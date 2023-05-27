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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Мьельбю
0:0
Второй тайм: 58'
Хальмстад
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хальмстад
3.20
4.15
5.40
Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
8
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
9
Фенгер
Макс
16
Йоханссон
Александр
1
Нильссон
Малькольм
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
Мьельбю
3-5-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Мьельбю
Хальмстад

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:0
ТМК
1:2
А
1:1
С
2:0
С
2:0
ТМК
0:2
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:0
А
5:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
ТМС
1:3
А
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.41
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
102

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.2
Йоханссон Александр 2 (1) 0.2
Кричак Иван 1 0.1
Штоль Адам 1 0.1
Йоханссон Херман 1 0.1
Рослер Колин 1 0.1
Моро Мамудо 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 3 0.3
Ахльстранд Эрик 3 0.3
Офосу-Айе Фил 1 0.1
Боаки Томас 1 0.1
Gabriel Wallentin 1 0.1
Сведберг Джонатан 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Карлссон Каспер 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 2 0
Кричак Иван 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Фенгер Макс 2 0
Йоханссон Александр 1 0
Йоханссон Херман 1 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Otto Rosengren 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Алланссон Йоэль 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Карлссон Каспер 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хальмстад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

1
5
Мьельбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хальмстад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
2
67%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
44%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
3
43%
4
25%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2
Хальмстад
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1

Результаты матчей

Мьельбю
Хальмстад

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 10 5 1 4 15 - 14 16
7.
Кальмар
 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Хальмстад
 0:0 10 4 1 5 9 - 16 13
9.
Мьельбю
 0:0 10 3 4 3 8 - 7 13
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Хальмстад
 0:0 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 0:0 6 2 3 1 7 - 3 9
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 0:0 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Хальмстад
 0:0 5 1 1 3 4 - 12 4
9.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хальмстад
3.20
4.15
5.40
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Где смотреть матч Мьельбю 0:0 Хальмстад онлайн

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