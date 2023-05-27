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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:0
Конец матча
ХИК
0'
80' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
82' Желтая карточка
Паананен Алекси
83' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Асири Абдулфаттах
90'+6
30
Otto
Hautamo
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
22
Гранлунд Альбин
23
Сумусало
Микко
10
Хопкатт
Джейми
5
Usman
Suleman
44
Ндом
Али
7
Сьорос
Рику
11
Нгуекам
Ариэль
9
De
25
Илиев
Деян
14
Пелтола
Матти
15
Тенхо
Миро
4
Тойвио
Йоона
22
Райтала
Юкка
29
Олусанья
Антони
56
Хетемай
Перпарим
19
Паананен
Алекси
18
Topi
Keskinen
9
Радулович
Боян
42
Мерилуото
Кай
Мариехамн
ХИК

История личных встреч

Мариехамн
ХИК

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

44 матча

6.8%
93.2%
0 побед 3 ничьи 41 победа

Первый тайм

38.6%
61.4%
0 побед 17 ничьих 27 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 6 ничьих 34 победы

53 матча

9.4%
13.2%
77.4%
5 побед 7 ничьих 41 победа

Первый тайм

1.9%
47.2%
50.9%
1 победа 25 ничьих 27 побед

Второй тайм

13.2%
22.6%
64.2%
7 побед 12 ничьих 34 победы

История матчей

В
1:0
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
0:5
В
6:1
К
3:1
VEL
1:2
В
3:0
В
0:2
В
2:1
К
2:2
В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
1:0
В
2:0
В
1:1
К
0:3
В
1:1
В
0:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
4:0
В
0:2
К
5:1
В
1:0
В
5:1
КС
1:2
В
0:2
В
1:0
В
6:1
В
0:5
В
0:0
КЛ(2
0:4
КЛ(2
6:0
В
5:1
В
0:2
В
3:1
В
0:2
В
1:0
В
2:0
КЛ
4:0
В
3:1
К
3:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
3:1
В
4:0
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.6
0.48

Среднее время на гол

150
185

Всего голов

83
36

Голов в среднем за матч

2.52
1.8

Среднее время на гол

35
50

Всего голов

95
52

Голов в среднем за матч

1.79
0.98

Тотал матчей

2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 47%
Меньше 53%
28
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
45
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

50
91

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.25
Лахти Тими 2 0.25
Нгуекам Ариэль 1 0.13
Анини Самуэль 1 0.13
Нгамба Альваро 1 0.13
De 1 0.13
Сумусало Микко 0 0
Гранлунд Альбин 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 6 (1) 0.6
Оллила Туомас 3 0.3
Мерилуото Кай 2 0.2
Topi Keskinen 1 0.1
Maksim Stjopin 1 0.1
Танака Атому 1 0.1
Паананен Алекси 1 0.1
Тенхо Миро 1 0.1
Пелтола Матти 1 0.1
Liam Moeller 1 0.1
Райтала Юкка 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 2 1
Ндом Али 3 0
De 3 0
Usman Suleman 3 0
Лахти Тими 2 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Сумусало Микко 1 0
Гранлунд Альбин 1 0
Нгуекам Ариэль 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Анини Самуэль 1 0
Daniel Enqvist 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Оллила Туомас 2 0
Пелтола Матти 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Паананен Алекси 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Олусанья Антони 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ХИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
5
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
13
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
18

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
3
23%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1
Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1
ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0

Результаты матчей

Мариехамн
ХИК

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
6
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 2 0 11 - 2 20
2.
КуПС
 10 6 1 3 11 - 5 19
3.
ХИК
 10 5 4 1 19 - 8 19
4.
Оулу
 9 4 2 3 12 - 14 14
5.
Хонка
 10 3 3 4 8 - 8 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Хака
 9 2 3 4 13 - 16 9
8.
КТП
 9 2 3 4 8 - 13 9
9.
Интер Турку
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
ВПС
 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
7.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Интер Турку
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 5 1 0 4 4 - 9 3
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Весь список
  • 61'
    Мерилуото Кай уходит с поля. Хостикка Сантери выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Хопкатт Джейми уходит с поля. Саллинен Оскари выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мариехамн 0:0 ХИК онлайн

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