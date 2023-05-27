Тур: 5. Стадион: Морис Дюфран.
0:4
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМарселен Жан
45' Желтая карточкаNoah Ohio
0:2
51' ГолДенкей Кевин
53' Желтая карточкаЛопес Леонардо
0:3
64' ГолФрэнсис Абу
86' Желтая карточкаLucas Noubi Ngnokam
0:4
90' ГолУэда Аясэ
90'+4
Ход матча
7'
0:1
45'
51'
53'
64'
0:3
77'
90'
0:4
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
25
Хаутекит
Ибе
11
Доннум
Арон
61
Cihan
Canak
10
Noah
Ohio
24
Марселен
Жан
23
Деман
Оливье
41
Сике
Уго
36
Уэда
Аясэ
11
Гбоо
Янн
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
17 Osher Davida
-
-
-
Главный тренер: Geoffrey Valenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
36 Уэда АясэНападающий
- Нападающий
-
11 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Стандард
Серкль Брюгге
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
29 матчей
58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.93
1.13
Среднее время на гол
46
79
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
0.93
0.43
Среднее время на гол
96
210
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.41
0.79
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
63
113
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|1
|0.2
|Эмон Рено
|1
|0.2
|Альсате Стивен
|1
|0.2
|Доннум Арон
|0
|0
|Баликвиша Вильям
|0
|0
|Noah Ohio
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|4 (3)
|0.8
|Сомерс Тибо
|2
|0.4
|Денкей Кевин
|2
|0.4
|Лопес Леонардо
|1
|0.2
|Марселен Жан
|1
|0.2
|Фрэнсис Абу
|1
|0.2
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Деман Оливье
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсате Стивен
|1
|1
|Noah Ohio
|2
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Christiaan Ravych
|1
|1
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
2
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
0
0
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Серкль Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0
АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1
Результаты матчей
Стандард
Серкль Брюгге
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Стандард
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|3.
|5
|1
|1
|3
|10 - 13
|4
|4.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Орбан Гифт
|6
|Вестерло
|Nene Dorgeles
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (4)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Сомерс Тибо
|2 (1)
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|3
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Серкль Брюгге
|Christiaan Ravych
|1 1
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|2
|Серкль Брюгге
|Фрэнсис Абу
|2