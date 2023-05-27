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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29.
Аль-Иттифак
0:0
Первый тайм: 8'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
Прогнозы 134
Аль-Иттифак 9.7% (13)
X 6% (8)
Аль-Наср Эр-Рияд 84.3% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттифак
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.50
5.83
1.30
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Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.62
1.31

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттифак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниакате Юссуф 7 (1) 0.24
Кайсон Робин 6 (2) 0.21
Витиньо Виктор 3 0.1
Аль-Кувайкиби Мохаммед 2 0.07
Сануси Альхусави 2 0.07
Аль-Салем Абдулла 1 0.03
Абдулла Хаззази Али 1 0.03
Слити Наим 1 0.03
Оздемир Берат 1 0.03
Аль-Мовалад Саид 0 0
Тиссеран Марсель 0 0
Аль‑Обайд Абдуррахман 0 0
Аль-Гамди Хамед 0 0
Аль-Гамди Файсал 0 0
Хазази Наваф 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 18 (2) 0.62
Роналду Криштиану 14 (5) 0.48
Гариб Абдуррахман 6 0.21
Густаво Диас 4 0.14
Яхья Айман 4 0.14
Абубакар Венсан 4 0.14
Аль-Наджи Сами 2 0.07
Маран Мохаммад 2 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Маду Абдулла 1 0.03
Альваро Гонсалес Соберон 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Оспина Давид 0 0

Карточки

Аль-Иттифак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Гамди Файсал 4 1
Аль-Мовалад Саид 5 0
Ниакате Юссуф 3 1
Аль-Муса Саад 3 1
Сануси Альхусави 1 2
Витиньо Виктор 3 0
Абдулла Хаззази Али 3 0
Оздемир Берат 3 0
Велкоски Дарко 2 0
Кайсон Робин 2 0
Махнаши Ибрахим 2 0
Тиссеран Марсель 1 0
Аль‑Обайд Абдуррахман 1 0
Аль-Гамди Хамед 1 0
Хатиб Абдулла 1 0
Альгамди Ахмед 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 4 1
Густаво Диас 5 0
Аль-Хайбари Абдулла 5 0
Альваро Гонсалес Соберон 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Аль-Хассан Али 4 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Роналду Криштиану 3 0
Конан Гислен 3 0
Маду Абдулла 2 0
Алавжами Али 2 0
Аль-Наджи Сами 2 0
Яхья Айман 2 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттифак
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
2
Аль-Иттифак
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

7
31
Аль-Иттифак
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
1

Волевые поражения

10
33

Голы по времени матча

Забито

15
28
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
1
7%
2
7%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
7
47%
6
21%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Забито

10
31
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
1
10%
2
6%
1-15
3
30%
5
16%
16-30
2
20%
4
13%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
4
40%
12
39%
76-90

Пропущено

18
10
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
17%
2
20%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Забито

25
59
10 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
2
8%
4
7%
1-15
5
20%
10
17%
16-30
3
12%
10
17%
31-45
1
4%
11
19%
46-60
3
12%
5
8%
61-75
11
44%
18
31%
76-90

Пропущено

34
17
20 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 13
5
15%
3
18%
1-15
7
21%
4
24%
16-30
8
24%
2
12%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
6
18%
2
12%
61-75
5
15%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттифак
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1
Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Файха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Батин - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Таи - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Адаль 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Иттифак - Абха 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:0 Дамак - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0

