 2:1 9 2 5 2 10 - 11 11
11.
Сундсвалль
 0:0 10 3 2 5 12 - 17 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Треллеборг
 1:2 9 3 0 6 13 - 17 9
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 0:0 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Эргрюте
 2:1 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Вестерос
 2:1 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гефле
 1:2 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Треллеборг
 1:2 5 2 0 3 7 - 7 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Сундсвалль
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 0:0 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 0:0 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 1:2 5 1 1 3 4 - 6 4
11.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
12.
Треллеборг
 1:2 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 2:1 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 0:0 5 0 1 4 2 - 9 1
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 5 (3)
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Hady Saleh Karim уходит с поля. Нюх Мубаарак выходит вместо него
  • 46'
    Kevin Persson уходит с поля. Antonio Yakoub выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Гефле
1.73
5.70
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эргрюте 2:1 Гефле онлайн

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