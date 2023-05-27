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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Атлетико Платенсе
1:0
Первый тайм: 42'
Бельграно
0'
1:0
3' Гол
Nicolas Servetto
24' Желтая карточка
Ulises Sanchez
33' Желтая карточка
Nicolas Meriano
41' Желтая карточка
Хара Франко

Ход матча

3'
Nicolas Servetto
(Miguel Jacquet)
1:0
24'
 
Ulises Sanchez
33'
 
Nicolas Meriano
41'
 
Хара Франко
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Бельграно
2.42
3.00
3.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
27
Miguel
Jacquet
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
15
Росси
Иван
10
Vicente
Taborda
7
Ignacio
Schor
11
Nicolas
Castro1
20
Nicolas
Servetto
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
2
Новаретти
Диего
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
8
Gabriel
Compagnucci
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
10
Bruno
Zapelli
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
Атлетико Платенсе
4-4-2
Бельграно
4-4-1-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Бельграно

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:1
ПНЗА
1:1
ПНЗА
1:0
К
0:1
НБ
1:0
НБ
2:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.33
Ronaldo Martinez 3 0.17
Nicolas Castro1 3 0.17
Vicente Taborda 2 (1) 0.11
Franco Baldassarra 1 0.06
Mauro Quiroga 1 (1) 0.06
Gaston Suso 1 0.06
Nicolas Morgantini 1 0.06
Gonzalo Valdivia 1 0.06
Maximiliano Zalazar 1 0.06
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 10 (2) 0.56
Ulises Sanchez 2 0.11
Bruno Zapelli 1 0.06
Ariel Garcia 1 0.06
Lucas Diarte 1 0.06
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 6 0
Nicolas Castro1 5 0
Nicolas Morgantini 4 0
Franco Diaz 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Vicente Taborda 3 0
Росси Иван 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Sasha Marcich 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ignacio Schor 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 2 3
Lucas Diarte 5 0
Nicolas Meriano 4 0
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Ulises Sanchez 3 0
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Matias Ibacache 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
1
Атлетико Платенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

5
7
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Бельграно
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
5
63%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
40%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Забито

19
15
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
16%
0
0%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
10
67%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Пропущено

23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
7
30%
2
14%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
3
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Бельграно

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
4
13
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Тальерес Кордоба
 17 9 4 4 30 - 16 31
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Ланус
 16 8 4 4 23 - 15 28
8.
Бельграно
 0:1 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
12.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
14.
Атлетико Платенсе
 1:0 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Барракас Централь
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
24.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
25.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
26.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Атлетико Платенсе
 1:0 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
10.
Бельграно
 0:1 8 4 3 1 7 - 4 15
11.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
12.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
13.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
14.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
17.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
18.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
26.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
27.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 0:1 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
17.
Атлетико Платенсе
 1:0 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Ланус Leandro Diaz III 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    Хара Франко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Nicolas Meriano получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Ulises Sanchez получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Miguel Jacquet сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Nicolas Servetto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Бельграно
2.42
3.00
3.58
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