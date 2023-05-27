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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Стяуа
1:5
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
0:1
7' Гол
Лукассен Кевин
0:2
17' Гол
Stefan Panoiu
0:3
26' Гол
Якоб Паул
45' Желтая карточка
Лукассен Кевин
45' Желтая карточка
Радунович Ристо
1:3
58' Гол
Попеску Октавиан
63' Красная карточка
Попеску Октавиан
1:4
68' Гол
Бамгбойе Фуншо
76' Желтая карточка
Албу Кристиан
77' Желтая карточка
Омрани Билель
77' Желтая карточка
Штефан Флорин
1:5
79' Гол
Бамгбойе Фуншо
90'+2
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
80
Радаславеску
Эдуард
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
90
Virgil
Andrei
Draghia
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
17
Stefan
Panoiu
96
Папо
Джейсон
70
Бамгбойе
Фуншо
42
Лукассен
Кевин
Стяуа
Рапид Бухарест

История личных встреч

Стяуа
Рапид Бухарест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

5.3%
63.2%
31.5%
1 победа 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.91

Среднее время на гол

80
99

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.88

Среднее время на гол

82
102

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
100

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.23
Коман Флоринел 8 0.2
Кордя Андрей 7 0.18
Шут Адриан 5 0.13
Попеску Октавиан 4 0.1
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Микулеску Давид 3 0.08
Омрани Билель 2 0.05
Сореску Деян 2 0.05
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Крецу Валентин 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 22 (12) 0.55
Сефер Антонио 6 0.15
Сэпунару Кристиан 4 (1) 0.1
Stefan Panoiu 4 0.1
Албу Кристиан 3 0.08
Бамгбойе Фуншо 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.05
Кяйт Маттиас 2 0.05
Лукассен Кевин 2 0.05
Мораис Жуниор II 2 0.05
Якоб Паул 2 0.05
Григоре Драгош 2 0.05
Оня Рэзван 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Папо Джейсон 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 9 1
Радунович Ристо 8 0
Попеску Октавиан 5 1
Коман Флоринел 6 0
Кордя Андрей 6 0
Микулеску Давид 6 0
Эджума Малком 4 1
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Пантя Александру 5 0
Тамм Йоонас 4 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 4 0
Омрани Билель 3 0
Тарновану Стефан 3 0
Шут Адриан 3 0
Русу Богдан 2 0
Николае Дикэ 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Ilias Charalampous 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 7 1
Ионицэ Александру II 5 1
Сэпунару Кристиан 6 0
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Молдован Хорациу 5 0
Сефер Антонио 5 0
Костаче Ионуц 3 1
Црепуля Любян 4 0
Албу Кристиан 4 0
Лукассен Кевин 3 0
Якоб Паул 3 0
Штефан Флорин 3 0
Муту Адриан 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Папо Джейсон 2 0
Онгенда Эрвин 1 0
Белу Клаудиу 1 0

Результаты матчей

Стяуа
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Рапид Бухарест
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
55% (11)
40% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

11
10
Стяуа
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Рапид Бухарест
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

19
31
Стяуа
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (14)
35% (14)
30% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
38% (15)
33% (13)
Рапид Бухарест
30%
70%
9 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (9)
35% (14)
43% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
48% (19)
35% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

30
41

Голы по времени матча

Забито

37
23
12 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
22 Не забивали 26
4
11%
4
17%
1-15
5
14%
3
13%
16-30
3
8%
3
13%
31-45
12
32%
5
22%
46-60
3
8%
2
9%
61-75
10
27%
6
26%
76-90

Пропущено

27
29
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
11%
4
14%
1-15
5
19%
9
31%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
7
26%
5
17%
76-90

Забито

27
34
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
24 Не забивали 22
3
11%
5
15%
1-15
6
22%
6
18%
16-30
4
15%
7
21%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
5
19%
7
21%
76-90

Пропущено

25
17
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
12%
3
18%
1-15
6
24%
3
18%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Забито

64
57
25 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 21
6 Не забивали 8
7
11%
9
16%
1-15
11
17%
9
16%
16-30
7
11%
10
18%
31-45
16
25%
9
16%
46-60
8
13%
7
12%
61-75
15
23%
13
23%
76-90

Пропущено

52
46
26 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 16
31 Не пропускали 28
6
12%
7
15%
1-15
11
21%
12
26%
16-30
9
17%
6
13%
31-45
5
10%
9
20%
46-60
9
17%
5
11%
61-75
12
23%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1

Результаты матчей

Стяуа
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
8 раз 40%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 45%
2
12 раз 30%
3
5 раз 13%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 38%
2
12 раз 30%
0
8 раз 20%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
18
2
10
10
1.5
11
9
6
14
2.5
4
16
2
18
3.5
1
19
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
9
11
1.5
6
14
1
19
2.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
37
3
0.5
Больше Меньше
32
8
19
21
1.5
17
23
7
33
2.5
5
35
2
38
3.5
2
38
1
39
4.5
1
39

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 9 5 3 1 20 - 12 50
2.
Стяуа
 10 5 2 3 15 - 15 46
3.
ЧФР Клуж
 9 2 4 3 10 - 12 42
4.
Университатя Крайова
 9 3 4 2 15 - 13 40
5.
Рапид Бухарест
 10 3 3 4 17 - 20 38
6.
Сепси
 9 1 2 6 9 - 14 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 5 5 0 0 16 - 7 47
2.
Стяуа
 5 3 1 1 8 - 8 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 8 35
3.
Рапид Бухарест
 5 1 1 3 10 - 15 30
4.
Стяуа
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 22 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
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