Тур: 10. Стадион: Страндваллен.
0'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
29
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Мьельбю
Хальмстад
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.41
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
102
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.2
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.2
|Кричак Иван
|1
|0.1
|Штоль Адам
|1
|0.1
|Йоханссон Херман
|1
|0.1
|Рослер Колин
|1
|0.1
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|3
|0.3
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.3
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.1
|Боаки Томас
|1
|0.1
|Gabriel Wallentin
|1
|0.1
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
|Карлссон Каспер
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Кричак Иван
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Йоханссон Херман
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Карлссон Каспер
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хальмстад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
1
5
Мьельбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хальмстад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
2
67%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
44%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
3
43%
4
25%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2
Хальмстад
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1
Результаты матчей
Мьельбю
Хальмстад
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
36
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|22 - 8
|22
|3.
|10
|6
|1
|3
|25 - 12
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 12
|16
|6.
|10
|5
|1
|4
|15 - 14
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|12 - 26
|10
|12.
|9
|3
|0
|6
|7 - 11
|9
|13.
|9
|1
|4
|4
|10 - 9
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|9
|0
|5
|4
|9 - 17
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|7.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|8 - 4
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2