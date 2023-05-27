Тур: 29.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
48 Виктор ПаулоВратарь
- Защитник
-
3 Фуад АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Слити НаимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Алсаяф ХамадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Кайсон РобинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Antonio Cazorla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Бушаль НавафЗащитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
-
78 Ладжами АлиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Кашиш МаджедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Еличич Динко
История личных встреч
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.62
1.31
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттифак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниакате Юссуф
|7 (1)
|0.24
|Кайсон Робин
|6 (2)
|0.21
|Витиньо Виктор
|3
|0.1
|Аль-Кувайкиби Мохаммед
|2
|0.07
|Сануси Альхусави
|2
|0.07
|Аль-Салем Абдулла
|1
|0.03
|Абдулла Хаззази Али
|1
|0.03
|Слити Наим
|1
|0.03
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Аль-Мовалад Саид
|0
|0
|Тиссеран Марсель
|0
|0
|Аль‑Обайд Абдуррахман
|0
|0
|Аль-Гамди Хамед
|0
|0
|Аль-Гамди Файсал
|0
|0
|Хазази Наваф
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|18 (2)
|0.62
|Роналду Криштиану
|14 (5)
|0.48
|Гариб Абдуррахман
|6
|0.21
|Густаво Диас
|4
|0.14
|Яхья Айман
|4
|0.14
|Абубакар Венсан
|4
|0.14
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.07
|Маран Мохаммад
|2
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Маду Абдулла
|1
|0.03
|Альваро Гонсалес Соберон
|1
|0.03
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.03
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
Карточки
Аль-Иттифак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Гамди Файсал
|4
|1
|Аль-Мовалад Саид
|5
|0
|Ниакате Юссуф
|3
|1
|Аль-Муса Саад
|3
|1
|Сануси Альхусави
|1
|2
|Витиньо Виктор
|3
|0
|Абдулла Хаззази Али
|3
|0
|Оздемир Берат
|3
|0
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Кайсон Робин
|2
|0
|Махнаши Ибрахим
|2
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Аль‑Обайд Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Гамди Хамед
|1
|0
|Хатиб Абдулла
|1
|0
|Альгамди Ахмед
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|4
|1
|Густаво Диас
|5
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|5
|0
|Альваро Гонсалес Соберон
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Аль-Хассан Али
|4
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|2
|1
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Конан Гислен
|3
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Алавжами Али
|2
|0
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Иттифак
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
2
Аль-Иттифак
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
7
31
Аль-Иттифак
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
1
Волевые поражения
10
33
Голы по времени матча
Забито
15
28
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
1
7%
2
7%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
7
47%
6
21%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Забито
10
31
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
1
10%
2
6%
1-15
3
30%
5
16%
16-30
2
20%
4
13%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
4
40%
12
39%
76-90
Пропущено
18
10
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
17%
2
20%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Забито
25
59
10 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
2
8%
4
7%
1-15
5
20%
10
17%
16-30
3
12%
10
17%
31-45
1
4%
11
19%
46-60
3
12%
5
8%
61-75
11
44%
18
31%
76-90
Пропущено
34
17
20 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 13
5
15%
3
18%
1-15
7
21%
4
24%
16-30
8
24%
2
12%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
6
18%
2
12%
61-75
5
15%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Иттифак
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1
Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Файха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Батин - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Таи - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Адаль 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Иттифак - Абха 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:0 Дамак - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0
Результаты матчей
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
410
104
212
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
95
212
86
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
226
622
1810
325
1117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|29
|21
|6
|2
|56 - 13
|69
|2.
|0:0 Заявка
|29
|19
|7
|3
|59 - 17
|64
|3.
|0:0 Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 29
|54
|4.
|0:0 Заявка
|29
|15
|9
|5
|48 - 27
|54
|5.
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|40 - 33
|50
|6.
|0:0 Заявка
|29
|13
|4
|12
|47 - 39
|43
|7.
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|31 - 38
|36
|8.
|0:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|40 - 45
|35
|9.
|0:0 Заявка
|29
|10
|4
|15
|32 - 46
|34
|10.
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 46
|34
|11.
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|25 - 35
|34
|12.
|0:1 Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 41
|30
|13.
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 41
|30
|14.
|0:0 Заявка
|29
|8
|4
|17
|27 - 43
|28
|15.
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 52
|28
|16.
|0:0 Заявка
|29
|5
|5
|19
|24 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 10
|36
|2.
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 3
|35
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|28 - 7
|33
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 13
|28
|5.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 21
|25
|6.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|11.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 25
|18
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 26
|18
|13.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|14.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 24
|17
|15.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|16.
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 10
|34
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 7
|28
|3.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 18
|22
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 22
|21
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|9.
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|11.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 28
|12
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 23
|11
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 25
|9
|16.
|0:0 Заявка
|14
|0
|2
|12
|8 - 32
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Хамдалла Абдерразак
|20 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|18 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|18 (1)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|16 (4)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|14 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|1 8
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|9
|Аль-Адаль
|Аль-Харби Фахад
|2 5
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|7
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Мина Сантьяго
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Иттифак
10.2% (14)
Ничья
5.8% (8)
Аль-Наср Эр-Рияд
83.9% (115)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
35% (48)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
16.8% (23)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
8.8% (12)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
7.3% (10)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:1 Аль-Иттифак
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:0 Аль-Иттифак
2.2% (3)
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