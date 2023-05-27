Тур: 5. Стадион: Хет Куипие.
0'
22' Желтая карточкаСамуаз Матисс
1:0
23' ГолШадли Насер
1:1
27' ГолЮльсагер Эндрю
1:2
76' ГолКейперс Уго
1:3
81' ГолТиссудали Тарик
90'+3
Ход матча
22'
23'
1:0
27'
1:1
76'
1:2
81'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
79
Мацуо
Юсуке
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Вестерло
Гент
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
3.11
1.2
Среднее время на гол
28
75
Всего голов
45
23
Голов в среднем за матч
2.37
1.21
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
38
74
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nene Dorgeles
|5
|1
|Шадли Насер
|1
|0.2
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.2
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.2
|Кюйпер Максим
|1
|0.2
|Mathias Fixelles
|1
|0.2
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|6
|1.2
|Кейперс Уго
|4
|0.8
|Кумс Свен
|1
|0.2
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.2
|Тиссудали Тарик
|1
|0.2
|Хон Хён-Сок
|1
|0.2
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|0
|Йорданов Эдиссон
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0
|Мацуо Юсуке
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
5
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1
Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2
Гент
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1
Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3
Результаты матчей
Вестерло
Гент
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|3.
|5
|1
|1
|3
|10 - 13
|4
|4.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Орбан Гифт
|6
|Вестерло
|Nene Dorgeles
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|3 (1)
|Серкль Брюгге
|Сомерс Тибо
|2 (1)
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Серкль Брюгге
|Christiaan Ravych
|1 1
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|2
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|2
|Серкль Брюгге
|Фрэнсис Абу
|2