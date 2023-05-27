Тур: 10. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Колтеску Себастьян
0:3
Первый тайм: 36'
Ход матча
7'
0:1
17'
0:2
26'
0:3
Владение мячом
27
Олару
Дариус
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Попа ДэвидНападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Стяуа
Рапид Бухарест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
5.3%
63.2%
31.5%
1 победа 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
0.91
Среднее время на гол
80
99
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.09
0.88
Среднее время на гол
82
102
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
100
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|9
|0.23
|Коман Флоринел
|8
|0.2
|Кордя Андрей
|7
|0.18
|Шут Адриан
|5
|0.13
|Попеску Октавиан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Тамм Йоонас
|3
|0.08
|Микулеску Давид
|3
|0.08
|Омрани Билель
|2
|0.05
|Сореску Деян
|2
|0.05
|Олару Дариус
|1
|0.03
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.03
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.03
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|22 (12)
|0.55
|Сефер Антонио
|6
|0.15
|Сэпунару Кристиан
|4 (1)
|0.1
|Stefan Panoiu
|4
|0.1
|Албу Кристиан
|3
|0.08
|Ионицэ Александру II
|2
|0.05
|Кяйт Маттиас
|2
|0.05
|Лукассен Кевин
|2
|0.05
|Мораис Жуниор II
|2
|0.05
|Григоре Драгош
|2
|0.05
|Якоб Паул
|2
|0.05
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|9
|1
|Радунович Ристо
|7
|0
|Коман Флоринел
|6
|0
|Кордя Андрей
|6
|0
|Микулеску Давид
|6
|0
|Эджума Малком
|4
|1
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Олару Дариус
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Пантя Александру
|5
|0
|Тамм Йоонас
|4
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Сореску Деян
|4
|0
|Тарновану Стефан
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Русу Богдан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Ilias Charalampous
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|7
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Сэпунару Кристиан
|6
|0
|Оня Рэзван
|6
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Молдован Хорациу
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Костаче Ионуц
|3
|1
|Црепуля Любян
|4
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Рапид Бухарест
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
55% (11)
40% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
10
10
Стяуа
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Рапид Бухарест
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
19
31
Стяуа
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (14)
36% (14)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)
Рапид Бухарест
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
21% (8)
36% (14)
44% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (6)
49% (19)
36% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
26
8
Волевые поражения
29
41
Голы по времени матча
Забито
36
18
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
4
11%
3
17%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
3
8%
3
17%
31-45
11
31%
5
28%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
10
28%
5
28%
76-90
Пропущено
22
28
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
9%
4
14%
1-15
3
14%
9
32%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
4
18%
5
18%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
6
27%
5
18%
76-90
Забито
27
34
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
11%
5
15%
1-15
6
22%
6
18%
16-30
4
15%
7
21%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
5
19%
7
21%
76-90
Пропущено
25
17
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
12%
3
18%
1-15
6
24%
3
18%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Забито
63
52
25 В 1-м тайме 25
38 Во 2-м тайме 27
23 Забивали первыми 20
6 Не забивали 8
7
11%
8
15%
1-15
11
17%
7
13%
16-30
7
11%
10
19%
31-45
15
24%
9
17%
46-60
8
13%
6
12%
61-75
15
24%
12
23%
76-90
Пропущено
47
45
23 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 27
5
11%
7
16%
1-15
9
19%
12
27%
16-30
9
19%
6
13%
31-45
5
11%
8
18%
46-60
8
17%
5
11%
61-75
11
23%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1
Результаты матчей
Стяуа
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
8 раз 40%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 44%
2
12 раз 31%
3
5 раз 13%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 38%
2
12 раз 31%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стяуа
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
182
109
119
613
416
217
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
136
911
514
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
363
Больше Меньше
318
1920
1623
732
435
237
138
138
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|50
|2.
|0:3
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|46
|3.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|42
|4.
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|40
|5.
|3:0
|10
|3
|3
|4
|15 - 19
|38
|6.
|9
|1
|2
|6
|9 - 14
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|31
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|9
|0
|0
|9
|1 - 19
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|47
|2.
|0:3
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|39
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|25
|4.
|3:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|36
|2.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|35
|3.
|3:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 14
|30
|4.
|0:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|22 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|19
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|16 (1)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11