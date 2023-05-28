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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Второй тайм: 69'
Ланус
0'
1:0
12' Гол
Каутеруссио Мартин
32' Желтая карточка
Joaquin Laso
34' Желтая карточка
Luciano Boggio
47' Вторая желтая карточка
Luciano Boggio
54' Желтая карточка
Агилар Фелипе
55' Желтая карточка
Лема Кристиан

Ход матча

12'
Каутеруссио Мартин
1:0
32'
Joaquin Laso
 
34'
 
Luciano Boggio
47'
 
Luciano Boggio
54'
 
Агилар Фелипе
55'
 
Лема Кристиан
65'
 
Julian Fernandez II
Raul Loaiza
65'
 
Matias Esquivel
Franco Orozco
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Ланус
2.90
9.20
3.11
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рей
Родриго
19
Luciano
Gomez
2
Joaquin
Laso
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
21
Javier
Vallejo
28
Sergio
Ortiz
14
Martin
Sarrafiore
29
Braian
Martinez
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Каутеруссио
Мартин
42
Lucas
Acosta
II
21
Samuel
Careaga
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
5
Tomas
Belmonte
8
Luciano
Boggio
11
Franco
Orozco
18
Leandro
Diaz
III
10
Де
Ла
Вега
Педро
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Ланус

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.8%
55.6%
29.6%
4 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
0:1
КС
1:3
КС
0:0
К
0:2
С
2:2
С
1:0
С
0:1
П
1:1
КС
1:0
КС
0:2
П
1:1
КА
0:2
П
4:1
П
0:0
П
0:2
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
5:1
ПА
0:2
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

0.73
0.42

Среднее время на гол

122
216

Всего голов

11
21

Голов в среднем за матч

0.92
1.4

Среднее время на гол

98
64

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

0.81
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

110
93

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 10 (6) 0.56
Matias Gimenez Rojas 2 (1) 0.11
Mateo Barcia 1 0.06
Sergio Ortiz 1 0.06
Javier Vallejo 1 0.06
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 9 (4) 0.53
Franco Troyansky 3 0.18
Franco Orozco 3 0.18
Де Ла Вега Педро 2 0.12
Jose Maria Canale 1 0.06
Брагьери Диего 1 0.06
Tomas Belmonte 1 0.06
Raul Loaiza 1 0.06
Matias Esquivel 1 0.06
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.06
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 7 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Martin Sarrafiore 2 0
Элисальде Эдгар 2 0
Лопес Кевин 1 0
Luciano Gomez 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 5 2
Luciano Boggio 4 2
Leandro Diaz III 5 1
Tomas Belmonte 6 0
Jose Maria Canale 3 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Lucas Acosta II 2 0
Braian Aguirre 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Raul Loaiza 1 0
Facundo Perez 1 0
Franco Orozco 1 0
Juan Caceres 1 0
Brian Aguilar 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ланус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
7
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
12
Индепендьенте Авельянеда
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Ланус
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
30%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
2
40%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

15
23
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
5
33%
5
22%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
2
9%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0
Ланус - Сармиенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Ланус

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Тальерес Кордоба
 17 9 4 4 30 - 16 31
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Ланус
 0:1 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
12.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 18 4 8 6 17 - 20 20
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
20.
Барракас Централь
 17 4 7 6 16 - 21 19
21.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
22.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
23.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
26.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ланус
 0:1 8 6 1 1 12 - 4 19
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
10.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
11.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
12.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
13.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
14.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
17.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 9 3 3 3 12 - 12 12
19.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
20.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
21.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
22.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
23.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
24.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
27.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Ланус
 0:1 9 2 3 4 11 - 12 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
17.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Рауль Лоайса уходит с поля. Хулиан Фернандес выходит вместо него
  • 65'
    Франко Ороско уходит с поля. Матиас Эскивель выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Лема Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Агилар Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Luciano Boggio получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Luciano Boggio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Хоакин Ласо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Каутеруссио Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Ланус
2.90
9.20
3.11
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ланус онлайн

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