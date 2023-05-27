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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Вольфсбергер
2:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
33' Гол
Балло Тьерно
2:0
43' Гол
Балло Тьерно
47' Желтая карточка
Osarenren Okungbowa
73' Желтая карточка
Устюндаг Джем
90'+5
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
5
Оерманн
Тим
27
Новак
Михаэль
16
Ляйтгеб
Марио
17
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
70
Балло
Тьерно
20
Augustine
Boakye
77
Мэлоун
Морис
13
Ожегович
Беньямин
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
17
Нашбергер
Йоханнес
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
19
Форст
Джастин
Вольфсбергер
3-4-3
Сваровски Тироль
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

3
2.2

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.55
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

35
55

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 14 (2) 0.45
Мэлоун Морис 8 0.26
Рёчер Торстен 6 0.19
Балло Тьерно 5 0.16
Augustine Boakye 4 0.13
Яшич Адис 2 0.06
Кершбаумер Константин 2 0.06
Новак Михаэль 1 0.03
Писингер Симон 1 0.03
Вергос Николаос 1 (1) 0.03
Ляйтгеб Марио 1 0.03
Визингер Дарио 1 0.03
Raphael Schifferl 1 0.03
Верачниг Николас 1 0.03
Шерцер Йонатан 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 9 (3) 0.29
Прелец Ник 6 0.19
Забитцер Томас 4 (1) 0.13
Огринец Санди 3 0.1
Мюллер Валентино 3 0.1
Рогель Жан 3 0.1
Шульц Кофи 2 0.06
Alexander Ranacher 2 0.06
Эртльталер Юлиус 2 0.06
Зульцбахер Лукас 1 0.03
Ринальди Лаутаро 1 0.03
Dominik Stumberger 1 0.03
Felix Bacher 1 0.03
Форст Джастин 1 0.03
Бехоунек Рафаэл 1 0.03
Нашбергер Йоханнес 1 0.03
Томич Денис 1 0.03
Блуме Брор 0 0
Скрбо Стефан 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 5 0
Писингер Симон 3 1
Верачниг Николас 4 0
Омич Эрвин 4 0
Ляйтгеб Марио 3 0
Кершбаумер Константин 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Балло Тьерно 3 0
Рёчер Торстен 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Барибо Тай 2 0
Яшич Адис 2 0
Raphael Schifferl 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Букузу Кевин 1 0
Оерманн Тим 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 5 2
Зульцбахер Лукас 7 0
Бехоунек Рафаэл 6 0
Мюллер Валентино 5 0
Osarenren Okungbowa 3 1
Эртльталер Юлиус 4 0
Блуме Брор 3 0
Огринец Санди 3 0
Dominik Stumberger 3 0
Alexander Ranacher 3 0
Прица Тим 3 0
Нашбергер Йоханнес 3 0
Прелец Ник 3 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Забитцер Томас 2 0
Рогель Жан 2 0
Устюндаг Джем 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Ожегович Беньямин 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сваровски Тироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

15
5
Вольфсбергер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сваровски Тироль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

22
15
Вольфсбергер
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Сваровски Тироль
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
26

Волевые поражения

37
20

Голы по времени матча

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
10%
3
13%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
5
24%
7
29%
29%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Пропущено

30
27
20 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
13%
5
19%
1-15
9
30%
2
7%
16-30
7
23%
8
30%
30%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
6
20%
3
11%
61-75
1
3%
4
15%
76-90

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
15%
6
30%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
4
15%
7
35%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
9
33%
2
10%
76-90

Пропущено

21
24
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
24%
2
8%
1-15
6
29%
1
4%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
19%
6
25%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
14%
11
46%
76-90

Забито

48
44
22 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
6
13%
9
20%
1-15
7
15%
5
11%
16-30
9
19%
14
32%
31-45
6
13%
6
14%
46-60
6
13%
3
7%
61-75
14
29%
29%
7
16%
76-90

Пропущено

51
51
33 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
9
18%
7
14%
1-15
15
29%
29%
3
6%
16-30
9
18%
11
22%
31-45
7
14%
11
22%
46-60
7
14%
4
8%
61-75
4
8%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2
Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2

Результаты матчей

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Точный счет

1:2
5 раз 31%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
1:3
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
2
8 раз 26%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
0
11 раз 35%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
6
9
2
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
6
9
6
1.5
6
10
5
10
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
20
11
15
16
1.5
12
19
7
24
2.5
6
25

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 30 22 7 1 63 - 19 45
2.
Штурм
 30 19 6 5 53 - 26 39
3.
ЛАСК
 30 13 12 5 51 - 35 32
4.
Аустрия Вена
 30 11 9 10 53 - 48 23
5.
Рапид Вена
 30 11 6 13 46 - 43 22
6.
Аустрия Клагенфурт
 30 10 5 15 41 - 59 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 31 11 6 14 49 - 50 28
2.
Аустрия Лустенау
 31 10 10 11 45 - 53 26
3.
Хартберг
 31 9 6 16 38 - 51 24
4.
Сваровски Тироль
 31 10 7 14 43 - 52 23
5.
Альтах
 31 6 9 16 28 - 52 18
6.
Рид
 31 4 11 16 26 - 48 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 9 6 0 26 - 9 33
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 15 6 4 5 26 - 20 22
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 15 8 5 2 23 - 11 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 15 4 6 5 27 - 28 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 20 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Thierno Ballo бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Thierno Ballo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль онлайн

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