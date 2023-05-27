Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Florin Stefan нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Florin Stefan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Албу Кристиан пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

83' Удар от ворот произведет Стяуа

82' Florin Stefan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Adrian Sut наказан за толчок Сэпунару Кристиан

81' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Г О О О О Л - Бамгбойе Фуншо забивает с правой ноги!

78' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Florin Stefan получает желтую карточку за нырок

77' Омрани Билель получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Безумный фол. Омрани Билель грубо играет против соперника. Пострадал Florin Stefan

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Албу Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

75' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Лукассен Кевин уходит с поля и его заменяет Alexandru Stan

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Олару Дариус из команды Стяуа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Бамгбойе Фуншо забивает с правой ноги!

68' Якоб Паул создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Лукассен Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Стяуа

67' Бамгбойе Фуншо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Оня Рэзван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' УДАЛЕНИЕ! - Octavian Popescu удален за серьёзный фол

62' Безумный фол. Octavian Popescu грубо играет против соперника. Пострадал Бамгбойе Фуншо

62' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали

61' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

60' Удар от ворот произведет Стяуа

60' Stefan Panoiu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

59' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Octavian Popescu из команды Стяуа

58' Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Стяуа

55' Матч возобновлен

55' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Cristian Ignat

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Adrian Sut из команды Стяуа в офсайде

53' Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Матч возобновлен

52' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Стяуа пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

51' Албу Кристиан выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

51' Florin Stefan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Матч возобновлен

49' Харуц Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Джейсон Папо выиграл воздушное противоборство у Харуц Денис

47' Матч возобновлен

47' Матч приостановлен из-за петард на поле

47' Octavian Popescu из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Тактическая замена. Joyskim Dawa уходит с поля и его заменяет Попеску Овидиу

46' Тактическая замена. Радаславеску Эдуард уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu