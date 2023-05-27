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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Хартберг
2:0
Конец матча
Рид
0'
45' Желтая карточка
Провиденс Рубен
62' Желтая карточка
Diego Madritsch
1:0
66' Гол
Провиденс Рубен
2:0
75' Гол
Афдияй Донис
87' Желтая карточка
Ланг Кристоф
90'+3
35
Заллингер
Рафаэль
77
Marcel
Schantl
16
Зоннляйтнер
Марио
12
Штайнвендер
Михаэль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
28
Хайль
Юрген
8
Фадингер
Лукас
70
Провиденс
Рубен
1
Радлингер
Самуэль
19
Julian
Turi
6
Лакнер
Маркус
4
Цигль
Марсель
15
Matthias
Gragger
66
David
Ungar
29
Diego
Madritsch
17
Philipp
Pomer
71
Ланг
Кристоф
21
Leo
Mikic
45
Gontie
Diomande
Хартберг
4-1-4-1
Рид
3-4-3

История личных встреч

Хартберг
Рид

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:3
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
К
2:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.22

Среднее время на гол

70
73

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 7 (3) 0.23
Афдияй Донис 6 (1) 0.19
Провиденс Рубен 6 0.19
Прокоп Доминик 4 0.13
Айдын Окан 3 0.1
Хайль Юрген 2 0.06
Фадингер Лукас 2 0.06
Mamadou Sangare 2 0.06
Кривак Рене 2 0.06
Фризер Доминик 1 0.03
Альмог Эйлон 1 0.03
Matija Horvat 1 0.03
Зоннляйтнер Марио 0 0
Кайнц Тобиас 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 4 0.13
Шаби Сейфедин 4 (1) 0.13
Моншайн Кристоф 3 (2) 0.1
Нутц Штефан 2 0.06
Philipp Pomer 2 0.06
Leo Mikic 2 0.06
Matthias Gragger 2 0.06
Belmin Beganovic 1 0.03
Висмейер Юлиан 1 0.03
Gontie Diomande 1 0.03
Diego Madritsch 1 0.03
Юришич Роко 0 0
Michael Martin 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 8 0
Провиденс Рубен 6 0
Matija Horvat 4 1
Роттер Томас 5 0
Фадингер Лукас 5 0
Кайнц Тобиас 4 0
Фаркаш Патрик 4 0
Фризер Доминик 4 0
Прокоп Доминик 3 0
Афдияй Донис 3 0
Свете Рене 3 0
Диаките Усман 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Кривак Рене 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Ungar 4 2
Лакнер Маркус 5 1
Leo Mikic 3 2
Michael Martin 6 0
Кронбергер Лука 4 1
Юришич Роко 3 1
Цигль Марсель 4 0
Моншайн Кристоф 3 0
Philipp Pomer 3 0
Denizcan Cosgun 3 0
Diego Madritsch 3 0
Tin Plavotic 1 1
Радлингер Самуэль 2 0
Шаби Сейфедин 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кингсли Майкл 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лутовац Александар 1 0
Ланг Кристоф 1 0
Matthias Gragger 1 0
Jonas Wendlinger 1 0
Maximilian Senft 1 0

Результаты матчей

Хартберг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Рид
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

11
6
Хартберг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Рид
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

11
10
Хартберг
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
23% (7)
29% (9)
Рид
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

22
16

Голы по времени матча

Забито

23
11
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
2
9%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
3
13%
4
36%
76-90

Пропущено

27
22
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
8
30%
30%
5
23%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
1
4%
9
41%
61-75
6
22%
3
14%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Пропущено

24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
8%
5
21%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
6
25%
5
21%
61-75
5
21%
6
25%
76-90

Забито

38
28
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
5
13%
2
7%
1-15
5
13%
6
21%
16-30
6
16%
5
18%
31-45
6
16%
7
25%
46-60
9
24%
1
4%
61-75
7
18%
7
25%
76-90

Пропущено

51
46
24 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 25
6
12%
6
13%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
13
25%
8
17%
31-45
9
18%
4
9%
46-60
7
14%
14
30%
61-75
11
22%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1
Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2
Рид
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Рид - Альтах 0:1 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4
Альтах - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1

Результаты матчей

Хартберг
Рид

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
12 раз 39%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Рид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
3
12
1
15
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
9
3
12
1.5
3
13
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
18
13
11
20
1.5
6
25
3
28
2.5
1
30
1
30
3.5
1
30
1
30
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 30 22 7 1 63 - 19 45
2.
Штурм
 30 19 6 5 53 - 26 39
3.
ЛАСК
 30 13 12 5 51 - 35 32
4.
Аустрия Вена
 30 11 9 10 53 - 48 23
5.
Рапид Вена
 30 11 6 13 46 - 43 22
6.
Аустрия Клагенфурт
 30 10 5 15 41 - 59 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 31 11 6 14 49 - 50 28
2.
Аустрия Лустенау
 31 10 10 11 45 - 53 26
3.
Хартберг
 31 9 6 16 38 - 51 24
4.
Сваровски Тироль
 31 10 7 14 43 - 52 23
5.
Альтах
 31 6 9 16 28 - 52 18
6.
Рид
 31 4 11 16 26 - 48 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 9 6 0 26 - 9 33
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 15 6 4 5 26 - 20 22
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 15 8 5 2 23 - 11 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 15 4 6 5 27 - 28 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 20 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
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Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
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    • 46'
      Marcel Schantl уходит с поля. Тадич Дарио выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Рубен Провиденс получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Цигль Марсель уходит с поля. Nico Wiesinger выходит вместо него
    • Описание гола
      15'
      ГОООООЛ Рид забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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