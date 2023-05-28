Тур: 18.
1:0
Второй тайм: 69'
0'
1:0
12' ГолКаутеруссио Мартин
32' Желтая карточкаJoaquin Laso
34' Желтая карточкаLuciano Boggio
47' Вторая желтая карточкаLuciano Boggio
54' Желтая карточкаАгилар Фелипе
55' Желтая карточкаЛема Кристиан
Ход матча
12'
32'
34'
47'
54'
55'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Mateo Barcia
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Julio SolerЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Ланус
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед
27 матчей
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.8%
55.6%
29.6%
4 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
0.73
0.42
Среднее время на гол
122
216
Всего голов
11
21
Голов в среднем за матч
0.92
1.4
Среднее время на гол
98
64
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
0.81
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
110
93
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|10 (6)
|0.56
|Matias Gimenez Rojas
|2 (1)
|0.11
|Mateo Barcia
|1
|0.06
|Sergio Ortiz
|1
|0.06
|Javier Vallejo
|1
|0.06
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|9 (4)
|0.53
|Franco Troyansky
|3
|0.18
|Franco Orozco
|3
|0.18
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.12
|Jose Maria Canale
|1
|0.06
|Брагьери Диего
|1
|0.06
|Tomas Belmonte
|1
|0.06
|Raul Loaiza
|1
|0.06
|Matias Esquivel
|1
|0.06
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.06
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|7
|0
|Joaquin Laso
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Martin Sarrafiore
|2
|0
|Элисальде Эдгар
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|5
|2
|Luciano Boggio
|4
|2
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Tomas Belmonte
|6
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Brian Aguilar
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ланус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
7
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
12
Индепендьенте Авельянеда
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Ланус
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
30%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
2
40%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
15
23
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
5
33%
5
22%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
2
9%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0
Ланус - Сармиенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Ланус
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
512
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|29 - 9
|40
|2.
|17
|10
|5
|2
|19 - 6
|35
|3.
|17
|9
|4
|4
|30 - 16
|31
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|22 - 11
|29
|7.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|23 - 16
|28
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|10.
|17
|7
|3
|7
|21 - 16
|24
|11.
|18
|6
|6
|6
|18 - 15
|24
|12.
|17
|6
|5
|6
|21 - 16
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|16.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|18.
|1:0
|18
|4
|8
|6
|17 - 20
|20
|19.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|20.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|21.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|22.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|23.
|17
|3
|9
|5
|15 - 18
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|26.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|27.
|18
|4
|2
|12
|14 - 26
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|10.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|11.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|12.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|13.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|14.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|18.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|19.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|20.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|21.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|22.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|23.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|24.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|25.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|14.
|1:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4