Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Г О О О О Л - Якоб Паул правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

26' Лукассен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Коман Флоринел выиграл воздушное противоборство у Джейсон Папо.

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

21' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Joyskim Dawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

19' Пантя Александру из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Stefan Panoiu из команды Рапид Бухарест забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

17' Оня Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Stefan Panoiu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Пантя Александру наказан за толчок Florin Stefan

9' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

9' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

9' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Радунович Ристо из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Джейсон Папо сделал результативную передачу.

7' Г О О О О Л - Лукассен Кевин забивает с правой ноги!

7' Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Коман Флоринел бьет со штрафного в створ, но Virgil Andrei Draghia держит все под контролем

5' Игрок из команды Стяуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Коман Флоринел из команды Стяуа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

2' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Харуц Денис выиграл воздушное противоборство у Джейсон Папо.