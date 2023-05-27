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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Броммапойкарна
1:1
Первый тайм: 45+'
Сириус
0'
16' Желтая карточка
Alexander Jensen
1:0
23' Гол
Петтерссон Оскар
1:1
27' Гол
Силисуфай Эди
30' Желтая карточка
Aron Bjarnason I

Ход матча

5'
Gustav Sandberg-Magnusson
Фрицсон Людвиг
 
16'
Alexander Jensen
 
23'
Петтерссон Оскар
(Richie Omorowa)
1:0
27'
1:1
Силисуфай Эди
30'
 
Aron Bjarnason I

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Сириус
2.80
3.58
3.65
Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
24
Акерманн
Кевин
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
19
Richie
Omorowa
15
Samuel
Holm
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
2
Нвадике
Патрик
14
Aron
Bjarnason
I
18
Викман
Адам
5
Роше
Джейми
20
Перссон
Хоаким
8
Стенссон
Даниэль
23
Силисуфай
Эди
28
Коструп
Магнус
Броммапойкарна
3-4-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Броммапойкарна
Сириус

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
К
1:3
ТМК
0:0
А
4:2
А
0:1
ТМК
1:1
С
1:0
С
3:1
К
1:3
ШК
2:0
С
2:2
С
3:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.75
1.11

Среднее время на гол

32
81

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.77
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 4 (1) 0.4
Васич Никола 2 0.2
Сёдерстрём Тим 1 0.1
Alexander Jensen 1 0.1
Richie Omorowa 1 0.1
Фрицсон Людвиг 1 0.1
Marijan Cosic 1 0.1
Акерманн Кевин 1 0.1
Кроон Самуэль 1 0.1
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Samuel Holm 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 2 0.2
Алсанати Андре 2 0.2
Хейер Мелкер 1 0.1
Видгрен Деннис 1 0.1
Матисен Маркус 1 0.1
Aron Bjarnason I 1 0.1
Силисуфай Эди 1 0.1
Мэтьюз Ташрик 1 0.1
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Richie Omorowa 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Samuel Holm 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Alexander Jensen 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сириус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

6
0
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сириус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2
Сириус
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2
АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Сириус

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Броммапойкарна
 1:1 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Юргорден
 10 5 1 4 15 - 14 16
7.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
8.
Кальмар
 9 4 2 3 12 - 10 14
9.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 1:1 10 0 6 4 10 - 18 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Броммапойкарна
 1:1 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 1:1 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 1:1 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
8.
Сириус
 1:1 6 0 5 1 5 - 8 5
9.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Сириус
2.80
3.58
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Броммапойкарна 1:1 Сириус онлайн

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