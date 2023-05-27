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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Альтах
1:1
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
23' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
31' Желтая карточка
Stefano Surdanovic
1:0
34' Гол
Amir Abdijanovic
1:1
60' Гол
Yadaly Diaby
80' Желтая карточка
Ндиайе Пап-Альюн II
81' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
90'+4
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
22
Amir
Abdijanovic
11
Букта
Чаба
7
Бишоф
Ной
15
Балик
Гусейн
13
Хелак
Аммар
31
Маак
Маттиас
5
Югоне
Жан
6
Dario
Grujic
7
Fabian
Gmeiner
23
Pius
Grabher
70
Stefano
Surdanovic
16
Torben
Rhein
12
Гуэнуш
Хаким
28
Оливейра
Андерсон
20
Lukas
Fridrikas
Альтах
4-3-3
Аустрия Лустенау
3-5-2

История личных встреч

Альтах
Аустрия Лустенау

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

23 матча

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:0
Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.17

Среднее время на гол

66
77

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Среднее время на гол

45
110

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.7
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 10 0.32
Тибиди Алексис 5 0.16
Бишоф Ной 3 0.1
Jan Jurcec 2 0.06
Форсон Аманква 1 0.03
Тартаротти Йоханнес 1 0.03
Йегер Лукас 1 0.03
Гугганиг Лукас 1 0.03
Mike-Steven Baehre 1 0.03
Amir Abdijanovic 1 0.03
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Балик Гусейн 0 0
Букта Чаба 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 11 (3) 0.35
Тейшейра Брайан 6 (2) 0.19
Оливейра Андерсон 5 0.16
Stefano Surdanovic 4 0.13
Anthony Schmid 3 0.1
Yadaly Diaby 3 0.1
Michael Cheukoua 3 0.1
Dario Grujic 2 0.06
Гуэнуш Хаким 1 0.03
Маак Маттиас 1 0.03
Pius Grabher 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Мотика Неманья 1 0.03
Adriel 1 0.03
Fabian Gmeiner 0 0
Daniel Tiefenbach 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 8 1
Эдокполор Носа Ийобоса 8 1
Йегер Лукас 8 0
Felix Strauss 7 0
Райтер Доминик 3 1
Гугганиг Лукас 4 0
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Хаудум Штефан 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Ндиайе Пап-Альюн II 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Amir Abdijanovic 2 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Балик Гусейн 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Андерсон 7 1
Dario Grujic 4 2
Pius Grabher 7 0
Lukas Fridrikas 6 0
Stefano Surdanovic 4 1
Гуэнуш Хаким 4 0
Тюркмен Джем 4 0
Маак Маттиас 3 0
Domenik Schierl 3 0
Тейшейра Брайан 3 0
Югоне Жан 3 0
Fabian Gmeiner 2 0
Мотика Неманья 2 0
Adriel 2 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Michael Cheukoua 1 0
Tobias Berger 1 0
Кудосу Хенри 1 0
Yuliwes Bellache 1 0

Результаты матчей

Альтах
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Аустрия Лустенау
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
15
Альтах
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Аустрия Лустенау
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
17

Волевые поражения

9
20
Альтах
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Аустрия Лустенау
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
18

Волевые поражения

19
35

Голы по времени матча

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Пропущено

24
24
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
7
29%
29%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
7
29%
29%
6
25%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
6
25%
4
17%
76-90

Забито

12
25
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
3
25%
3
12%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
8
32%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
3
25%
5
20%
61-75
1
8%
5
20%
76-90

Пропущено

30
28
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
17%
2
7%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
5
17%
7
25%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
10
33%
10
36%
76-90

Забито

26
46
12 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 13
13 Не забивали 7
6
23%
4
9%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
4
15%
11
24%
31-45
4
15%
7
15%
46-60
6
23%
8
17%
61-75
4
15%
10
22%
76-90

Пропущено

54
52
21 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
9
17%
5
10%
1-15
5
9%
11
21%
16-30
7
13%
6
12%
31-45
12
22%
13
25%
46-60
5
9%
3
6%
61-75
16
30%
30%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2
Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3 Аустрия Лустенау - Брюль 5:0

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
3
13
1.5
7
8
1
15
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
12
1.5
6
10
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
24
7
6
25
1.5
13
18
3
28
2.5
5
26

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 30 22 7 1 63 - 19 45
2.
Штурм
 30 19 6 5 53 - 26 39
3.
ЛАСК
 30 13 12 5 51 - 35 32
4.
Аустрия Вена
 30 11 9 10 53 - 48 23
5.
Рапид Вена
 30 11 6 13 46 - 43 22
6.
Аустрия Клагенфурт
 30 10 5 15 41 - 59 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 31 11 6 14 49 - 50 28
2.
Аустрия Лустенау
 31 10 10 11 45 - 53 26
3.
Хартберг
 31 9 6 16 38 - 51 24
4.
Сваровски Тироль
 31 10 7 14 43 - 52 23
5.
Альтах
 31 6 9 16 28 - 52 18
6.
Рид
 31 4 11 16 26 - 48 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 9 6 0 26 - 9 33
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 15 6 4 5 26 - 20 22
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 15 8 5 2 23 - 11 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 15 4 6 5 27 - 28 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 20 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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