Тур: 10. Стадион: Гримста.
1:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаAlexander Jensen
1:0
23' ГолПеттерссон Оскар
1:1
27' ГолСилисуфай Эди
30' Желтая карточкаAron Bjarnason I
45' Желтая карточкаТорбьерн Эггем
45' Желтая карточкаЧалышир Андре
49' Желтая карточкаRichie Omorowa
1:2
64' ГолМэтьюз Ташрик
90'+6
Ход матча
16'
23'
27'
30'
45'
45'
49'
64'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Samuel HolmНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эзкан Эмиль
-
31 Malcolm Jeng
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Броммапойкарна
Сириус
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.75
1.11
Среднее время на гол
32
81
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.77
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|4 (1)
|0.4
|Васич Никола
|2
|0.2
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.1
|Alexander Jensen
|1
|0.1
|Richie Omorowa
|1
|0.1
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.1
|Marijan Cosic
|1
|0.1
|Акерманн Кевин
|1
|0.1
|Кроон Самуэль
|1
|0.1
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роше Джейми
|2
|0.2
|Мэтьюз Ташрик
|2
|0.2
|Алсанати Андре
|2
|0.2
|Aron Bjarnason I
|1
|0.1
|Хейер Мелкер
|1
|0.1
|Видгрен Деннис
|1
|0.1
|Матисен Маркус
|1
|0.1
|Силисуфай Эди
|1
|0.1
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сириус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
4
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
6
0
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сириус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2
Сириус
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2
АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Сириус
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
37
19
19
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2