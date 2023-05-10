Тур: 31.
История личных встреч
КАМАЗ
Шинник
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1
1.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
55
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.17
|Гаглоев Александр
|5 (4)
|0.17
|Пальцев Валентин
|4
|0.13
|Бабаев Владлен
|3
|0.1
|Бадртдинов Ильнур
|3
|0.1
|Мохаммад Амир
|2
|0.07
|Денисов Александр
|1
|0.03
|Кириллов Юрий
|1
|0.03
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Сикоев Асланбек
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Кирсанов Никита
|1
|0.03
|Арустамян Артур
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Таликин Дамир
|1
|0.03
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|8 (1)
|0.27
|Самойлов Дмитрий
|7 (1)
|0.23
|Кулишев Артём
|3
|0.1
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.1
|Соколов Игорь
|3
|0.1
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.07
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.07
|Осипов Евгений
|2
|0.07
|Зинков Вячеслав
|1
|0.03
|Батютин Андрей
|1
|0.03
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаглоев Александр
|9
|1
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Толстопятов Николай
|9
|0
|Абрамов Артём
|7
|1
|Мохаммад Амир
|7
|1
|Аюкин Руслан
|7
|0
|Шамкин Даниил
|7
|0
|Свежов Виктор
|4
|1
|Полюткин Антон
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Рейхмен Богдан
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Бабаев Владлен
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Серченков Сергей
|2
|0
|Мамин Алексей
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Бадртдинов Ильнур
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|5
|2
|Осипов Евгений
|7
|0
|Батютин Андрей
|5
|1
|Емельянов Роман
|6
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|1
|Савинов Андрей
|3
|1
|Самойлов Дмитрий
|4
|0
|Зинков Вячеслав
|4
|0
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Филиппов Михаил
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Вамбольт Денис
|2
|0
|Семейкин Артём
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Шинник
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
6
КАМАЗ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Шинник
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
9
21
КАМАЗ
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Шинник
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
10% (3)
37% (11)
53% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
15
27
Голы по времени матча
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
3
16%
1
9%
76-90
Пропущено
13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
15%
4
15%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
38%
7
27%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
5
38%
4
19%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
19%
3
25%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
4
33%
76-90
Забито
32
32
14 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
8
25%
16-30
6
19%
8
25%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
7
22%
5
16%
61-75
8
25%
5
16%
76-90
Пропущено
34
38
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
6
18%
7
18%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
2
6%
6
16%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
4
12%
6
16%
61-75
10
29%
29%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2
Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0
Результаты матчей
КАМАЗ
Шинник
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
133
69
79
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
411
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
228
1020
921
228
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|13
|1
|51 - 25
|61
|2.
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 31
|52
|4.
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|37 - 31
|48
|5.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|36 - 30
|44
|6.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|23 - 23
|43
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 36
|40
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 26
|40
|10.
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|30 - 32
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 37
|38
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 37
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|33 - 33
|38
|14.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 35
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|30 - 46
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 40
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|21 - 38
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|18 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|2.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 16
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч КАМАЗ - Шинник
Исход игры
КАМАЗ
56.3% (36)
Ничья
37.5% (24)
Шинник
6.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.7% (23)
Меньше
62.3% (38)
Обе команды забьют
Да
67.21% (41)
Нет
32.79% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (20)
2:1 КАМАЗ
26.6% (17)
1:0 КАМАЗ
17.2% (11)
2:0 КАМАЗ
4.7% (3)
0:0 Ничья
3.1% (2)
2:2 Ничья
3.1% (2)
0:1 Шинник
3.1% (2)
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