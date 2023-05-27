Тур: 18.
1:0
Первый тайм: 42'
0'
1:0
3' ГолNicolas Servetto
24' Желтая карточкаUlises Sanchez
33' Желтая карточкаNicolas Meriano
41' Желтая карточкаХара Франко
Ход матча
3'
24'
33'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
40 Mariano Mino
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Бельграно
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.33
|Ronaldo Martinez
|3
|0.17
|Nicolas Castro1
|3
|0.17
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.11
|Franco Baldassarra
|1
|0.06
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.06
|Gaston Suso
|1
|0.06
|Nicolas Morgantini
|1
|0.06
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.06
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.06
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|10 (2)
|0.56
|Ulises Sanchez
|2
|0.11
|Bruno Zapelli
|1
|0.06
|Ariel Garcia
|1
|0.06
|Lucas Diarte
|1
|0.06
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|6
|0
|Nicolas Castro1
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Franco Diaz
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Росси Иван
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|2
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Ulises Sanchez
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
1
Атлетико Платенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
5
7
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Бельграно
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
5
63%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
40%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90
Забито
19
15
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
16%
0
0%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
10
67%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Пропущено
23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
7
30%
2
14%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
3
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Бельграно
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
512
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|29 - 9
|40
|2.
|17
|10
|5
|2
|19 - 6
|35
|3.
|17
|9
|4
|4
|30 - 16
|31
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|22 - 11
|29
|7.
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|8.
|0:1
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|10.
|17
|7
|3
|7
|21 - 16
|24
|11.
|18
|6
|6
|6
|18 - 15
|24
|12.
|17
|6
|5
|6
|21 - 16
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|14.
|1:0
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|16.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|18.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|19.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|20.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|21.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|22.
|17
|3
|9
|5
|15 - 18
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|24.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|25.
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|26.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|27.
|18
|4
|2
|12
|14 - 26
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|10.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|11.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|12.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|13.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|14.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|18.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|21.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|22.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|27.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|17.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4