Результаты матчей

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
10
4
2
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
8
6
1
13
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
22
6
6
22
1.5
18
10
3
25
2.5
11
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 Заявка 29 21 6 2 56 - 13 69
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 29 19 7 3 59 - 17 64
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 Заявка 29 16 6 7 53 - 29 54
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 Заявка 29 15 9 5 48 - 27 54
5.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 Заявка 29 14 8 7 40 - 33 50
6.
Аль-Фатех
 0:0 Заявка 29 13 4 12 47 - 39 43
7.
Дамак
 0:0 Заявка 29 9 9 11 31 - 38 36
8.
Аль-Таи
 0:0 Заявка 29 10 5 14 40 - 45 35
9.
Абха
 0:0 Заявка 29 10 4 15 32 - 46 34
10.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 Заявка 29 9 7 13 39 - 46 34
11.
Аль-Иттифак
 0:0 Заявка 29 9 7 13 25 - 35 34
12.
Аль-Файха
 0:1 Заявка 29 7 9 13 30 - 41 30
13.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 29 7 9 13 24 - 41 30
14.
Аль-Халидж
 0:0 Заявка 29 8 4 17 27 - 43 28
15.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 29 7 7 15 28 - 52 28
16.
Аль-Батин
 0:0 Заявка 29 5 5 19 24 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 14 11 3 0 31 - 10 36
2.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 Заявка 14 11 2 1 28 - 3 35
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 Заявка 15 10 3 2 28 - 7 33
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 Заявка 14 8 4 2 28 - 13 28
5.
Абха
 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 21 25
6.
Аль-Иттифак
 0:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
7.
Аль-Таи
 0:0 Заявка 15 7 2 6 21 - 17 23
8.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 18 22
9.
Аль-Фатех
 0:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 21 21
10.
Дамак
 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
11.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 25 18
12.
Аль-Батин
 0:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 26 18
13.
Аль-Халидж
 0:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 20 17
14.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 14 5 2 7 14 - 24 17
15.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
16.
Аль-Файха
 0:1 Заявка 15 4 5 6 15 - 18 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 Заявка 15 10 4 1 28 - 10 34
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 15 8 4 3 28 - 7 28
3.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
5.
Аль-Фатех
 0:0 Заявка 14 7 1 6 25 - 18 22
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 Заявка 14 6 3 5 25 - 22 21
7.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 Заявка 14 4 4 6 16 - 21 16
8.
Дамак
 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Аль-Файха
 0:1 Заявка 14 3 4 7 15 - 23 13
10.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 15 3 4 8 9 - 19 13
11.
Аль-Таи
 0:0 Заявка 14 3 3 8 19 - 28 12
12.
Аль-Халидж
 0:0 Заявка 15 3 2 10 10 - 23 11
13.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 28 11
14.
Аль-Иттифак
 0:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
15.
Абха
 0:0 Заявка 14 3 0 11 12 - 25 9
16.
Аль-Батин
 0:0 Заявка 14 0 2 12 8 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Хамдалла Абдерразак 20 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 18 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 18 (1)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 16 (4)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 8
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 9
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 5
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 7
Аль-Шабаб Эр-Рияд Мина Сантьяго 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Пока трудно отдать кому-то преимущество в этом матче. Игра примерно равная наблюдается на первых минутах, плюс-минус.
  • Фол, нарушение
    8'
    "Аль-Иттифак" зарабатывает угловой на левом фланге, Слити выполняет подачу корнера, и не возникает остроты у ворот гостей, а потом ближе к центру поля хозяева фолят против Гариба.
  • 6'
    В прошлом туре "Аль-Наср" одержал волевую победу над "Аль-Шабабом", уйдя со счёта 0:2. Посмотрим, как получится на этот раз у команды Роналду против другого соперника.
  • 5'
    С левого фланга подача следует у гостей на Андерсона Талиску, который тоже падает и пробивал головой значительно левее створа. Возможно, ещё офсайд был, но "вне игры" не зафиксировано.
  • 4'
    "Аль-Наср" играет в желто-синей форме, тогда как "Аль-Иттифак" предстал на футбольном поле в зелёно-бело-красной расцветке.
  • Судья
    3'
    Падение игрока "Аль-Иттифака" в чужой штрафной площади соперника, но судья и не думает свистеть, не назначается пенальти в ворота "Аль-Насра". Это Ниаките оказался на газоне после контакта с аль-Амри.
  • 2'
    Навесная передача отправляется в хозяйскую штрафную в направлении Криштиану Роналду, которого, однако, опережают защитники.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который выступает небезызвестный Криштиану Роналду, встретится на выезде с "Аль-Иттифаком". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 134
Аль-Иттифак 9.7% (13)
X 6% (8)
Аль-Наср Эр-Рияд 84.3% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Иттифак
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.50
5.83
1.30
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Где смотреть матч Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

Исход игры
Аль-Иттифак
10.2% (14)
Ничья
5.8% (8)
Аль-Наср Эр-Рияд
83.9% (115)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
35% (48)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
16.8% (23)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
8.8% (12)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
7.3% (10)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:1 Аль-Иттифак
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:0 Аль-Иттифак
2.2% (3)
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