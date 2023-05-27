Первый тайм

9' Пока трудно отдать кому-то преимущество в этом матче. Игра примерно равная наблюдается на первых минутах, плюс-минус.

8' "Аль-Иттифак" зарабатывает угловой на левом фланге, Слити выполняет подачу корнера, и не возникает остроты у ворот гостей, а потом ближе к центру поля хозяева фолят против Гариба.

6' В прошлом туре "Аль-Наср" одержал волевую победу над "Аль-Шабабом", уйдя со счёта 0:2. Посмотрим, как получится на этот раз у команды Роналду против другого соперника.

5' С левого фланга подача следует у гостей на Андерсона Талиску, который тоже падает и пробивал головой значительно левее створа. Возможно, ещё офсайд был, но "вне игры" не зафиксировано.

4' "Аль-Наср" играет в желто-синей форме, тогда как "Аль-Иттифак" предстал на футбольном поле в зелёно-бело-красной расцветке.

3' Падение игрока "Аль-Иттифака" в чужой штрафной площади соперника, но судья и не думает свистеть, не назначается пенальти в ворота "Аль-Насра". Это Ниаките оказался на газоне после контакта с аль-Амри.