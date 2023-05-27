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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Броммапойкарна
1:2
Конец матча
Сириус
0'
16' Желтая карточка
Alexander Jensen
1:0
23' Гол
Петтерссон Оскар
1:1
27' Гол
Силисуфай Эди
30' Желтая карточка
Aron Bjarnason I
45' Желтая карточка
Торбьерн Эггем
45' Желтая карточка
Чалышир Андре
49' Желтая карточка
Richie Omorowa
1:2
64' Гол
Мэтьюз Ташрик
90'+6

Ход матча

5'
Gustav Sandberg-Magnusson
Фрицсон Людвиг
 
16'
Alexander Jensen
 
23'
Петтерссон Оскар
(Richie Omorowa)
1:0
27'
1:1
Силисуфай Эди
(Стенссон Даниэль)
30'
 
Aron Bjarnason I
45'
Торбьерн Эггем
 
45'
Чалышир Андре
 
46'
 
Алсанати Андре
Коструп Магнус
49'
Richie Omorowa
 
63'
 
Мэтьюз Ташрик
Викман Адам
64'
1:2
Мэтьюз Ташрик
(Aron Bjarnason I)
76'
Liam Jordan
Richie Omorowa
 
76'
Monir Jelassi
Чалышир Андре
 
82'
Кроон Самуэль
Акерманн Кевин
 
82'
 
Куаку Крис
Силисуфай Эди
83'
 
Malcolm Jeng
Перссон Хоаким
90'
 
Сьогрелл Херман
Aron Bjarnason I

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
24
Акерманн
Кевин
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
19
Richie
Omorowa
15
Samuel
Holm
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
2
Нвадике
Патрик
14
Aron
Bjarnason
I
18
Викман
Адам
5
Роше
Джейми
20
Перссон
Хоаким
8
Стенссон
Даниэль
23
Силисуфай
Эди
28
Коструп
Магнус
Броммапойкарна
3-4-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Броммапойкарна
Сириус

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
К
1:3
ТМК
0:0
А
4:2
А
0:1
ТМК
1:1
С
1:0
С
3:1
К
1:3
ШК
2:0
С
2:2
С
3:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.75
1.11

Среднее время на гол

32
81

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.77
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 4 (1) 0.4
Васич Никола 2 0.2
Сёдерстрём Тим 1 0.1
Alexander Jensen 1 0.1
Richie Omorowa 1 0.1
Фрицсон Людвиг 1 0.1
Marijan Cosic 1 0.1
Акерманн Кевин 1 0.1
Кроон Самуэль 1 0.1
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Samuel Holm 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 2 0.2
Мэтьюз Ташрик 2 0.2
Алсанати Андре 2 0.2
Aron Bjarnason I 1 0.1
Хейер Мелкер 1 0.1
Видгрен Деннис 1 0.1
Матисен Маркус 1 0.1
Силисуфай Эди 1 0.1
Стенссон Даниэль 0 0
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Richie Omorowa 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Samuel Holm 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Alexander Jensen 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сириус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
4
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

6
0
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сириус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2
Сириус
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2
АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Сириус

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Юргорден
 10 5 1 4 15 - 14 16
6.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
7.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
8.
Кальмар
 9 4 2 3 12 - 10 14
9.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
15.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
9.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
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Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Чалышир Андре получил желтую карточку от судьи
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