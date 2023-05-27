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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Стяуа
0:3
Первый тайм: 36'
Рапид Бухарест
0'
0:1
7' Гол
Лукассен Кевин
0:2
17' Гол
Stefan Panoiu
0:3
26' Гол
Якоб Паул

Ход матча

7'
0:1
Лукассен Кевин
(Папо Джейсон)
17'
0:2
Stefan Panoiu
26'
0:3
Якоб Паул
(Лукассен Кевин)

Владение мячом

32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
80
Радаславеску
Эдуард
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
90
Virgil
Andrei
Draghia
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
17
Stefan
Panoiu
96
Папо
Джейсон
70
Бамгбойе
Фуншо
42
Лукассен
Кевин
Стяуа
Рапид Бухарест

История личных встреч

Стяуа
Рапид Бухарест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

5.3%
63.2%
31.5%
1 победа 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.91

Среднее время на гол

80
99

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.88

Среднее время на гол

82
102

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
100

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.23
Коман Флоринел 8 0.2
Кордя Андрей 7 0.18
Шут Адриан 5 0.13
Попеску Октавиан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Микулеску Давид 3 0.08
Омрани Билель 2 0.05
Сореску Деян 2 0.05
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 22 (12) 0.55
Сефер Антонио 6 0.15
Сэпунару Кристиан 4 (1) 0.1
Stefan Panoiu 4 0.1
Албу Кристиан 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.05
Кяйт Маттиас 2 0.05
Лукассен Кевин 2 0.05
Мораис Жуниор II 2 0.05
Григоре Драгош 2 0.05
Якоб Паул 2 0.05
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Папо Джейсон 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 9 1
Радунович Ристо 7 0
Коман Флоринел 6 0
Кордя Андрей 6 0
Микулеску Давид 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Пантя Александру 5 0
Тамм Йоонас 4 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 4 0
Тарновану Стефан 3 0
Шут Адриан 3 0
Русу Богдан 2 0
Омрани Билель 2 0
Николае Дикэ 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Ilias Charalampous 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 7 1
Ионицэ Александру II 5 1
Сэпунару Кристиан 6 0
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Молдован Хорациу 5 0
Сефер Антонио 5 0
Костаче Ионуц 3 1
Црепуля Любян 4 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Онгенда Эрвин 1 0
Белу Клаудиу 1 0

Результаты матчей

Стяуа
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Рапид Бухарест
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
55% (11)
40% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

10
10
Стяуа
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Рапид Бухарест
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

19
31
Стяуа
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (14)
36% (14)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)
Рапид Бухарест
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
21% (8)
36% (14)
44% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (6)
49% (19)
36% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

26
8

Волевые поражения

29
41

Голы по времени матча

Забито

36
18
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
4
11%
3
17%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
3
8%
3
17%
31-45
11
31%
5
28%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
10
28%
5
28%
76-90

Пропущено

22
28
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
9%
4
14%
1-15
3
14%
9
32%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
4
18%
5
18%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
6
27%
5
18%
76-90

Забито

27
34
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
11%
5
15%
1-15
6
22%
6
18%
16-30
4
15%
7
21%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
5
19%
7
21%
76-90

Пропущено

25
17
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
12%
3
18%
1-15
6
24%
3
18%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Забито

63
52
25 В 1-м тайме 25
38 Во 2-м тайме 27
23 Забивали первыми 20
6 Не забивали 8
7
11%
8
15%
1-15
11
17%
7
13%
16-30
7
11%
10
19%
31-45
15
24%
9
17%
46-60
8
13%
6
12%
61-75
15
24%
12
23%
76-90

Пропущено

47
45
23 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 27
5
11%
7
16%
1-15
9
19%
12
27%
16-30
9
19%
6
13%
31-45
5
11%
8
18%
46-60
8
17%
5
11%
61-75
11
23%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1

Результаты матчей

Стяуа
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
8 раз 40%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 44%
2
12 раз 31%
3
5 раз 13%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 38%
2
12 раз 31%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
18
2
10
9
1.5
11
9
6
13
2.5
4
16
2
17
3.5
1
19
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
6
9
11
1.5
5
14
1
19
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
3
0.5
Больше Меньше
31
8
19
20
1.5
16
23
7
32
2.5
4
35
2
37
3.5
1
38
1
38
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 9 5 3 1 20 - 12 50
2.
Стяуа
 0:3 10 5 2 3 14 - 13 46
3.
ЧФР Клуж
 9 2 4 3 10 - 12 42
4.
Университатя Крайова
 9 3 4 2 15 - 13 40
5.
Рапид Бухарест
 3:0 10 3 3 4 15 - 19 38
6.
Сепси
 9 1 2 6 9 - 14 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 5 5 0 0 16 - 7 47
2.
Стяуа
 0:3 5 3 1 1 7 - 6 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 3:0 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 8 35
3.
Рапид Бухарест
 3:0 5 1 1 3 8 - 14 30
4.
Стяуа
 0:3 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 22 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • 35'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • Травма, повреждение
    34'
    Stefan Panoiu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Олару Дариус из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 33'
    Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 33'
    Сэпунару Кристиан успешно блокирует удар.
  • 33'
    Коман Флоринел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Радаславеску Эдуард из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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