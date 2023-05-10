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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
КАМАЗ
 
Позже
Шинник
Прогнозы 61
КАМАЗ 57.4% (35)
X 36.1% (22)
Шинник 6.6% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

КАМАЗ
Шинник

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
1:0
КФ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
55

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.17
Гаглоев Александр 5 (4) 0.17
Пальцев Валентин 4 0.13
Бабаев Владлен 3 0.1
Бадртдинов Ильнур 3 0.1
Мохаммад Амир 2 0.07
Денисов Александр 1 0.03
Кириллов Юрий 1 0.03
Полюткин Антон 1 0.03
Сикоев Асланбек 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Кирсанов Никита 1 0.03
Арустамян Артур 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Таликин Дамир 1 0.03
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 8 (1) 0.27
Самойлов Дмитрий 7 (1) 0.23
Кулишев Артём 3 0.1
Гонгапшев Альбек 3 0.1
Соколов Игорь 3 0.1
Низамутдинов Эльдар 2 0.07
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.07
Осипов Евгений 2 0.07
Зинков Вячеслав 1 0.03
Батютин Андрей 1 0.03

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаглоев Александр 9 1
Пальцев Валентин 8 1
Толстопятов Николай 9 0
Абрамов Артём 7 1
Мохаммад Амир 7 1
Аюкин Руслан 7 0
Шамкин Даниил 7 0
Свежов Виктор 4 1
Полюткин Антон 4 0
Таликин Дамир 4 0
Кириллов Юрий 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Рейхмен Богдан 3 0
Маляров Никита 1 1
Бабаев Владлен 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Серченков Сергей 2 0
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Гираев Карим 1 0
Бадртдинов Ильнур 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 5 2
Осипов Евгений 7 0
Батютин Андрей 5 1
Емельянов Роман 6 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Савинов Андрей 3 1
Самойлов Дмитрий 4 0
Зинков Вячеслав 4 0
Леонтьев Игорь 4 0
Кулишев Артём 3 0
Покидышев Николай 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Стешин Евгений 2 0
Вамбольт Денис 2 0
Семейкин Артём 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Шинник
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
6
КАМАЗ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Шинник
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

9
21
КАМАЗ
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Шинник
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
10% (3)
37% (11)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

15
27

Голы по времени матча

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
3
16%
1
9%
76-90

Пропущено

13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
15%
4
15%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
38%
7
27%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
5
38%
4
19%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
19%
3
25%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
4
33%
76-90

Забито

32
32
14 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
8
25%
16-30
6
19%
8
25%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
7
22%
5
16%
61-75
8
25%
5
16%
76-90

Пропущено

34
38
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
6
18%
7
18%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
2
6%
6
16%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
4
12%
6
16%
61-75
10
29%
29%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2
Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0

Результаты матчей

КАМАЗ
Шинник

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
7
9
2
13
2.5
2
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
22
8
10
20
1.5
9
21
2
28
2.5
3
27
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 30 16 13 1 51 - 25 61
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
Шинник
 Заявка 30 11 7 12 34 - 36 40
9.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
10.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
11.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
13.
КАМАЗ
 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
14.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
15.
Велес Москва
 Заявка 30 8 6 16 30 - 46 30
16.
Уфа
 Заявка 30 7 7 16 31 - 40 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 30 5 11 14 21 - 38 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 30 5 7 18 18 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
12.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.



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  • 38 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 61
    КАМАЗ 57.4% (35)
    X 36.1% (22)
    Шинник 6.6% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч КАМАЗ - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Шинник

    Исход игры
    КАМАЗ
    56.3% (36)
    Ничья
    37.5% (24)
    Шинник
    6.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.7% (23)
    Меньше
    62.3% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    67.21% (41)
    Нет
    32.79% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (20)
    2:1 КАМАЗ
    26.6% (17)
    1:0 КАМАЗ
    17.2% (11)
    2:0 КАМАЗ
    4.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
    0:1 Шинник
    3.1% (2)
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