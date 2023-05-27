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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 9.
Сундсвалль
0:0
Второй тайм: 53'
Сковде АИК
0'
15' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
41' Красная карточка
Marcus Froejd
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
3
Лундгрен
Фредрик
4
Блумквист
Александр
6
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
11
Карстрем
Йеспер
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
17
Рхосе
Лукас
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
4
Башич
Алдин
10
Elmar
Abraham
14
Mikael
Moerk
9
Yoann
Fellrath
Сундсвалль
4-3-3
Сковде АИК
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Йохан 3 0.3
Андерссон Эрик 2 0.2
Пичках Пайя 2 0.2
Энгблум Понтус 1 0.1
Симба Мунга 1 0.1
Халлениус Линус 1 0.1
Блумквист Александр 1 0.1
Стенсхаген Теодор 1 0.1
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 2 0.22
Filip Schyberg 2 0.22
Mikael Moerk 1 0.11
Emil Bellander 1 0.11
Видьеског Исак 1 0.11
Yoann Fellrath 1 0.11
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 3 0
Пичках Пайя 3 0
Симба Мунга 1 1
Лундгрен Фредрик 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Lennerskog 2 1
Elias Lindell 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 2 0
Видьеског Исак 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Elmar Abraham 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Hugo Engstroem 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сковде АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

5
3
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сковде АИК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
10%
1-15
4
33%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
4
27%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2
Сковде АИК
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0
Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Сковде АИК

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Ландскруна
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
Гефле
 1:2 9 3 2 4 10 - 11 11
9.
Браге
 9 3 2 4 9 - 14 11
10.
Эргрюте
 2:1 9 2 5 2 10 - 11 11
11.
Сундсвалль
 0:0 10 3 2 5 12 - 17 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Треллеборг
 1:2 9 3 0 6 13 - 17 9
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 0:0 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Эргрюте
 2:1 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Вестерос
 2:1 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гефле
 1:2 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Треллеборг
 1:2 5 2 0 3 7 - 7 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Сундсвалль
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 0:0 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сундсвалль
 0:0 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 1:2 5 1 1 3 4 - 6 4
11.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
12.
Треллеборг
 1:2 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 2:1 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 0:0 5 0 1 4 2 - 9 1
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 5 (3)
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Бенгтссон Йохан уходит с поля. Халлениус Линус выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Башич Алдин уходит с поля. David Engelbrektsson выходит вместо него
  • 41'
    УДАЛЕНИЕ! - Marcus Froejd увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 28'
    Блумквист Александр уходит с поля. Lucas Forsberg выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Лундгрен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Сундсвалль
Ничья
Сковде АИК
4.00
3.85
8.50
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