Тур: 31. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0'
45' Желтая карточкаПровиденс Рубен
62' Желтая карточкаDiego Madritsch
1:0
66' ГолПровиденс Рубен
2:0
75' ГолАфдияй Донис
87' Желтая карточкаЛанг Кристоф
90'+3
Ход матча
45'
62'
66'
1:0
75'
2:0
87'
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
19
Julian
Turi
66
David
Ungar
71
Ланг
Кристоф
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Julian TuriЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 David UngarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг КристофНападающий
-
21 Leo MikicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
История личных встреч
Хартберг
Рид
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.22
Среднее время на гол
70
73
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.86
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|7 (3)
|0.23
|Афдияй Донис
|6 (1)
|0.19
|Провиденс Рубен
|6
|0.19
|Прокоп Доминик
|4
|0.13
|Айдын Окан
|3
|0.1
|Хайль Юрген
|2
|0.06
|Фадингер Лукас
|2
|0.06
|Mamadou Sangare
|2
|0.06
|Кривак Рене
|2
|0.06
|Фризер Доминик
|1
|0.03
|Альмог Эйлон
|1
|0.03
|Matija Horvat
|1
|0.03
|Зоннляйтнер Марио
|0
|0
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|4
|0.13
|Шаби Сейфедин
|4 (1)
|0.13
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.1
|Нутц Штефан
|2
|0.06
|Philipp Pomer
|2
|0.06
|Leo Mikic
|2
|0.06
|Matthias Gragger
|2
|0.06
|Belmin Beganovic
|1
|0.03
|Висмейер Юлиан
|1
|0.03
|Gontie Diomande
|1
|0.03
|Diego Madritsch
|1
|0.03
|Юришич Роко
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|8
|0
|Провиденс Рубен
|6
|0
|Matija Horvat
|4
|1
|Роттер Томас
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Ungar
|4
|2
|Лакнер Маркус
|5
|1
|Leo Mikic
|3
|2
|Michael Martin
|6
|0
|Кронбергер Лука
|4
|1
|Юришич Роко
|3
|1
|Цигль Марсель
|4
|0
|Моншайн Кристоф
|3
|0
|Philipp Pomer
|3
|0
|Denizcan Cosgun
|3
|0
|Diego Madritsch
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Радлингер Самуэль
|2
|0
|Шаби Сейфедин
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кингсли Майкл
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лутовац Александар
|1
|0
|Ланг Кристоф
|1
|0
|Matthias Gragger
|1
|0
|Jonas Wendlinger
|1
|0
|Maximilian Senft
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Рид
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
6
Хартберг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Рид
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
11
10
Хартберг
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
23% (7)
29% (9)
Рид
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
22
16
Голы по времени матча
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
2
9%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
3
13%
4
36%
76-90
Пропущено
27
22
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
8
30%
30%
5
23%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
1
4%
9
41%
61-75
6
22%
3
14%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Пропущено
24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
8%
5
21%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
6
25%
5
21%
61-75
5
21%
6
25%
76-90
Забито
38
28
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
5
13%
2
7%
1-15
5
13%
6
21%
16-30
6
16%
5
18%
31-45
6
16%
7
25%
46-60
9
24%
1
4%
61-75
7
18%
7
25%
76-90
Пропущено
51
46
24 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 25
6
12%
6
13%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
13
25%
8
17%
31-45
9
18%
4
9%
46-60
7
14%
14
30%
61-75
11
22%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1
Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2
Рид
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Рид - Альтах 0:1 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4
Альтах - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1
Результаты матчей
Хартберг
Рид
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
12 раз 39%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Рид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
88
312
115
114
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
79
312
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1813
1120
625
328
130
130
130
130
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|7
|1
|63 - 19
|45
|2.
|30
|19
|6
|5
|53 - 26
|39
|3.
|30
|13
|12
|5
|51 - 35
|32
|4.
|30
|11
|9
|10
|53 - 48
|23
|5.
|30
|11
|6
|13
|46 - 43
|22
|6.
|30
|10
|5
|15
|41 - 59
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|6
|14
|49 - 50
|28
|2.
|31
|10
|10
|11
|45 - 53
|26
|3.
|31
|9
|6
|16
|38 - 51
|24
|4.
|31
|10
|7
|14
|43 - 52
|23
|5.
|31
|6
|9
|16
|28 - 52
|18
|6.
|31
|4
|11
|16
|26 - 48
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|6
|0
|26 - 9
|33
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|23 - 11
|29
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|15
|4
|6
|5
|27 - 28
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|20 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7