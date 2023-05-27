Тур: 31. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаГугганиг Лукас
31' Желтая карточкаStefano Surdanovic
1:0
34' ГолAmir Abdijanovic
1:1
60' ГолYadaly Diaby
80' Желтая карточкаНдиайе Пап-Альюн II
81' Желтая карточкаНухиу Атдхи
90'+4
Ход матча
23'
34'
1:0
60'
72'
81'
13
Касали
Тино
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
11
Букта
Чаба
15
Балик
Гусейн
13
Хелак
Аммар
31
Маак
Маттиас
23
Pius
Grabher
16
Torben
Rhein
12
Гуэнуш
Хаким
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаНападающий
- Нападающий
-
15 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
-
13 Хелак АммарВратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Torben RheinПолузащитник
-
12 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
22 Yadaly Diaby
-
-
-
35 Adriel
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Альтах
Аустрия Лустенау
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
23 матча
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.17
Среднее время на гол
66
77
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Среднее время на гол
45
110
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.7
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|10
|0.32
|Тибиди Алексис
|5
|0.16
|Бишоф Ной
|3
|0.1
|Jan Jurcec
|2
|0.06
|Форсон Аманква
|1
|0.03
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.03
|Йегер Лукас
|1
|0.03
|Гугганиг Лукас
|1
|0.03
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.03
|Amir Abdijanovic
|1
|0.03
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Балик Гусейн
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|11 (3)
|0.35
|Тейшейра Брайан
|6 (2)
|0.19
|Оливейра Андерсон
|5
|0.16
|Stefano Surdanovic
|4
|0.13
|Anthony Schmid
|3
|0.1
|Yadaly Diaby
|3
|0.1
|Michael Cheukoua
|3
|0.1
|Dario Grujic
|2
|0.06
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Маак Маттиас
|1
|0.03
|Pius Grabher
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Мотика Неманья
|1
|0.03
|Adriel
|1
|0.03
|Fabian Gmeiner
|0
|0
|Daniel Tiefenbach
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|8
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|8
|1
|Йегер Лукас
|8
|0
|Felix Strauss
|7
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Amir Abdijanovic
|2
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Андерсон
|7
|1
|Dario Grujic
|4
|2
|Pius Grabher
|7
|0
|Lukas Fridrikas
|6
|0
|Stefano Surdanovic
|4
|1
|Гуэнуш Хаким
|4
|0
|Тюркмен Джем
|4
|0
|Маак Маттиас
|3
|0
|Domenik Schierl
|3
|0
|Тейшейра Брайан
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Adriel
|2
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Michael Cheukoua
|1
|0
|Tobias Berger
|1
|0
|Кудосу Хенри
|1
|0
|Yuliwes Bellache
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Аустрия Лустенау
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
10
15
Альтах
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Аустрия Лустенау
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
17
Волевые поражения
9
20
Альтах
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Аустрия Лустенау
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
18
Волевые поражения
19
35
Голы по времени матча
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Пропущено
24
24
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
7
29%
29%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
7
29%
29%
6
25%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
6
25%
4
17%
76-90
Забито
12
25
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
3
25%
3
12%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
8
32%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
3
25%
5
20%
61-75
1
8%
5
20%
76-90
Пропущено
30
28
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
17%
2
7%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
5
17%
7
25%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
10
33%
10
36%
76-90
Забито
26
46
12 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 13
13 Не забивали 7
6
23%
4
9%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
4
15%
11
24%
31-45
4
15%
7
15%
46-60
6
23%
8
17%
61-75
4
15%
10
22%
76-90
Пропущено
54
52
21 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
9
17%
5
10%
1-15
5
9%
11
21%
16-30
7
13%
6
12%
31-45
12
22%
13
25%
46-60
5
9%
3
6%
61-75
16
30%
30%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2
Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
313
78
115
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
124
312
610
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
247
625
1318
328
526
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|7
|1
|63 - 19
|45
|2.
|30
|19
|6
|5
|53 - 26
|39
|3.
|30
|13
|12
|5
|51 - 35
|32
|4.
|30
|11
|9
|10
|53 - 48
|23
|5.
|30
|11
|6
|13
|46 - 43
|22
|6.
|30
|10
|5
|15
|41 - 59
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|6
|14
|49 - 50
|28
|2.
|31
|10
|10
|11
|45 - 53
|26
|3.
|31
|9
|6
|16
|38 - 51
|24
|4.
|31
|10
|7
|14
|43 - 52
|23
|5.
|31
|6
|9
|16
|28 - 52
|18
|6.
|31
|4
|11
|16
|26 - 48
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|6
|0
|26 - 9
|33
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|23 - 11
|29
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|15
|4
|6
|5
|27 - 28
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|20 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7