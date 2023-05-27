Тур: 31. Стадион: Лавантталь Арена.
2:0
Конец матча
0'
1:0
33' ГолБалло Тьерно
2:0
43' ГолБалло Тьерно
47' Желтая карточкаOsarenren Okungbowa
73' Желтая карточкаУстюндаг Джем
90'+5
Ход матча
33'
1:0
43'
2:0
73'
17
Омич
Эрвин
70
Балло
Тьерно
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноНападающий
- Нападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
3
2.2
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.55
1.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
35
55
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|14 (2)
|0.45
|Мэлоун Морис
|8
|0.26
|Рёчер Торстен
|6
|0.19
|Балло Тьерно
|5
|0.16
|Augustine Boakye
|4
|0.13
|Яшич Адис
|2
|0.06
|Кершбаумер Константин
|2
|0.06
|Новак Михаэль
|1
|0.03
|Писингер Симон
|1
|0.03
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.03
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.03
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Raphael Schifferl
|1
|0.03
|Верачниг Николас
|1
|0.03
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|9 (3)
|0.29
|Прелец Ник
|6
|0.19
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.13
|Огринец Санди
|3
|0.1
|Мюллер Валентино
|3
|0.1
|Рогель Жан
|3
|0.1
|Шульц Кофи
|2
|0.06
|Alexander Ranacher
|2
|0.06
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.06
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.03
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.03
|Dominik Stumberger
|1
|0.03
|Felix Bacher
|1
|0.03
|Форст Джастин
|1
|0.03
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.03
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0.03
|Томич Денис
|1
|0.03
|Блуме Брор
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Писингер Симон
|3
|1
|Верачниг Николас
|4
|0
|Омич Эрвин
|4
|0
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Кершбаумер Константин
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Балло Тьерно
|3
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Raphael Schifferl
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Букузу Кевин
|1
|0
|Оерманн Тим
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|5
|2
|Зульцбахер Лукас
|7
|0
|Бехоунек Рафаэл
|6
|0
|Мюллер Валентино
|5
|0
|Osarenren Okungbowa
|3
|1
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Блуме Брор
|3
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Dominik Stumberger
|3
|0
|Alexander Ranacher
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Нашбергер Йоханнес
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Устюндаг Джем
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сваровски Тироль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
15
5
Вольфсбергер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сваровски Тироль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
22
15
Вольфсбергер
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Сваровски Тироль
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
16
26
Волевые поражения
37
20
Голы по времени матча
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
10%
3
13%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
5
24%
7
29%
29%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Пропущено
30
27
20 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
13%
5
19%
1-15
9
30%
2
7%
16-30
7
23%
8
30%
30%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
6
20%
3
11%
61-75
1
3%
4
15%
76-90
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
15%
6
30%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
4
15%
7
35%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
9
33%
2
10%
76-90
Пропущено
21
24
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
24%
2
8%
1-15
6
29%
1
4%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
19%
6
25%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
14%
11
46%
76-90
Забито
48
44
22 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
6
13%
9
20%
1-15
7
15%
5
11%
16-30
9
19%
14
32%
31-45
6
13%
6
14%
46-60
6
13%
3
7%
61-75
14
29%
29%
7
16%
76-90
Пропущено
51
51
33 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
9
18%
7
14%
1-15
15
29%
29%
3
6%
16-30
9
18%
11
22%
31-45
7
14%
11
22%
46-60
7
14%
4
8%
61-75
4
8%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2
Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2
Результаты матчей
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
Точный счет
1:2
5 раз 31%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
1:3
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
8 раз 26%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
0
11 раз 35%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
610
69
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
106
96
610
510
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
2011
1516
1219
724
625
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|7
|1
|63 - 19
|45
|2.
|30
|19
|6
|5
|53 - 26
|39
|3.
|30
|13
|12
|5
|51 - 35
|32
|4.
|30
|11
|9
|10
|53 - 48
|23
|5.
|30
|11
|6
|13
|46 - 43
|22
|6.
|30
|10
|5
|15
|41 - 59
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|6
|14
|49 - 50
|28
|2.
|31
|10
|10
|11
|45 - 53
|26
|3.
|31
|9
|6
|16
|38 - 51
|24
|4.
|31
|10
|7
|14
|43 - 52
|23
|5.
|31
|6
|9
|16
|28 - 52
|18
|6.
|31
|4
|11
|16
|26 - 48
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|6
|0
|26 - 9
|33
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|23 - 11
|29
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|15
|4
|6
|5
|27 - 28
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|20 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7