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Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Стандард
0:2
Второй тайм: 54'
Серкль Брюгге
0'
0:1
7' Гол
Марселен Жан
45' Желтая карточка
Noah Ohio
0:2
51' Гол
Денкей Кевин
53' Желтая карточка
Лопес Леонардо

Ход матча

7'
0:1
Марселен Жан
(Даланн Йеспер)
45'
Noah Ohio
 
51'
0:2
Денкей Кевин
(Ван дер Брюгген Ханнес)
53'
 
Лопес Леонардо
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Серкль Брюгге
55.00
5.70
3.85
Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
25
Хаутекит
Ибе
21
Мелегони
Филиппо
11
Доннум
Арон
8
Цимирот
Гойко
14
Альсате
Стивен
61
Cihan
Canak
22
Баликвиша
Вильям
10
Noah
Ohio
1
Маецки
Радослав
66
Christiaan
Ravych
24
Марселен
Жан
4
Даланн
Йеспер
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
41
Сике
Уго
36
Уэда
Аясэ
9
Денкей
Кевин
11
Гбоо
Янн
Стандард
3-4-2-1
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Стандард
Серкль Брюгге

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

29 матчей

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
0:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ТМК
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
4:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:5
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
К
4:0
ПЛ
0:0
К
4:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.13

Среднее время на гол

46
79

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

0.93
0.43

Среднее время на гол

96
210

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.41
0.79

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

63
113

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 1 0.2
Эмон Рено 1 0.2
Альсате Стивен 1 0.2
Доннум Арон 0 0
Баликвиша Вильям 0 0
Noah Ohio 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 3 (3) 0.6
Сомерс Тибо 2 0.4
Лопес Леонардо 1 0.2
Марселен Жан 1 0.2
Денкей Кевин 1 0.2
Даланн Йеспер 0 0
Деман Оливье 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсате Стивен 1 1
Noah Ohio 2 0
Лайфис Константинос 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Доннум Арон 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christiaan Ravych 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Маецки Радослав 1 0
Деман Оливье 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
2
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

0
0
Стандард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0
АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1

Результаты матчей

Стандард
Серкль Брюгге

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Стандард
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Серкль Брюгге
 2:0 5 2 2 1 9 - 9 8
3.
Вестерло
 5 1 1 3 10 - 13 4
4.
Стандард
 0:2 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Вестерло
 3 1 0 2 7 - 8 3
3.
Серкль Брюгге
 2:0 2 0 1 1 0 - 4 1
4.
Стандард
 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Серкль Брюгге
 2:0 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Стандард
 0:2 2 0 1 1 0 - 3 1
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Орбан Гифт 6
Вестерло Nene Dorgeles 5
Гент Кейперс Уго 4 (4)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 3 (1)
Серкль Брюгге Сомерс Тибо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Альсате Стивен 1 1
Серкль Брюгге Christiaan Ravych 1 1
Вестерло Пердикицци Пьетро 2
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 2
Серкль Брюгге Фрэнсис Абу 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Noah Ohio получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Даланн Йеспер сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Серкль Брюгге
55.00
5.70
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 0:2 Серкль Брюгге онлайн

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