Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
80' Желтая карточкаХетемай Перпарим
82' Желтая карточкаПаананен Алекси
90' Желтая карточкаАсири Абдулфаттах
90'+6
Ход матча
80'
82'
83'
30
Otto
Hautamo
44
Ндом
Али
9
De
25
Илиев
Деян
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
- Основной состав
-
30 Otto HautamoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Мариехамн
ХИК
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
44 матча
6.8%
93.2%
0 побед 3 ничьи 41 победа
Первый тайм
38.6%
61.4%
0 побед 17 ничьих 27 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 6 ничьих 34 победы
53 матча
9.4%
13.2%
77.4%
5 побед 7 ничьих 41 победа
Первый тайм
1.9%
47.2%
50.9%
1 победа 25 ничьих 27 побед
Второй тайм
13.2%
22.6%
64.2%
7 побед 12 ничьих 34 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.6
0.48
Среднее время на гол
150
185
Всего голов
83
36
Голов в среднем за матч
2.52
1.8
Среднее время на гол
35
50
Всего голов
95
52
Голов в среднем за матч
1.79
0.98
Тотал матчей
2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 47%
Меньше 53%
28
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
45
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
50
91
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.25
|Лахти Тими
|2
|0.25
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.13
|Анини Самуэль
|1
|0.13
|Нгамба Альваро
|1
|0.13
|De
|1
|0.13
|Сумусало Микко
|0
|0
|Гранлунд Альбин
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|6 (1)
|0.6
|Оллила Туомас
|3
|0.3
|Мерилуото Кай
|2
|0.2
|Topi Keskinen
|1
|0.1
|Maksim Stjopin
|1
|0.1
|Танака Атому
|1
|0.1
|Паананен Алекси
|1
|0.1
|Тенхо Миро
|1
|0.1
|Пелтола Матти
|1
|0.1
|Liam Moeller
|1
|0.1
|Райтала Юкка
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|1
|Ндом Али
|3
|0
|De
|3
|0
|Usman Suleman
|3
|0
|Лахти Тими
|2
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Оллила Туомас
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ХИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
5
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
13
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
18
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
57%
76-90
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1
Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1
ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0
Результаты матчей
Мариехамн
ХИК
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
26
55
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2