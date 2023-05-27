Тур: 9.
0:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
17
Рхосе
Лукас
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.3
|Андерссон Эрик
|2
|0.2
|Пичках Пайя
|2
|0.2
|Энгблум Понтус
|1
|0.1
|Симба Мунга
|1
|0.1
|Халлениус Линус
|1
|0.1
|Блумквист Александр
|1
|0.1
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.1
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|2
|0.22
|Filip Schyberg
|2
|0.22
|Mikael Moerk
|1
|0.11
|Emil Bellander
|1
|0.11
|Видьеског Исак
|1
|0.11
|Yoann Fellrath
|1
|0.11
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Пичках Пайя
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Elias Lindell
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Elmar Abraham
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сковде АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
4
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
5
3
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сковде АИК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
10%
1-15
4
33%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
4
27%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2
Сковде АИК
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0
Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Сковде АИК
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
45
26
18
17
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|8.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|10.
|2:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|1:2
|9
|3
|0
|6
|13 - 17
|9
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 9
|4
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|2:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|2:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|5 (3)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3