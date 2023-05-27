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Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Вестерло
1:3
Конец матча
Гент
0'
22' Желтая карточка
Самуаз Матисс
1:0
23' Гол
Шадли Насер
1:1
27' Гол
Юльсагер Эндрю
1:2
76' Гол
Кейперс Уго
1:3
81' Гол
Тиссудали Тарик
90'+3
20
Гиллекенс
Ник
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
39
Томас
ван
ден
Кейбус
7
Lucas
Van
Eenoo
8
Мадсен
Николас
5
Шадли
Насер
79
Мацуо
Юсуке
45
Nene
Dorgeles
1
Нарди
Поль
18
Самуаз
Матисс
4
Пёнтковски
Камиль
23
Торунарига
Джордан
14
Кастро-Монтес
Алессио
7
Хон
Хён-Сок
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
17
Юльсагер
Эндрю
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
Вестерло
4-4-2
Гент
4-4-2

История личных встреч

Вестерло
Гент

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

3.11
1.2

Среднее время на гол

28
75

Всего голов

45
23

Голов в среднем за матч

2.37
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

38
74

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nene Dorgeles 5 1
Шадли Насер 1 0.2
Йорданов Эдиссон 1 0.2
Томас ван ден Кейбус 1 0.2
Кюйпер Максим 1 0.2
Mathias Fixelles 1 0.2
Lucas Van Eenoo 0 0
Диркс Тюр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 6 1.2
Кейперс Уго 4 0.8
Кумс Свен 1 0.2
Юльсагер Эндрю 1 0.2
Тиссудали Тарик 1 0.2
Хон Хён-Сок 1 0.2
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 0
Йорданов Эдиссон 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Томас ван ден Кейбус 1 0
Мацуо Юсуке 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1
Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2
Гент
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1
Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3

Результаты матчей

Вестерло
Гент

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 7 - 9 5
3.
Вестерло
 5 1 1 3 10 - 13 4
4.
Стандард
 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Вестерло
 3 1 0 2 7 - 8 3
3.
Стандард
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 7 - 5 4
3.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 3 1
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Орбан Гифт 6
Вестерло Nene Dorgeles 5
Гент Кейперс Уго 4 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 3 (1)
Серкль Брюгге Сомерс Тибо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Альсате Стивен 1 1
Серкль Брюгге Christiaan Ravych 1 1
Вестерло Пердикицци Пьетро 2
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 2
Серкль Брюгге Фрэнсис Абу 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Юльсагер Эндрю бьет в цель!
    • 23'
      Максим де Кёйпер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Шадли Насер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Матисс Самуас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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