Тур: 10. Стадион: Гримста.
1:1
Первый тайм: 45+'
0'
16' Желтая карточкаAlexander Jensen
1:0
23' ГолПеттерссон Оскар
1:1
27' ГолСилисуфай Эди
30' Желтая карточкаAron Bjarnason I
Ход матча
16'
23'
27'
1:1
30'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Samuel HolmНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эзкан Эмиль
-
31 Malcolm Jeng
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Броммапойкарна
Сириус
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.75
1.11
Среднее время на гол
32
81
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.77
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|4 (1)
|0.4
|Васич Никола
|2
|0.2
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.1
|Alexander Jensen
|1
|0.1
|Richie Omorowa
|1
|0.1
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.1
|Marijan Cosic
|1
|0.1
|Акерманн Кевин
|1
|0.1
|Кроон Самуэль
|1
|0.1
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роше Джейми
|2
|0.2
|Алсанати Андре
|2
|0.2
|Хейер Мелкер
|1
|0.1
|Видгрен Деннис
|1
|0.1
|Матисен Маркус
|1
|0.1
|Aron Bjarnason I
|1
|0.1
|Силисуфай Эди
|1
|0.1
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.1
|Коструп Магнус
|0
|0
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Richie Omorowa
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сириус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
6
0
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сириус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2
Сириус
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2
АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Сириус
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|22 - 8
|22
|3.
|10
|6
|1
|3
|25 - 12
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|15 - 14
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|11.
|10
|3
|1
|6
|12 - 26
|10
|12.
|9
|3
|0
|6
|7 - 11
|9
|13.
|9
|1
|4
|4
|10 - 9
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|1:1
|10
|0
|6
|4
|10 - 18
|6
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|8 - 4
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|1:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|8.
|1:1
|6
|0
|5
|1
|5 - 8
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2